AllCloud ist Leader im Bereich Data Analytics und Machine Learning im Bericht “2020 ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners”

Auszeichnung erfolgt aufgrund zahlreichen AWS Competencies, Breite des Servicespektrums, starkem Wachstum und ausgewogener Kundenstruktur

Berlin, 04.02.2021 – AllCloud, ein weltweit aktiver Anbieter von Professional Services und AWS Premier Consulting Partner, ist aufgrund seiner zahlreichen AWS Competencies, der Breite seines Servicespektrums, dem starken Wachstum und der ausgewogenen Kundenstruktur in der Kategorie Data Analytics und Machine Learning des Berichts “2020 ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners” als Leader ausgezeichnet worden. Mit der rasch wachsenden Bedeutung von AWS als IT-Provider gewinnt auch das AWS-Partner-Ökosystem eine immer höhere Relevanz.

Der Bericht von ISG informiert über die Leistungen von 54 Anbietern in sechs Bereichen. AllCloud wird im Bereich Data Analytics und Machine Learning als Leader eingestuft. Für seine große Expertise im Bereich Data Analytics hat AllCloud im November 2020 von AWS den AWS Machine-Learning (ML)-Kompetenzstatus erhalten. Als AWS Premier Consulting Partner und zertifizierter Managed Services Partner seit 2008 verfügt AllCloud über insgesamt sechs AWS Competencies und hat erfolgreich über 3.000 Cloud Deployments durchgeführt. Kunden sind unter anderem das deutsche Valtech Mobility, Harel Insurance and Finance, Check Point Software, EyeControl und LivePerson. AllCloud bietet eine breite Palette von Professional und Managed Services an, die von Cloud-Migration, SaaS Enablement, IT-Security und Compliance bis hin zu DevOps, KI/ML, Data und Analytics reichen.

Anwender setzen immer stärker auf Data Analytics und Machine Learning und sind dabei auf einen starken Partner wie AllCloud angewiesen, der die Thematik beherrscht. Gleichzeitig nimmt die Menge der Daten zu. Viele Unternehmen setzen aufgrund des Umfangs der zu analysierenden Daten auf die starken Kapazitäten der Public Cloud. Dabei sind sie aufgrund der hohen Komplexität der Integration mit ihrer bestehenden Infrastruktur zur Datenhaltung auf einen starken AWS Partner wie AllCloud für Integration und Service Management angewiesen.

“Wir haben vor Kurzem mit AWS ein Strategic Collaboration Agreement abgeschlossen”, sagt Uli Baur, SVP DACH Region bei AllCloud. “Das stärkt unsere Beziehung mit AWS und unsere Kunden profitieren enorm davon. AllCloud intensiviert zudem kontinuierlich sein Engagement in DACH. Im Zuge dessen bauen wir eine eigene Data Practice in der Region auf. Dr. Carsten Riggelsen übernimmt deren Leitung und Aufbau. Unsere AWS Machine Learning Competency unterstreicht, wie gut wir in diesem wichtigen Bereich aufgestellt sind.”

“Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts”, sagt Frank Heuer, Senior Advisor bei ISG und Autor der Studie. “Diese Erkenntnis setzt sich in immer mehr Unternehmen durch. Diese sind mit AllCloud gut beraten: Sowohl hinsichtlich Data Analytics als auch Machine Learning lässt das Dienstleistungsangebot von AllCloud keine Wünsche offen. Damit kann AllCloud seine Kunden umfassend in ihren Projekten begleiten.”

“AllCloud ist AWS Premier Consulting Partner, beteiligt sich an zahlreichen Partnerprogrammen und kann insbesondere eine große Zahl an AWS Zertifizierungen, auch zu Data & AI, vorweisen”, fährt Heuer fort. “Von dieser Qualifikation profitieren die Kunden, die auch in anspruchsvollen Fällen versiert unterstützt werden.”

Der Bericht “2020 ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners” steht hier zum Download zur Verfügung: https://allcloud.io/de/go/isg-report-2021

AllCloud ist ein weltweit aktiver Anbieter von Professional Services und Managed Services, der Unternehmen mit Tools für das Cloud Enablement und die Cloud Transformation unterstützt. Durch eine einzigartige Kombination von Expertise und Agilität beschleunigt AllCloud das Potenzial von Cloud-Innovationen und hilft Unternehmen, den Wert der Cloud-Technologie voll auszuschöpfen. Als AWS Premier Consulting Partner unterstützt AllCloud Kunden bei dem Aufbau eines neuen Betriebsmodells, mit dem sie die Vorteile von AWS effizient und sicher nutzen. AllCloud greift auf ein leistungsstarkes Ökosystem von Technologiepartnern, bewährten Methoden und gut dokumentierten Best Practices zurück. AllCloud unterstützt seine Kunden dabei, operative Exzellenz mit der Cloud zu erreichen, in einer sicheren Umgebung und bei jedem Meilenstein auf dem Weg zu einem Unternehmen mit einer Cloud-Strategie.

Mit über 12 Jahren Erfahrung und einem Portfolio mit Tausenden von erfolgreichen Cloud Deployments und zahlreichen Zertifizierungen bedient AllCloud Kunden auf der ganzen Welt. AllCloud hat Niederlassungen in Israel, Europa und Nordamerika. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://allcloud.io/de, lesen Sie unseren Blog auf https://allcloud.io/blog und folgen Sie @AllCloud auf Twitter.

