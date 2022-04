Alexander Kocher neues Mitglied im RTI Advisory Board

Kocher fungiert mit Automobilexperten als Berater für RTI

Sunnyvale (USA)/München, April 2022 – Real-Time Innovations (RTI) gibt Alexander Kocher als neues Mitglied seines wachsenden Advisory Boards bekannt. Kocher wird als strategischer Berater für das Automobilgeschäft von RTI fungieren und Schlüsselinitiativen fördern, um den Markterfolg des Unternehmens auf den traditionellen Automobilmarkt zu übertragen.

Kocher unterstützt RTI künftig dabei, über die Elektrofahrzeuge-Newcomer hinaus zu expandieren und zu einem Marktführer für großvolumige Produktionsprogramme zu werden. Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus der Automobilindustrie in seine neue beratende Funktion bei RTI mit und wird gemeinsam mit dem derzeitigen Berater David Fidalgo, CEO von Y-Mobility, dazu beitragen, den Einfluss des Unternehmens auf den Märkten für autonome Fahrzeuge (AV) und Elektrofahrzeuge (EV) zu erweitern.

Kocher ist ehemaliger Präsident und Geschäftsführer von Elektrobit (EB), einem preisgekrönten globalen Anbieter von eingebetteten und vernetzten Softwareprodukten für die Automobilindustrie. Fast zehn Jahre lang hatte Kocher hier die Position des CEO inne. Unter seiner Führung verzeichnete das Unternehmen dreistellige Wachstumsraten und expandierte in neue Wachstumsbereiche. Vor seinem Eintritt bei Elektrobit im Jahr 2011 war Kocher Vice President und General Manager der Automotive Business Unit von Wind River.

Darüber hinaus hatte Kocher verschiedene Stellen in den Bereichen Business Management, Business Development und R&D Management für Automotive Infotainment sowie Software- und Produktlösungen bei Top-Marken wie Continental/VDO Automotive, Infineon Technologies und Siemens Automotive inne. Im RTI Advisory Board bringt Kocher diese Marktexpertise ein, um RTI bei der Fokussierung auf strategische Wachstumschancen in diesem schnell wachsenden Segment zu unterstützen.

Das Autonomous Vehicle Computing Consortium hat kürzlich den Beitritt von Dr. Stan Schneider, CEO von RTI, in den Vorstand des Konsortiums bekanntgegeben. RTI und die anderen Mitglieder bringen hier ihre umfangreiche Expertise auf dem Gebiet der Rechenelemente und der Interaktion im Automobilbereich ein, einschließlich Systemarchitektur, Software-Portabilität und Cybersicherheit.

RTI Connext Drive, das auf dem Data Distribution Service (DDS) Standard basiert, ist die erste datenzentrische Plattform, die nach ISO 26262 ASIL D zertifiziert ist, dem strengsten Automotive Safety Integrity Level (ASIL) für Straßenfahrzeuge. Connext Drive hat sich mittlerweile als zugrundeliegendes Software-Framework für Serienfahrzeug-Modelle im Einsatz auf der Straße bewährt und bietet Automobilherstellern eine vollständige und eigenständige zertifizierte Software-Infrastruktur für die Entwicklung und den Einsatz von autonomen und elektrischen Fahrzeugen der nächsten Generation.

Mehr über den Einsatz von RTI in der Automobilindustrie erfahren: https://www.rti.com/industries/automotive

Real-Time Innovations (RTI) ist der größte Software-Framework-Anbieter für autonome Systeme. RTI Connext stellt eine führende Architektur zur Entwicklung intelligenter verteilter Systeme dar. Connext tauscht Daten in einzigartiger Weise direkt aus und verbindet KI-Algorithmen mit Echtzeit-Netzwerken von Geräten, um autonome Systeme aufzubauen.

RTI“s oberste Priorität ist der Erfolg seiner Kunden bei der Bereitstellung von marktreifen Systemen. Mit über 1.800 Projekten läuft die Software von RTI in mehr als 250 autonomen Fahrzeugprogrammen, betreibt die größten Kraftwerke Nordamerikas, koordiniert das Management von Marineschiffen, bewegt eine neue Generation medizinischer Robotik, ermöglicht fliegende Autos und bietet medizinische Intelligenz für Krankenhauspatienten und Unfallopfer rund um die Uhr. RTI ermöglicht eine intelligentere Welt.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service™ (DDS) Standard der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, sowie regionale Zentralen in Spanien und Singapur.

