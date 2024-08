allcop als Testsieger in der FOTO HITS Kategorie „Standard-Fotobücher“ ausgezeichnet

Lindenberg Allgäu, 01. August 2024

allcop freut sich bekannt zu geben im jüngsten Test (Juni 2024) des renommierten Magazins FOTOHITS als Testsieger in der Kategorie „Standard-Fotobücher“ (Standard Fotobücher 30 x 30 cm) hervorgegangen zu sein. Diese Auszeichnung bestätigt allcops Engagement für höchste Qualität und Kundenzufriedenheit im Fotofinishing-Bereich.

Das Hardcover-Fotobuch überzeugte die Tester durch exzellente Verarbeitung und hochwertige Materialien. Besonders hervorzuheben ist die Qualität unseres Fotopapiers. Das Fotobuch überzeugt durch seine herausragende Bildschärfe und satte, naturgetreue Farben. Der leichte, warme Farbstich unseres Fotopapiers trägt zur besonderen Ästhetik der Bilder bei und wird von den Testern als weniger ausgeprägt als bei Mitbewerbern beschrieben. Dies zeigt sich besonders in der feinen Detailwiedergabe, die allcop als das beste Labor in der Klasse der Standardfotobücher auszeichnet.

Die Gestaltungssoftware ermöglicht eine intuitive und flexible Erstellung von Fotobüchern. Sie ermöglicht die Nutzung von auf dem Computer installierten Schriftarten und Vorlagen, für eine kreative und individuelle Gestaltung. Zudem kann das allcop-Logo auf der hinteren Umschlagseite bei Bedarf entfernt werden, was allen Kunden maximale Gestaltungsfreiheit bietet.

Die Tester von FOTOHITS lobten besonders die Bildqualität: „Feine Details meistert das Labor sehr gut und sogar am Besten in der Klasse der , was zur hohen Bildschärfe beiträgt.“ Diese Anerkennung spiegelt allcops kontinuierliches Bestreben wider, seinen Kunden die besten Fotobücher zu bieten.

„Wir sind stolz auf diese Auszeichnung und danken unseren Kunden für Ihr Vertrauen. Ebenfalls wertschätzen wir die konstruktive Kritik des Tests und sind stetig bemüht uns zu verbessern.“, so Andreas Schätzle, CCO.

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

Kontakt

allcop Farbbild Service GmbH & Co. KG

Andreas Schätzle

Kreuzhofstrasse 5

88161 Lindenberg

+49 8381 503-1919



http://www.allcop.com

Bildquelle: BetterNet GmbH FOTOHITS Magazin