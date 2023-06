Alexander Bellin wird Beirat der GMPVC Group

Alexander Bellin ist das neueste Mitglied im Beirat der GMPVC Group, zu der der Media-for-Equity-Fonds German Media Pool sowie der Venture Capital-Fonds GMPVC Opportunities gehören.

Alexander Bellin ist derzeit Mitglied des Vorstands der Deichmann SE, wo er für die Bereiche Marketing und E-Commerce zuständig ist. Zuvor war er als Chief Revenue Officer beim E-Commerce-Startup ABOUT YOU tätig, welches er vom Beginn der Skalierungsphase an bis zum Börsengang unterstützte. Vor ABOUT YOU war Alexander Gründer von zwei Healthcare-Unternehmen und Berater bei McKinsey & Company.

Der Beirat der GMPVC Group bestand bisher aus drei ehemaligen Vorständen der größten deutschen Medienkonzerne, einer renommierten Medienberaterin und Gründerin und einem Rechtsexperten: Dr. Marcus Englert, Dr. Jochen Gutbrod, Steffen Naumann (seit 2020), Professor Dr. Katja Nettesheim und Dr. Ulrich Lohmann. Alexanders tiefgreifendes Know-how in den Bereichen Tech, Branding und Growth ergänzt somit den Erfahrungsschatz des aktuellen Beirates.

Niko Waesche, Mitbegründer und Partner der GMPVC Group, sagt: „Alexander gehört zu den führenden Experten für E-Commerce, Tech, Branding und Growth in Europa. Dies macht ihn zu einem hochqualifizierten neuen Mitglied für unseren Beirat, dessen Erfahrung uns und unseren Startups zugutekommen wird.“

Alexander Bellin sagt: „Mit Aljoscha und Niko von German Media Pool habe ich während meiner Zeit bei ABOUT YOU viele Jahre lang eng im Bereich Media und Marketingstrategie zusammengearbeitet. Die Kombination aus Media for Equity und dem neu aufgelegten Venture Capital-Fonds GMPVC Opportunities finde ich außerordentlich spannend und werde auch privat investieren. Außerdem freue ich mich sehr, mit meiner Erfahrung im Bereich Tech und Marketing beratend zur Seite zu stehen.“

Weitere Informationen unter: https://www.germanmediapool.com

Die GMPVC Group investiert in Europas aktuelle und zukünftige Marktführer über die gesamte Consumer-Branche hinweg. Zur Group gehört der 2011 gegründete, führende unabhängige Medieninvestor German Media Pool sowie der Venture Capital-Fonds GMPVC Opportunities, der sich in erster Linie auf Folgeinvestitionen in Portfoliounternehmen in der Wachstumsphase konzentriert. Das Portfolio der Group umfasst insgesamt 44 Unternehmen, darunter ABOUT YOU, Grover, momox und CLARK.

Kontakt

GMPVC German Media Pool GmbH

Amelie Bahr

Meinekestr. 5

10719 Berlin

–



https://www.germanmediapool.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.