ALLATRA präsentiert unabhängige Klimaanalysen auf dem UN-Gipfel COP29 in Baku

ALLATRA stellt auf der COP29 in Baku Forschungsergebnisse und Lösungsansätze zur globalen Klimakrise vor.

Baku, Aserbaidschan – Vertreter der Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA nahmen aktiv an der 29. UN-Klimakonferenz (COP29) teil. Gemeinsam mit der Delegation der internationalen Stiftung „Egypt the Dream Foundation for Development and Innovation“ präsentierte ALLATRA eine aktuelle Expertenbewertung der weltweiten Klimasituation. Darüber hinaus stellten sie innovative Ansätze vor, um globale Umwelt- und Klimaprobleme zu lösen. Die Präsidentin von ALLATRA Marina Ovtsynova aus Atlanta, USA – Studentin an der renommierten Harvard Kennedy School und Teilnehmerin am einjährigen Programm für Verhandlungen an der Harvard Law School – gab eine Erklärung gegenüber der führenden aserbaidschanischen Nachrichtenagentur Trend ab. In ihrem Interview lieferte sie eine umfassende Analyse der aktuellen Klimasituation und betonte die dringende Notwendigkeit eines sofortigen globalen Handelns.

„Wir erleben bereits stärkere Wirbelstürme in den USA, und die Klimakatastrophen nehmen weltweit in alarmierendem Tempo zu. Dies ist eine schreckliche Realität, die die Menschheit anerkennen muss. Es ist klar, dass wir nicht genug in Klimainitiativen investieren – das ist nicht nur ein Problem der USA, sondern der gesamten Weltgemeinschaft. Wir begreifen nicht, wie wenig Zeit uns bleibt, bevor wir den Punkt erreichen, an dem es kein Zurück mehr gibt. Sobald sich die Menschheit des Ausmaßes der Bedrohung bewusst ist, werden wir beginnen, mehr Ressourcen für die Bewältigung der klimatischen Herausforderungen bereitzustellen. Wir müssen das gesamte Potenzial der Wissenschaft vereinen, die besten Experten hinzuziehen und verschiedene Lösungen wie die Säuberung der Ozeane erforschen“, sagte Frau Ovtsynova in ihrer Rede, die bei den Konferenzteilnehmern großen Anklang fand.

In einem Interview mit dem aserbaidschanischen Sender CBC hob die Präsidentin von ALLATRA hervor, dass COP29 eine entscheidende Rolle dabei spiele, die weltweite Aufmerksamkeit auf die gewaltigen Herausforderungen der Menschheit zu lenken. Sie machte deutlich, dass rasches Handeln notwendig sei und dass das gesamte wissenschaftliche Potenzial gebündelt werden müsse, um den drohenden Veränderungen wirksam entgegenzutreten.

Die Pinnacle Gazette berichtete in ihrem Artikel „COP29 Delegates Call For Urgent Action On Climate Finance“ (COP29-Delegierte fordern dringende Maßnahmen zur Klimafinanzierung), dass Marina Ovtsynova die Position von UN-Klimachef Simon Stiell unterstütze, der zu verstärkter internationaler Zusammenarbeit bei drängenden Klimafragen aufrief. Sie wies dabei auf die enorme Nähe zu einem kritischen Wendepunkt hin, an dem ein Umkehren nicht mehr möglich wäre. Diese Einschätzung fand in internationalen Medien breite Beachtung.

Egon Cholakian, international anerkannter Experte für nationale Sicherheit und Klima sowie offizieller Vertreter von ALLATRA, lobte die Organisation des Gipfels und die Rolle Aserbaidschans als Gastgeberland. Er betonte, dass Baku eine wirksame Plattform für den internationalen Klimadialog geschaffen habe und die Konferenz ein wichtiger Schritt zu konkreten Ergebnissen sei.

Gegenüber CBC erklärte Herr Cholakian, dass die Veranstaltung in Baku ein wichtiger Schritt in der internationalen Zusammenarbeit in Klimafragen sein und zu praktischen Ergebnissen führen werde: „Der Veranstaltungsort in Baku ist ideal für diese Plattform; er ist einzigartig. Die Menschen sind sehr freundlich und aufgeschlossen. Das inspiriert uns, offen für neue Ideen zu sein. Die Menschen in Ihrem Land waren zur Zusammenarbeit bereit, und ich sehe voraus, dass dies eine sehr erfolgreiche Veranstaltung werden wird. Außerhalb Aserbaidschans hat die Veranstaltung ein breites Medienecho gefunden, und das ist ein wichtiges Zeichen dafür, dass Klimafragen weltweit Aufmerksamkeit erregen“, sagte er.

Während der COP29 stellten Vertreter von ALLATRA in einer Sonderpräsentation einen bislang wenig beachteten Faktor des globalen Temperaturanstiegs vor: die ungewöhnlich starke Erwärmung der Ozeane, die nach ihren Analysen durch die zunehmende Belastung mit Mikro- und Nanoplastik begünstigt wird. Gestützt auf mehr als drei Jahrzehnte unabhängiger Forschung, präsentierte ALLATRA Ergebnisse, die auf einer umfangreichen Datenbasis sowie internationalen Studien beruhen, an denen Wissenschaftler, Experten und Freiwillige aus zahlreichen Ländern beteiligt waren. Die Präsentation fand große Beachtung in der internationalen Gemeinschaft. Sowohl Konferenzteilnehmer als auch Fachvertreter aus der Wissenschaft äußerten ihre Unterstützung für die globalen Initiativen, die von den Freiwilligen von ALLATRA vorangetrieben werden, einer Organisation mit langjähriger Erfahrung in der Klimaforschung.

Die Vertreter von ALLATRA führten zahlreiche Gespräche mit Staats- und Regierungsvertretern, führenden Wissenschaftlern sowie Umweltaktivisten. Im Mittelpunkt stand dabei die Abstimmung strategischer Schritte, um die effektive internationale Zusammenarbeit bei der Lösung akuter Klima- und Umweltprobleme zu stärken.

Über IGB ALLATRA

Die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die seit über zehn Jahren umfangreiche Forschungsarbeiten zum Klimawandel durchführt. Sie vereint freiwillige Teilnehmer aus über 180 Ländern und ist bekannt für ihren systematischen Ansatz bei der Untersuchung von Klimakatastrophen sowie für die Förderung internationaler wissenschaftlicher Zusammenarbeit.

Ihr Hauptziel ist es, klimatische und geodynamische Veränderungen auf der Erde zu erforschen und den weltweiten Austausch über wirksame Lösungen zur Bewältigung der globalen Klimakrise zu fördern. Darüber hinaus dient die Bewegung als Plattform, um Initiativen, Projekte und Ideen zusammenzuführen, die auf den Aufbau einer nachhaltigen Weltgesellschaft abzielen, welche die Sicherheit und das Wohlergehen heutiger wie zukünftiger Generationen gewährleistet.

Zugleich setzt sich ALLATRA für den Schutz der Menschenrechte und -freiheiten ein, stärkt die globale Verständigung und betont die Priorität des menschlichen Lebens angesichts der zunehmenden klimatischen Herausforderungen.

Allatra e.V. ist ein eingetragener Verein. Wir vertreten die internationale Bewegung ALLATRA in Deutschland, stehen außerhalb von Politik und Religion und sind getragen von ehrenamtlichem Engagement. Mit klarem Fokus auf die eskalierende Klimakrise informieren wir über die klimatische Situation und setzen uns ein für den Schutz von Menschenrechten und das menschliche Leben.

