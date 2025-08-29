Alles für den Dänemark-Urlaub gebündelt in einer App

Die kostenlose Dänemark.Guide-App vereint Infos zu Wetter, Preisen, Gesundheit und Sehenswürdigkeiten – ein digitaler Reisebegleiter.

Alles für den Dänemark-Urlaub in einer App: Dänemark.Guide macht Reisen einfacher.

Die neue Dänemark.Guide-App bündelt alle wichtigen Informationen für Urlauber in einer einzigen Anwendung. Ob Wettervorhersagen, Gezeiten, aktuelle Spritpreise, Währungsumrechner oder Tipps zu Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen – die App versteht sich als umfassender digitaler Begleiter für den Aufenthalt in Dänemark.

Besonderen Wert legt die App auf praktische Unterstützung im Alltag. So finden Nutzer schnell die nächste Apotheke oder Tierklinik, erhalten Hinweise für den Krankheitsfall, sehen Wartezeiten an den Grenzen in Echtzeit und bekommen Informationen zu den Besonderheiten dänischer Ferienhäuser, von der Wärmepumpe bis zum Whirlpool. Auch beim Einkaufen ist die App hilfreich: Ein Preisvergleich zeigt, wie sich die Kosten für Lebensmittel in Dänemark und Deutschland unterscheiden.

Ein besonderes Highlight ist der Bernstein-Radar. Er analysiert wissenschaftliche Daten wie Windrichtung, Wellenenergie und Gezeiten und zeigt, an welchen Stränden die Chancen für Bernsteinfunde am besten stehen. Urlauber erhalten dazu auch eine Vorhersage für die kommenden Tage und können ihre Strandspaziergänge entsprechend planen.

„Unsere App ist wie ein Schweizer Taschenmesser für den Dänemark-Urlaub“, heißt es von den Machern. „Sie vereint alles, was man vor Ort braucht, kompakt und kostenlos in einer Anwendung. Von der Ferienhaus-Suche bis zum Bernstein-Radar – alles ist nur einen Fingertipp entfernt.“

Die Dänemark.Guide-App ist ab sofort kostenfrei verfügbar:

Über Dänemark.Guide

Dänemark.Guide ist ein unabhängiges Online-Portal und eine App für Urlauber in Dänemark. Nutzer finden hier aktuelle Informationen zu Reisezielen, Veranstaltungen, Preisen und Alltagsfragen. Ziel ist es, Reisenden eine verlässliche und praktische Unterstützung für die Urlaubsplanung und den Aufenthalt vor Ort zu bieten. Mit der kostenlosen Dänemark.Guide-App stehen alle wichtigen Services direkt auf dem Smartphone zur Verfügung – von Wetter- und Gezeitendaten über Preisvergleiche bis hin zum exklusiven Bernstein-Radar.

