Algolia auf der OMR 2026: Agentische KI für Search, Discovery und Commerce

Die Plattform für AI Search and Retrieval positioniert sich in Deutschland als europäischer Partner für skalierbare, KI-gestützte digitale Erlebnisse und verbessert so den Zugriff auf Informationen in Echtzeit

Algolia präsentiert auf der OMR 2026 seine Plattform für AI Search and Retrieval und zeigt, wie sich Such-, Discovery- und Commerce-Erlebnisse durch agentische und generative KI weiterentwickeln und wie Unternehmen Such- und Discovery-Funktionen zunehmend als operativen Bestandteil ihrer digitalen Wertschöpfung einsetzen.

„Die OMR ist der Ort, an dem sich Europas digitale Entscheider darüber informieren, was als Nächstes kommt. Was wir dort zeigen, ist einfach: KI, die nicht nur unterstützt, sondern handelt. KI, die konkrete Geschäftsergebnisse ermöglicht – auf eine Weise, der europäische Unternehmen vertrauen können. Deutschland tritt in eine neue Phase der digitalen Transformation ein, geprägt von autonomen Systemen, Echtzeit-Intelligenz und wachsendem Wettbewerbsdruck. Algolia unterstützt Unternehmen dabei, diesen Wandel aktiv zu gestalten“, so Christina Schoenfeld, EMEA Sales Leader bei Algolia.

Algolia wurde in Frankreich gegründet und ist heute mit seiner API-basierten Plattform in einer Vielzahl digitaler Anwendungen im Einsatz. In Deutschland zählen Kunden aus unterschiedlichen Branchen dazu, darunter Fashion und Beauty (z. B. Flaconi, C&A Services), Medien und Entertainment (z. B. Seven.One Entertainment Group) sowie der Lebensmitteleinzelhandel (REWE und Alnatura). Algolia verbindet dabei globale Skalierbarkeit mit regionaler Verankerung, Einhaltung regulatorischer Anforderungen und technologischer Flexibilität.

Die Plattform basiert auf einer API-first-Architektur und ist im Umfeld des Composable Commerce positioniert, unter anderem in Zusammenarbeit mit Partnern wie commercetools und Spryker. Dies bildet die Basis für den Einsatz agentischer Systeme, die Such- und Discovery-Prozesse unterstützen, anpassen und automatisieren.

Von Composable Commerce zu Agentic AI

Künstliche Intelligenz ist nicht länger ein einzelnes Feature oder Pilotprojekt, sondern wird zunehmend operativ eingesetzt und in Richtung autonomer Systeme weiterentwickelt, die ganze Prozessketten steuern und überwachen.

Gleichzeitig verändert sich die Art der Interaktion mit digitalen Systemen. Neben Nutzern greifen zunehmend auch Assistenten, Bots und andere KI-basierte Systeme auf Inhalte und Daten zu. Damit steigen die Anforderungen an Geschwindigkeit, Relevanz und Verfügbarkeit von Informationen. Algolia bietet Funktionen für das Echtzeit-Verständnis von Suchintentionen, die Optimierung von Such- und Discovery-Erlebnissen sowie die Integration in bestehende Daten- und Systemlandschaften.

Mit agentischer KI wachsen auch die Anforderungen an die zugrunde liegende Datenarchitektur. Dazu zählen Echtzeit-Indizierung und -Retrieval über verteilte Systeme, die Anbindung interner Datenquellen und Schnittstellen sowie die Unterstützung hybrider und vektorbasierter Retrieval-Modelle. Die Plattform von Algolia ist darauf ausgelegt, diese Anforderungen abzubilden und sich in bestehende Infrastrukturen zu integrieren.

Sicherheit und Compliance

Neben Performance und Skalierbarkeit spielen Sicherheit und regulatorische Anforderungen eine zentrale Rolle. Algolia unterstützt u. a. Standards und Rahmenwerke wie DSGVO, CCPA und BSI C5 und setzt auf einen Ansatz der minimalen Datenspeicherung sowie Funktionen für Consent-Management und Datenverwaltung.

Algolia überzeugt Analysten mit Fortschritten in KI-gestützter Suche und Discovery

Algolia erhält Anerkennung von führenden Branchenanalysten für seine Entwicklungen im Bereich KI-gestützter Suche und Discovery – insbesondere für Innovationen bei hybriden Retrieval-Ansätzen, Vektorsuche, generativer KI und Agentic AI. So wurde das Unternehmen unter anderem im Gartner Magic Quadrant 2025 für Search and Product Discovery als Leader eingestuft und in mehreren IDC-MarketScape-Reports zu Search und Knowledge Discovery entsprechend positioniert.

Algolia live auf der OMR 2026 erleben

Auf der OMR 2026 zeigt Algolia an Stand A4 F06, wie agentische KI digitale Erlebnisse branchenübergreifend verändert. Anhand konkreter Beispiele wird deutlich, wie Unternehmen Suche gezielt als zentralen Bestandteil ihrer Wertschöpfung einsetzen, personalisierte Nutzererlebnisse über verschiedene Touchpoints hinweg umsetzen und KI-Anwendungen skalieren, ohne Geschwindigkeit oder Kontrolle einzubüßen.

Über Algolia

Algolia bietet eine führende Plattform für AI Search and Retrieval und verarbeitet jährlich rund 1,75 Billionen Suchanfragen für mehr als 18.000 Unternehmen weltweit. Mit einer einheitlichen Engine für Keyword- und Vektorsuche bietet Algolia eine leistungsstarke und skalierbare Technologie für Suche und Discovery. Unternehmen nutzen Algolia, um agentische, generative und suchbasierte Anwendungen zu entwickeln, unter anderem mit Werkzeugen wie Agent Studio. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung treibt Algolia die Weiterentwicklung von Retrieval-basierten Anwendungen und KI-gestützter Discovery voran.

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