alfer Gruppe unterzeichnet Vertrag zur Übernahme des Geschäftsbetriebes der DIY Element System GmbH im Wege einer übertragenden Sanierung.

Die ALFER Beteiligungs GmbH mit Ihrer zukünftig unter alfer element system GmbH firmierenden Tochtergesellschaft freuen sich, den Abschluss des Kauf- und Übertragungsvertrags zur Übernahme des Geschäftsbetriebes der DIY Element System GmbH (DIY) bekannt zu geben. Nach der Übernahme der alfer Gruppe Anfang des Jahres durch den von der SOL Capital Management GmbH (SOL) gemanagten Fonds, ist dies der nächste Schritt, um die bereits starke Marktposition im Do-it-yourself Segment weiter auszubauen.

Am 14. Oktober 2024 wurde der Kauf- und Übertragungsvertrag zwischen allen Parteien unterzeichnet. Der Übergang des Geschäftsbetriebs ist, vorbehaltlich der Erfüllung aller vertraglich festgelegten Bedingungen, für den 1. November 2024 geplant. Durch den Einstieg der alfer Gruppe werden die Geschäftstätigkeiten der DIY nahtlos fortgeführt.

Positive Aussichten und Zuversicht

Die Parteien sind sehr zufrieden mit dem Ausgang der Verhandlungen. Mit der alfer Gruppe findet DIY einen starken Gesellschafter, der in der Übernahme von DIY den nächsten strategischen Schritt zum Ausbau der alfer Gruppe sieht.

Martin Blatter, Geschäftsführer der alfer aluminium GmbH und zukünftiger Geschäftsführer der alfer element system GmbH, äußert sich erfreut: „Die DIY ergänzt das bestehende Portfolio der alfer Gruppe ideal, sodass wir unsere Sortimentsbreite weiter ausbauen und unser Angebot noch gezielter auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausrichten können. Gemeinsam sind wir hervorragend positioniert, um die Marktführerschaft in unseren Kernsegmenten weiter auszubauen und langfristig erfolgreich zu wachsen.“

„Die Akquisition der DIY ist ein strategischer Meilenstein für die alfer Gruppe und passt perfekt zu unseren Wachstumsplänen. Durch die Bündelung der Kräfte beider Unternehmen können wir bedeutende Synergien heben und unsere Marktposition weiter verstärken“, ergänzt SOL Managing Partner Haiko Stüting.

Restrukturierungsexperte Marc-Philippe Hornung von SZA Schilling, Zutt & Anschütz und Herr Karl Koob, beide Gesch.ftsführer der DIY Element System GmbH, fügen hinzu: „Der Abschluss des Vertrages ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen. Wir sind überzeugt, dass der richtige Partner gefunden wurde, um den Geschäftsbetrieb erfolgreich weiterzuführen.“

Dieser Einschätzung schließt sich auch der Sachwalter Georg Stemshorn von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH an, der das Eigenverwaltungsverfahren im Interesse der Gläubiger begleitet hat.

Über die Unternehmen

Die alfer Gruppe steht seit vielen Jahren für ein zuverlässiges, stabiles und innovatives Sortiment von Profilen und Halbzeugen aus Aluminium, Stahl, Messing und Kunststoff. Nicht umsonst behauptet sich alfer® als Marktführer für Aluminium-Profile in Europa.

DIY ist ein europäischer Marktführer im Bereich Regal- und Aufbewahrungssysteme für den Endverbraucher. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt seine Produkte sowohl über den stationären Einzelhandel als auch über verschiedene Online-Händler. Zu den Kunden von DIY zählen insbesondere große Baumarktketten und der angeschlossene Fachhandel.

Die SOL Capital Management GmbH mit Sitz in Wien unterstützt mit ihren Fonds Unternehmen bei Nachfolgelösungen, Restrukturierungen und nachhaltigem Wachstum. Das Managementteam, das seit 2000 in Österreich, Deutschland und der Schweiz aktiv ist, zeichnet sich durch hohe Anpassungsfähigkeit der einsetzbaren Mittel, eine umfangreiche Transaktionserfahrung sowie Management-Know-how der Partner Dr. Paul Niederkofler, Haiko Stüting und Egmont Fröhlich aus. Die Partner der SOL Capital Management GmbH investieren aktuell Beteiligungsmittel der dritten Fondsgeneration, der SOL-Drei EuVECA GmbH & Co KG, die unter anderem vom European Investment Fund bereitgestellt werden. Mit namhaften und erfahrenen Industriepartnern (Eigentümern, CEOs, CFOs) verfolgt SOL Capital einen Mehrwert schaffenden Investmentansatz auf Augenhöhe mit dem jeweiligen Managementteam.

Metall-Profile und Baustoffe aus Süddeutschland.

Im Jahr 1972 wurde alfer® im Baden-Württembergischen Wutöschingen-Horheim gegründet. Die Lage im Wutachtal zwischen Hochrhein und Südschwarzwald im Herzen Europas begünstigte die Entwicklung des Unternehmens zu dem Spezialisten für Aluminium-Profile.

Kaum ein Metall ist zukunftsweisender als Aluminium. Die süddeutsche Region ist der größte zusammenhängende Wirtschaftsraum für die Herstellung und Verarbeitung von Aluminium in Europa, was ihr den Namen aluvalley® einbrachte.

Während alfer® bis ins Jahr 2003 hauptsächlich die Märkte in Deutschland nebst Nachbarländern bearbeitete, ist das Unternehmen seit 2004 sehr erfolgreich in ganz Europa tätig und auf dem besten Wege auch europaweit Marktführer zu werden.

