ALLERERSTE LIGA DER WELT SPIELT UND TRAINIERT NUR NOCH FAIRTRADE

Das Fairtrade Unternehmen Rasenreich sponsert die Vereinsausstattung plus die Wettbewerbsbälle für die erste Übergewichtigen Fußball Liga

Die vor ca. 4 Jahren ins Leben gerufene Fußball-Gemeinschaft für Sportler mit Übergewicht erhält seit ihrer Gründung und dem engagierten Aufbau stetig wachsenden Zulauf und Zuspruch durch fußballbegeisterte Menschen und Medien. Den Initiator der ersten Übergewichtigen Fußball-Mannschaft – Heavy Kickers Mike Kraus und den CEO von Rasenreich – Dirk Scheffer, verbindet die Liebe zum Fußball, die starke Willenskraft neue Ideen voranzutreiben und die Begeisterung Menschen zu bewegen.

„Sport und insbesondere Fußball verbindet die Menschen, schweißt sie zusammen und überwindet Grenzen. In diesem Fall beim Thema #Übergewicht. Rasenreich will unterstützen, Menschen wieder in die #Bewegung und in die Lebensfreude zu bringen. Dass die Heavy Kickers ein PLUS an Gewicht auf die Waage bringen, passt zu unserer eigenen #Besonderheit und zu unseren PLUS-Bällen.“ (Dirk Scheffer, CEO Rasenreich)

Bereits 6 Mannschaften haben die Übergewichtigen in ihrer Liga. Neben den Heavy Kickers spielen die Big Boys, die Borussia Fans im Training, die Teutonia Vikings, die schweren Schwerter und die Pfundskerle um den Sieg. Ihre Plätze sind kleiner, die Spielzeit kürzer. Doch die Freude am Spiel und die Verbundenheit zum Team sind unschlagbar groß sowie die Wertschätzung des Wertekonzepts von Rasenreich.

„Fairtrade-Bälle gibt“s zwar schon einige, aber kein anderes Unternehmen ist so engagiert wie Rasenreich. Der Mensch und seine Entwicklung stehen dort im Mittelpunkt. Das zeigt sich in den gelebten Werten: Fairtrade, Fairplay, Fairpay, Diversität, Inklusion und Integration. Rasenreichs Engagement und Wertschätzung aller Menschen sind für mich ein ganz großes PLUS. Es passt zu uns, denn auch wir haben das große PLUS der Besonderheit. Die Heavy Kickers sind stolz, als erste Liga nur mit Fairtrade-Bällen spielen zu dürfen.“ (Mike Kraus, Founder & Team Manager Heavy Kickers)

Das Unternehmen Rasenreich ist seit 2022 in München ansässig. Der Slogan: People on the Move, verdeutlicht das Motto des Unternehmens – Menschen in Bewegung zu bringen. Rasenreich stellt hochwertige Tools, wie Fußbälle, Freestyle-Bälle und Performance Bälle mit Fairtrade-Siegel sowie innovative Methoden zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeiten erstrecken sich von verschiedenen Sportarten, über Business bis hin zu Schule und den sozialen Bereich.

Rasenreich verfügt in der Branche über einen guten Ruf hinsichtlich Qualität und Glaubwürdigkeit, da die Werte von FairTrade, FairPlay, Equality, Diversity und Sustainability nicht nur verkauft, sondern auch gelebt werden. Deswegen ist Rasenreich außerdem Innovationssponsor des ersten Münchner Fußballvereins für Geflüchtete – der FC Mainaustraße. Hier werden der Mannschaft Sportgeräte und Trainings bei Cheftrainer Oliver Pelzer mit der CORPUS-Methode gesponsert. So oft es geht, erscheint CEO Dirk Scheffer selbst bei den Spielen, um sein Team anzufeuern. Rasenreichs Echtheit zeigt sich weiterhin in einem ausgewogenen Mitarbeiter-Anteil aller Geschlechter und in geschlechtsunabhängiger Vergütung. Als ausgezeichnetes Familienunternehmen ist Rasenreich zusätzlich Mitglied des Netzwerks: „Erfolgsfaktor Familie“, das für die Vereinbarkeit von Job und Familie steht. Seine Wettbewerbsfähigkeit hat die Rasenreich-Organisation bereits bei 8 Europäischen Trainingspreisen des BDVT e.V. unter Beweis gestellt.

Rasenreich ist ein Unternehmen, dass die Trainingstandards im Fußball durch die Corpusmethode auf ein völlig neues Level setzen will

Kontakt

Rasenreich GmbH

Dirk Scheffer

Widweg 10

81247 München

01728877340



http://www.rasenreich.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.