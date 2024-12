Papst Franziskus würdigt ALLATRA und Präsidentin Ovtsynova für ihren Einsatz im Umweltschutz und ihre wissenschaftliche Arbeit zur Klimakrise.

Die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA hat eine historische Anerkennung des apostolischen Segens seiner Heiligkeit Papst Franziskus erhalten. In einer bemerkenswerten Geste des Heiligen Stuhls wurde der Organisation und ihrer Präsidentin Maryna Ovtsynova der Apostolische Segen von Papst Franziskus für ihr Engagement im Umweltschutz und der Bewahrung der Schöpfung zuteil.

Der Weg zu dieser bedeutsamen Anerkennung begann im Sommer 2024, als ALLATRA-Präsidentin Ovtsynova während einer Reihe diplomatischer Besuche im Vatikan dem Heiligen Vater einen umfassenden wissenschaftlichen Klimabericht präsentierte. Das Dokument, entwickelt durch die internationale wissenschaftliche Gemeinschaft der Bewegung ALLATRA, analysiert den aktuellen Zustand des globalen Klimas und unterbreitet Lösungsvorschläge für die drängendsten Umweltherausforderungen unserer Zeit.

In einem offiziellen Schreiben würdigte der Vatikan die Arbeit der Organisation. Seine Heiligkeit betonte dabei die Bedeutung einer integralen Ökologie als ganzheitlichen Ansatz, der die Verbundenheit aller Lebensbereiche anerkennt. „Integrale Ökologie ist eine Einladung zu einer ganzheitlichen Sicht des Lebens, die auf der Überzeugung basiert, dass alles in der Welt miteinander verbunden ist und wir sowohl voneinander als auch von unserer Mutter Erde abhängig sind“, zitiert Papst Franziskus in seiner Mitteilung.

Die Aktivitäten der Bewegung ALLATRA stehen im Einklang mit der ökologischen Doktrin des Vatikans, die in der Enzyklika „Laudato Si'“ dargelegt ist. Diese päpstliche Verlautbarung betont die untrennbare Verbindung zwischen Naturschutz, sozialer Verantwortung und der moralischen Verpflichtung gegenüber kommenden Generationen. Der Heilige Stuhl, der sich kontinuierlich für dringende Maßnahmen zum Umweltschutz einsetzt, würdigte insbesondere die Übereinstimmung der ALLATRA-Ansätze mit den vatikanischen Initiativen zur Förderung der „integralen Ökologie“ – einem Konzept, das ökologische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Komponenten nachhaltiger Entwicklung vereint.

Die Bewegung, die Freiwillige aus 180 Ländern vereint, zeichnet sich durch ihre wissenschaftliche Herangehensweise an Klimafragen aus. Ihre Forschungsergebnisse, die auch auf der 29. UN-Klimakonferenz (COP29) vorgestellt wurden, stießen in wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Kreisen auf breites Interesse. ALLATRA fokussiert sich auf die interdisziplinäre wissenschaftliche Erforschung der Klimaveränderung, auf Informations- und Aufklärungsarbeit und auf die Konsolidierung der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft, um wirksame Lösungen gegen die globale Klimakrise zu entwickeln.

„Der Erhalt des Apostolischen Segens ist nicht nur die größte Ehre, sondern auch eine enorme Verantwortung, unsere Arbeit zum Schutz des Planeten fortzusetzen“, erklärte ALLATRA-Präsidentin Ovtsynova. „Die Unterstützung des Heiligen Stuhls bestätigt, dass Umweltverantwortung heute über die wissenschaftliche Forschung hinausgeht und zu einer globalen humanitären Mission wird.“

Der Segen des Heiligen Stuhls markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte von ALLATRA und unterstreicht, dass der Schutz unseres Planeten nicht nur eine wissenschaftliche Priorität darstellt, sondern eine fundamentale moralische Pflicht der gesamten Menschheit ist. Diese Anerkennung verleiht der Organisation zusätzlichen Antrieb für die weitere Konsolidierung der internationalen Gemeinschaft bei der Bewältigung globaler Klima- und Umweltherausforderungen.

In ihrem Dankschreiben betonte Präsidentin Ovtsynova die tiefe Bedeutung dieser Anerkennung: „Im Namen aller Freiwilligen der Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA möchte ich unseren tiefsten Dank an Seine Heiligkeit Papst Franziskus für seine Aufmerksamkeit, Unterstützung und den Apostolischen Segen aussprechen. Dieser Segen inspiriert uns alle, unsere Aktivitäten zum Wohle der Menschheit fortzusetzen und die Ideale von Güte, Menschlichkeit und gegenseitiger Hilfe zu stärken.“

Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA setzt ihre Arbeit als unabhängige non-profit Organisation fort, die seit über einem Jahrzehnt umfassende Forschungen im Bereich Klimawandel durchführt. Die Organisation ist bekannt für ihren systematischen Ansatz bei der Untersuchung von Klimakatastrophen und ihre aktive Rolle bei der Förderung internationaler wissenschaftlicher Zusammenarbeit. Mit dem Segen von Seiner Heiligkeit Papst Franziskus erhält ihr Engagement nun auch eine wichtige Anerkennung, die die globale Bedeutung ihrer Mission unterstreicht.

Die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA ist eine Organisation von Freiwilligen, die Teilnehmer aus über 180 Ländern vereint. Ihre Hauptziele sind die Erforschung des Klimas und der geodynamischen Veränderungen auf der Erde, die Schaffung einer offenen Plattform für die Diskussion wirksamer Lösungen für die globale Klimakrise und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft. Die Bewegung war und bleibt außerhalb von Politik und Religion. Angetrieben vom Verantwortungsbewusstsein für die Bewahrung des Planeten und die Verhinderung des Klimakollapses setzt sich ALLATRA weiterhin für eine globale Zusammenarbeit in kritischen ökologischen und sozialen Fragen ein.

