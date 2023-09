Alle Optionen offen halten

Das automatische Tradingtagebuch Visual Trading Journal schafft Überblick

Das Interesse an privatem Trading steigt. Kein Wunder, bietet diese Form des Handelns doch guten Zugang zu Finanzmärkten und eigenverantwortlichem Investieren. Im Unterschied zur klassischen Anlage erfordert Trading jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit, die im Optionshandel und insbesondere im Stillhaltergeschäft mit größeren Mengen an Trades und damit an Daten einhergeht.

Um die getätigten Käufe, Verkäufe und Prämieneinnahmen zu verwalten, benötigen Optionshändler lange Tabellen und häufige Updates. Manuelle Tabellenpflege führt leicht zu Fehlern oder veralteten Daten, die sich wiederum negativ auf das ganze Depot auswirken können. Ein weiteres Manko von Tabellen auf heimischen Computern ist die fehlende Zugänglichkeit von unterwegs. Späte Entscheidungen und falsche Zahlen verursachen schnell Verlusten.

Dem setzt die Software Visual Trading Journal [1] ein Ende: Sie ruft die Transaktionen direkt vom Broker ab und gruppiert vollautomatisch Aktien- und Optionstrades zu Positionen. Alle relevanten Daten aus den verknüpften Depots bereitet sie in verständlichen Tabellen und Diagrammen auf. Mit Web-Tool und App behalten Trader ihr Kapital auch unterwegs im Blick.

Assistent für die Börse

Optionshandelnde bewerten ihre Ausgangslage anhand mehrerer Faktoren, doch der Broker zeigt im besten Fall nur die aktuellen Daten. Um immer auf dem richtigen Stand zu sein, ist es unabdingbar, nicht nur die derzeitigen Kurse zu kennen, sondern auch die gesamte Geschichte einer Position, also Einkaufspreise bisheriger Aktien und Einnahmen durch Options-Prämien und Dividenden. Vergessen Trader das Eintragen nur einen einzelnen Tag, fallen sie zurück und riskieren, teure Entscheidungen zu treffen.

Diese Fleißarbeit leistet das Visual Trading Journal:

– Automatisch aktualisierte Tabellen mit allen Trades nach Positionen gebündelt

– Import aus bis zu 10 Depots inkl. vollständiger Historie

– Unterstütze Broker: Interactive Brokers und seine Wiederverkäufer (CapTrader, Lynx, FXFlat, etc.)

– Abruf der aktuellen Aktienkurse

– Einsicht in effektive Einstiegspreise aus den Informationen zu gekauften Aktien, PUTs, CALLs und Dividenden

– Break-Even immer präsent

– Berechnung von freiem und gebundenem Kapital mit Darstellung in anschaulichen Diagrammen

– Visualisierungen zeigen Cashquote und eingesetzten Hebel

– Kommentarfunktion

– Tradingpsychologie: Bewertung der Trades mit Stimmungsbild

– Währungsumrechnung

– Erfassung aller Bartransaktionen, wie Ein- und Auszahlungen, sowie Dividenden, Zinsen, Steuern und Gebühren

– Unterstützung der Forex-Positionen

– Desktop- und mobile Benutzeroberfläche

[1] https://visualtradingjournal.com/

Als SourceCloud-Gründer Steffen Binas in den Optionenhandel einstieg, stellte er schnell fest, wie zeitaufwendig es ist, alle Trades im Blick zu behalten. Endlose Tabellen zu füllen nahm im normalen Arbeitsalltag zu viel Zeit ein. Daher gründete er 2020 die SourceCloud GmbH und entwickelte das Visual Trading Journal. Mit der Software des Potsdamer Unternehmens erhalten Trader schnell und übersichtlich eine Aufschlüsselung ihrer Geschäfte. Das Tool spart dank Einsicht in Kapitalbestände nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Verschiedene Preismodelle verhelfen sowohl Einsteigern mit einem Depot als auch Trading GmbHs mit mehreren Accounts dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. https://visualtradingjournal.com/

Firmenkontakt

SourceCloud GmbH

Steffen Binas

Ribbeckstraße 10

14469 Potsdam

015771702032



https://visualtradingjournal.com/

Pressekontakt

Borgmeier Public Relations

Marco Messal

Rothenbaumchaussee 5

20148 Hamburg

040 41309629



https://www.borgmeier.de/

Bildquelle: SourceCloud GmbH