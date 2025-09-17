ALLATRA drückt Seiner Heiligkeit Papst Leo XIV. ihren Dank für seinen Segen aus: Ein neues Kapitel der globalen Zusammenarbeit

VATIKANSTADT – 4. Juli 2025 – Die Internationale Gesellschaftliche Bewegung „ALLATRA“ fühlt sich zutiefst geehrt, bekanntzugeben, dass Seine Heiligkeit Papst Leo XIV. einen apostolischen Segen erteilt hat, was die Präsidentin der Bewegung, Frau Marina Ovtsynova, sowie alle Teilnehmer in ihrem Engagement für die Mission der Bewegung weiter inspiriert.

Dieses bedeutende Ereignis folgt auf den Besuch von Frau Marina Ovtsynova, Präsidentin der IGB „ALLATRA“, und Dr. Egon Cholakian, einem registrierten Bundeslobbyisten in den Vereinigten Staaten und Vertreter von „ALLATRA“, im Vatikan im Mai 2025. Dort führten sie bedeutungsvolle Gespräche mit dem Heiligen Stuhl über zentrale globale Herausforderungen.

In dem an uns gerichteten Schreiben, das im Namen Seiner Heiligkeit Papst Leo XIV. übermittelt wurde, stand die Schlüsselrolle der menschlichen Einigkeit bei der Bewältigung globaler Herausforderungen im Mittelpunkt. Darin hieß es: „Der Schutz unserer gemeinsamen Umwelt erfordert die vereinten Anstrengungen aller Menschen.“

„Seine Heiligkeit Leo XIV. hat mit tiefer Dankbarkeit Ihre herzlichen Glückwünsche und freundlichen Wünsche anlässlich seiner Wahl auf den Stuhl Petri sowie das großzügige Geschenk mehrerer von Ihnen zusammengestellter Publikationen entgegengenommen.

In Anerkennung der aus tiefem geistlichen Gemeinschaftssinn stammenden Geste versichert Ihnen sein väterliches Gebetsgedenken und erinnert daran, dass die dringende Herausforderung, unser gemeinsames Zuhause zu schützen, auch die Sorge einschließt, die gesamte Menschheitsfamilie zusammenzuführen, „um eine nachhaltige und ganzheitliche Entwicklung zu suchen […]. Der Schöpfer überlässt uns nicht sich selbst; er verlässt niemals seinen liebevollen Plan und bereut es nicht, uns erschaffen zu haben. Die Menschheit besitzt noch die Fähigkeit, zusammenzuarbeiten, um unser gemeinsames Haus aufzubauen.“ (Laudato Si“, 13).

Mit diesen Wünschen ruft der Papst die himmlische Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, Mutter der Kirche, an und erteilt von Herzen den Apostolischen Segen, den er gerne auf all jene ausdehnt, die Ihnen am Herzen liegen.

Bitte nehmen Sie die Versicherung meines höchsten Respekts und meine besten Wünsche im Herrn entgegen.“

Während ihres jüngsten Besuchs nahmen Marina Ovtsynova und Dr. A. Egon Cholakian an hochrangigen Dialogen teil und festigten damit weiter die Beziehung zwischen „ALLATRA“ und dem Vatikan.

Marina Ovtsynova, Präsidentin der Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung „ALLATRA“, überreichte persönlich dem Vatikanischen Amt sowie Kardinal Pietro Parolin, dem Staatssekretär des Vatikans, den neuesten Bericht der Organisation: “ Nanoplastik in der Biosphäre. Von molekularer Einwirkung zu planetarer Krise„.

Diese Geste bekräftigte das anhaltende Engagement von „ALLATRA“ für den Schutz des Lebens auf der Erde, inspiriert durch den im Jahr 2024 empfangenen Segen von Papst Franziskus. ALLATRA setzt seine international anerkannte Arbeit auf dem Gebiet der Erforschung von Naturkatastrophen sowie der Förderung globaler wissenschaftlicher Zusammenarbeit fort.

Als Antwort auf den Segen von Seiner Heiligkeit Papst Leo XIV. erklärte Marina Ovtsynova: „Im Namen der gesamten Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung „ALLATRA“ nehmen wir den Segen des Heiligen Vaters dankbar an und teilen ihn. Diese Anerkennung hat eine tiefgreifende Bedeutung für alle unsere Teilnehmer weltweit. Die aufrichtige Sorge des Vatikans um die Menschheit und den Planeten stimmt tief mit unserer Mission überein, insbesondere in unserer Arbeit an globalen Bedrohungen wie Naturkatastrophen und Nanoplastikverschmutzung“.

Über die IGB „ALLATRA“

Die Internationale Gesellschaftliche Bewegung „ALLATRA“ ist eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die seit über zehn Jahren in großem Umfang Forschungsarbeiten zu klimatischen und geodynamischen Veränderungen auf unserem Planeten durchführt. Die Organisation ist bekannt für ihren interdisziplinären Ansatz bei der Erforschung von Naturkatastrophen und ihre aktive Rolle bei der Förderung der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit.

Allatra e.V. ist ein eingetragener Verein. Wir vertreten die internationale Bewegung ALLATRA in Deutschland, stehen außerhalb von Politik und Religion und sind getragen von ehrenamtlichem Engagement. Mit klarem Fokus auf die eskalierende Klimakrise informieren wir über die klimatische Situation und setzen uns ein für den Schutz von Menschenrechten und das menschliche Leben.

