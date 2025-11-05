Alle Produkte von Russell Hobbs werden PFAS-frei

Gesunde Ernährung mit sicheren Küchengeräten

Russell Hobbs, einer der führenden Hersteller von Küchengeräten, unternimmt einen entscheidenden Schritt und verzichtet bei Produkten, die auf den Markt kommen, auf PFAS. Alle innovativen Produkte der Satisfry-Serie sind bereits PFAS-frei.

Die Geräte im Einzelnen

Satisfry Heißluftfritteuse 9L Dual Basket mit Shake Reminder

Die Satisfry Heißluftfritteuse 9L Dual Basket gleicht mit dem besonders großen Touchscreen Display einem kleinen, stylischen Heißluftbackofen mit zwei Schubladen. In ihnen können zwei unterschiedliche Komponenten parallel, zeitversetzt oder einzeln mit unterschiedlicher Temperatureinstellung gegart werden. Und das mit einer Energieersparnis von bis zu 43 Prozent gegenüber der Zubereitung in einem herkömmlichen Backofen. Die beiden großzügigen, antihaftbeschichteten Frittierschubladen mit je 4,5-Liter-Fassungsvermögen eignen sich hervorragend für Zwei-Komponenten-Essen wie Pommes Frites mit Chicken Nuggets oder Fisch mit Gemüse – und das für die ganze Familie. Unzählige weitere Klassiker sind mit den neun voreingestellten Programmen, die ganz simpel über das Touchscreen-Display angesteuert werden, zubereitet. Der Shake-Reminder erinnert Nutzer daran, Lebensmittel während des Kochvorgangs zu schütteln, um ein gleichmäßiges Garergebnis zu gewährleisten. Die antihaftbeschichteten Frittierkörbe und Einsätze können mühelos in der Spülmaschine gereinigt werden.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 189,99 Euro

Erhältlich ab: Mitte März 2025

Satisfry Heißluftfritteusen Klassiker in Serie für unterschiedliche Mengenbedürfnisse

Trendige Champagner-Akzente und schwarze, strukturierte Gehäuse machen die weiteren Modelle der Serie, die Satisfry Heißluftfritteuse 4,3L, Satisfry Heißluftfritteuse 5,5L und Satisfry Heißluftfritteuse 8,3L zu echten Highlights auf der Küchenarbeitsplatte. Mit Leistungen von 1.300 Watt, 1.500 Watt sowie 1.800 Watt steht das Essen schnell auf dem Tisch. Alle Geräte sind mit neun voreingestellten Programmen ausgestattet, so dass Klassiker wie Pommes, Nuggets und sogar eine Pizza mühelos zubereitet werden können. Auch zum Aufbacken von Brötchen oder zum Backen eines Rührkuchens eignen sich die Heißluftfritteusen hervorragend und sparen bei der Zubereitung über die Hälfte der Energie im Vergleich zu herkömmlichen Backöfen.

Satisfry Heißluftfritteuse 4,3 L (27610-56)

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 89,99 Euro

Erhältlich ab: Mitte März 2025

Satisfry Heißluftfritteuse 5,5 L (27620-56)

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 119,99 Euro

Erhältlich ab: Mitte März 2025

Satisfry Heißluftfritteuse 8,3 L (27630-56)

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 129,99 Euro

Erhältlich ab: Mitte März 2025

Seit 1952, als die Erfinder William Russell und Peter Hobbs den elektrischen Kaffeebereiter CP1 mit Warmhaltefunktion und nur drei Jahre später den elektrischen Wasserkocher K1 mit automatischer Abschaltung entwickelten, steht Russell Hobbs für Innovation und höchste Funktionalität im gesamten Haushaltsbereich. Die britische Marke zelebriert mit ihren benutzerfreundlichen Elektrogeräten die schönen Seiten des Alltags und sorgt für unvergessliche Momente im Zuhause von Millionen Menschen. In mehr als einem halben Jahrhundert erweiterte Russell Hobbs sein Portfolio, das heute von Frühstücksserien über multifunktionale Geräte für die Speisenzubereitung und das elektrische Kochen bis hin zu hochwertigen Bügelgeräten reicht und dabei höchste Maßstäbe in Qualität, Bedienkomfort und Design setzt. Russell Hobbs wurde 2022 von TESTBild als Top Küchenmarke in der Kategorie „Fritteusen“ ausgezeichnet und ist Teil der weltweit agierenden Spectrum Brands Unternehmensgruppe. Weitere Informationen unter www.russellhobbs.de

