Alibaba Group eröffnet „Wonder on Ice“: Immersives KI-Erlebnis zur Olympiade Milano Cortina 2026 im Mailänder Castello Sforzesco

Die Alibaba Group hat die interaktive Installation „Alibaba Wonder on Ice“ (AWI) auf der Piazza Castello in Mailand eröffnet. Das Projekt nutzt Künstliche Intelligenz und Cloud-Technologien und zeigt, wie sich digitale Einkaufserlebnisse während der Olympischen und Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 weiterentwickeln könnten.

Vor der Kulisse des Castello Sforzesco und an der Via Dante verwandelt AWI einen der bekanntesten Plätze der Stadt in eine öffentliche Demonstration moderner Digitaltechnologie. Alibaba zeigt dort, wie sich Kultur, Handel und Nutzerinteraktion mithilfe von KI verbinden lassen. Die Installation reagiert in Echtzeit auf individuelle Vorlieben der Besucher.

„Alibaba und das IOC teilen eine einfache Überzeugung: Technologie soll die Olympischen Spiele spannender, zugänglicher, nachhaltiger und besser vernetzt machen“, sagte Joe Tsai, Chairman der Alibaba Group. „Mit KI gehen wir den nächsten Schritt – von den „Cloud Olympics“ hin zu „Intelligent Olympics“. Denn KI hilft uns, effizienter zu arbeiten, bessere Entscheidungen zu treffen und Menschen enger zu verbinden.“

Auch IOC-Präsidentin Kirsty Coventry betonte die Bedeutung der Partnerschaft: „Wir feiern neun Jahre Zusammenarbeit, die zu einem der größten technologischen Umbrüche in der Geschichte der Olympischen Spiele geführt haben. Milano Cortina 2026 markiert einen wichtigen Fortschritt bei Cloud- und KI-gestützter Produktion und Organisation. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass die Spiele effizient, nachhaltig und für Zuschauer, Athleten und Fans weltweit attraktiv bleiben.“

Personalisierte Besucherführung per KI

Im Mittelpunkt der Installation steht eine KI-gestützte Besucherführung, die virtuelle Einkaufserlebnisse in den physischen Raum bringt. Beim Eintritt geben Besucher einfache Präferenzen an, etwa ihre Lieblingssportart bei Milano Cortina 2026. Ein KI-Agent nutzt diese Angaben, um den Rundgang individuell zusammenzustellen.

Optional erstellt das System ein digitales Avatar-Abbild der Besucher. Darauf aufbauend agiert der KI-Agent als virtueller Stylist. Er empfiehlt Kleidung, Düfte und Make-up. Die Vorschläge passen sich laufend an die Auswahl an. So zeigt Alibaba, wie KI den klassischen Produktkatalog durch interaktive und adaptive Erlebnisse ersetzen kann. Am Ende erhält jeder Besucher ein personalisiertes, KI-generiertes Video mit dem eigenen Avatar als Hauptfigur.

Technisch basiert das Erlebnis auf Alibabas aktueller KI- und Cloud-Plattform. Dazu zählen die Sprach- und Bildmodelle der Qwen3-Serie, das Video-Modell Wan 2.2, Taobao Vision für immersive Shopping-Erlebnisse sowie die globale Infrastruktur von Alibaba Cloud.

Architektur aus Eis und Licht

Die rund 40 Meter lange Installation besteht aus zwei Bauelementen:

-Snow Globe: Ein kugelförmiger Pavillon, der tagsüber als interaktiver Raum dient und abends zur Projektionsfläche für KI-generierte Inhalte wird.

-Crystalized Skirt Building: Ein Baukörper mit kristalliner Formgebung, in dem das KI-gestützte virtuelle Einkaufserlebnis untergebracht ist.

Alibaba setzte auf recycelbare Materialien. Die Installation hinterlässt keine dauerhaften Spuren auf dem historischen Platz.

AWI ist vom 7. bis 22. Februar 2026 während der Olympischen Winterspiele geöffnet sowie vom 6. bis 15. März 2026 während der Paralympics.

Erste KI-generierte Fan-Kunst zu Olympischen Spielen

Mit der Eröffnung stellte Alibaba auch die Ergebnisse der „Alibaba Cloud AIGC Championship @ Milano Cortina 2026“ vor. Dabei handelt es sich um eine Fan-Initiative, die Alibaba gemeinsam mit dem IOC, dem Olympischen Museum und dem Organisationskomitee entwickelt hat.

Fans aus aller Welt erstellten mithilfe der Wan-Videomodelle KI-basierte Kunstwerke zu vier Wintersportarten: Eiskunstlauf, Shorttrack, alpiner Skilauf und Snowboarding.

Eine Auswahl der 100 besten Arbeiten wird auf der Oberfläche des Snow Globe gezeigt. Es sind die ersten KI-generierten Werke, die das Olympische Museum in Lausanne öffentlich präsentiert. Zehn Teilnehmende erhalten Tickets für die Olympischen Winterspiele.

Alibaba will damit zeigen, wie sich olympische Inhalte und leicht zugängliche KI-Werkzeuge verbinden lassen. Fans sollen nicht nur zuschauen, sondern selbst Teil der Spiele werden.

Alibaba Cloud ( www.alibabacloud.com) wurde 2009 gegründet und fungiert als IT-Kompetenzzentrum der Alibaba Group. Das Unternehmen bietet weltweit eine umfassende Suite von Cloud-Services an, darunter elastisches Computing, Datenbankdienste, Speicherlösungen, Netzwerkvirtualisierung, großangelegte Rechenleistung, Sicherheitsdienste, Big-Data-Analysen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI)-Services. Seit 2018 ist Alibaba laut Gartner der führende IaaS-Anbieter im Asien-Pazifik-Raum, gemessen am Umsatz in US-Dollar. Zudem gehört das Unternehmen seit 2018 zu den weltweit führenden Anbietern von Public-Cloud-IaaS-Diensten, wie IDC berichtet.

