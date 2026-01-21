ALEXA lädt zum Shoppingsonntag ein

Verkaufsoffen am 25. Januar

Das ALEXA, das beliebte Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz, öffnet am 25. Januar seine Türen zum Shoppingsonntag. An diesem Tag können die Kunden von 13:00 bis 18:00 Uhr in den Shops des Centers einkaufen und die gastronomischen Angebote genießen: Die rund 170 Shops halten eine große Shoppingvielfalt aus den Bereichen Mode, Technik, Beauty-, Lifestyle- und Geschenkartikel bereit. Der verkaufsoffene Sonntag wurde vom Berliner Senat anlässlich der Internationalen Grünen Woche festgelegt.

„Am 25. Januar begrüßen wir die Berliner und Berlinbesucher zum ersten Shoppingsonntag des Jahres“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Alle Gäste sind eingeladen, einen genussvollen Shoppingbummel im ALEXA zu erleben und neue Trends in unseren Shops zu entdecken.“

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Bildquelle: Sonae Sierra