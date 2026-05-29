Alibaba Group wird Partner der UEFA-Klubwettbewerbe der Herren von 2027/28 bis 2032/33 sowie der UEFA EURO 2028™

Die Alibaba Group hat heute eine mehrjährige Partnerschaft mit der Union of European Football Associations (UEFA) und UC3 bekannt gegeben. UC3 ist das Joint Venture von UEFA und European Football Clubs (EFC) und verantwortet die strategische Vermarktung, den Vertrieb sowie die Bereitstellung der kommerziellen Rechte an den UEFA-Klubwettbewerben.

Alibaba wird von der Saison 2027/28 bis 2032/33 offizieller und exklusiver Partner für Künstliche Intelligenz (KI), Cloud-Computing-Services und E-Commerce der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und der UEFA Conference League. Die Partnerschaft umfasst zudem die UEFA EURO 2028™.

Im Rahmen der Zusammenarbeit will die UEFA die KI-Technologien von Alibaba einsetzen, um die Interaktion mit Fans sowie das Medien- und Content-Management weiterzuentwickeln. Dabei kommt unter anderem Qwen, das Large Language Model (LLM) von Alibaba, zum Einsatz. Die Cloud-Infrastruktur und die globale E-Commerce-Plattform des Unternehmens sollen zudem weltweit digitale Fan- und Content-Angebote rund um die UEFA-Wettbewerbe ermöglichen.

UEFA-Präsident Aleksander Čeferin sagte: „Wir freuen uns, Alibaba als globalen Partner der UEFA EURO 2028 und als künftigen Partner unserer Klubwettbewerbe der Männer begrüßen zu dürfen. Die Expertise des Unternehmens in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Cloud Computing und E-Commerce unterstützt unseren Anspruch, Innovation gezielt einzusetzen und das Erlebnis für Fans weltweit weiterzuentwickeln. Gemeinsam können wir Fans auf neue Weise näher an den Fußball bringen, unsere Wettbewerbe zugänglicher und attraktiver machen und zugleich die Traditionen, Emotionen und den Geist bewahren, die den europäischen Fußball auszeichnen.“

Joe Tsai, Chairman der Alibaba Group, sagte: „Fußball ist eine gemeinsame Sprache, die Menschen weltweit verbindet. Diese verbindende Kraft des Sports auf allen Ebenen und für alle Fans bringt Alibaba und die UEFA zusammen. Wir freuen uns darauf, im Rahmen dieser mehrjährigen Partnerschaft unsere Kompetenzen in Cloud Computing, Full-Stack-KI und globalem E-Commerce einzubringen und UEFA sowie UC3 dabei zu unterstützen, diese Wettbewerbe Fans auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.“

Die Cloud-Infrastruktur von Alibaba und das Qwen-LLM sollen die UEFA beim Aufbau eigener KI-Funktionen der nächsten Generation unterstützen. Fans sollen dadurch stärker personalisierte, KI-gestützte digitale Angebote erhalten. Über das globale E-Commerce-Netzwerk von Alibaba könnten Fans weltweit künftig zudem auf eine breite Auswahl offizieller Fanartikel zu den UEFA-Klubwettbewerben der Herren ab 2027/28 sowie zur UEFA EURO 2028 zugreifen.

Die Partnerschaft setzt einen neuen globalen Maßstab für Innovation im Sport. Sie verbindet die sportliche Tradition und die weltweite Fanbasis der UEFA mit der Expertise von Alibaba in den Bereichen KI, Cloud Computing und E-Commerce. Damit entsteht ein skalierbares Modell, mit dem Sportverbände, Ligen und Teams Fans weltweit erreichen und einbinden können.

Relevent, ein auf den internationalen Fußball spezialisierter Partner für kommerzielle Rechte, hat die Entwicklung und Umsetzung der Partnerschaft zwischen der UEFA, UC3 und Alibaba begleitet. Die Partnerschaft für die UEFA EURO 2028 wird von CAA11 betreut.

Alibaba Cloud ( www.alibabacloud.com) wurde 2009 gegründet und fungiert als IT-Kompetenzzentrum der Alibaba Group. Das Unternehmen bietet weltweit eine umfassende Suite von Cloud-Services an, darunter elastisches Computing, Datenbankdienste, Speicherlösungen, Netzwerkvirtualisierung, großangelegte Rechenleistung, Sicherheitsdienste, Big-Data-Analysen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI)-Services. Seit 2018 ist Alibaba laut Gartner der führende IaaS-Anbieter im Asien-Pazifik-Raum, gemessen am Umsatz in US-Dollar. Zudem gehört das Unternehmen seit 2018 zu den weltweit führenden Anbietern von Public-Cloud-IaaS-Diensten, wie IDC berichtet.

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