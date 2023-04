Alexandra Hiendlmeier zur Geschäftsführerin von NTT DATA ernannt

München, 28. März 2023 – Mit Wirkung zum 1. April 2023 wird Alexandra Hiendlmeier zum Mitglied der Geschäftsführung von NTT DATA, einem weltweit führenden Unternehmen für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, ernannt. Die Geschäftsführung von NTT DATA in Deutschland, Österreich und der Schweiz besteht jetzt aus Stefan Hansen, Ralf Malter und Alexandra Hiendlmeier.

Stefan Hansen, CEO NTT DATA DACH, und Ralf Malter, COO NTT DATA DACH, arbeiten mit Alexandra Hiendlmeier in ihrer Rolle als CFO bereits seit Jahren eng und erfolgreich zusammen. Als neue Geschäftsführerin übt sie diese Rolle weiterhin aus und verantwortet die Bereiche Finance, Controlling, Purchasing sowie Workplace & Mobility.

„Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Kollegen in der Geschäftsführung den erfolgreichen Wachstumskurs von NTT DATA weiter voranzubringen“, erklärt Alexandra Hiendlmeier. „NTT DATA hat enormes Potenzial, und ich werde mit Leidenschaft und meiner langjährigen Erfahrung alles dazu beitragen, dieses nachhaltig zu realisieren.“

Alexandra Hiendlmeier ist seit 16 Jahren in unterschiedlichen Positionen für NTT DATA tätig. Ursprünglich kam sie von einer Managementberatung und hat bei NTT DATA zunächst die Business Unit Finance Transformation mit aufgebaut und geführt. Anschließend war sie im Business Development sowie Marketing tätig. 2017 wechselte sie zurück zu den Finanzen, erst als Leiterin Controlling, dann im Jahr 2021 als CFO für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Stefan Hansen, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung NTT DATA DACH, erklärt dazu: „Wir schätzen Alexandra seit Jahren als hochkompetente CFO und zugkräftige Beraterin. Die Berufung in die Geschäftsführung ist eine organische Weiterentwicklung unseres bereits engen Arbeitsverhältnisses. Wir freuen uns über kreative und strategische Unterstützung aus den eigenen Reihen und darauf, mit ihrer Sachkenntnis und Führungsstärke die Zukunft des Unternehmens gemeinsam noch besser zu gestalten.“

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio und kombiniert globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Als IT-Dienstleister unterstützt NTT DATA seine Kunden bei ihrer digitalen Transformation und bündelt Branchenexpertise, Beratung und Implementierung unter einem Dach. Die hohe Branchenexpertise der Industry Lines, unter anderem in den Branchen Automotive, Banking, Insurance, Industry & Services, Public & Health sowie Telecom & Media wird ergänzt durch Service Lines. Sie bündeln industrieübergreifende technologische, fachliche sowie methodische Kompetenzen und sind Inkubator für neue Technologien und Innovationsprozesse. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

