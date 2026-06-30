ALEXA lädt zu „ALEXA bewusst (er) leben“-Upcycling-Tagen ein

Nachhaltiges Event zum Mitmachen

Selbermachen macht stolz und glücklich! Daher lädt das ALEXA am Alexanderplatz am 3. und 4. Juli zu den Upcycling-Tagen ein. Unter dem Motto „Bewusst (er) leben“ veranstaltet das Shoppingcenter jeweils von 13 bis 18 Uhr ein DIY-Programm rund um Mode und Accessoires. An drei Mitmach-Stationen dürfen die Gäste – egal ob Anfänger oder Profi – selbst kreativ werden. Mode-Designerin und Upcycling-Expertin Josefina Studio sorgt für Inspiration und gibt Tipps, wie einfache Textilien oder ausgediente Materialien zu neuen Schätzen werden. Mit Nadel und Faden, Schablonen und Farbe oder Stoffresten und Nieten entstehen in kurzer Zeit individuelle Lieblingsteile.

Die Besucherinnen und Besucher können eigene Kleidungsstücke mitbringen oder Upcycling-Material der ALEXA Shops nutzen. Teilnehmende Mieter sind: McDonald’s, Jack Wolfskin, Hunkemöller, Schöffel Lowa, Media Markt Tech Village, 24Colours, Dalink Stoffe, Edeka, Union Zeughaus und 1. FC Union Berlin. Die Aktion ist kostenlos und für alle Altersgruppen ohne Anmeldung möglich.

„Wir freuen uns darauf, unsere Gäste am 3. und 4. Juli zu den Upcycling-Tagen zu begrüßen. An beiden Tagen verwandelt sich das ALEXA in eine kreative Werkstatt für Nachhaltigkeit. Unsere Besucherinnen und Besucher können hier ganz praktisch erfahren, wie aus alten und vielleicht sogar defekten Kleidungsstücken ganz einfach neue persönliche Lieblingsteile entstehen“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA.

Das ALEXA Upcycling-Programm im Detail

Die Upcyling-Tage finden am 3. und 4. Juli zwischen 13 und 18 Uhr im Erdgeschoss des ALEXA (vor H&M) statt. Hier stehen drei Kreativ-Stationen bereit, die durch Mode-Designerin Josefina Studio betreut werden:

Creative Repair

An der Station „Creative Repair“ werden defekte Lieblingsteile zu trendigen Design-Stücken. Mit dekorativen Stichen und stylischen Flicken verwandeln sich Löcher und Risse zu echten Hinguckern.

Keychaines & Pouches

Mit Nieten und Ringen entstehen aus Stoff- und Lederresten praktische Fashion-Accessoires wie Schlüsselanhänger, Beutel oder Taschen.

DIY Print

Bei „DIY Print“ verwandeln sich Kleidungsstücke und Taschen in echte Unikate – mit Schablonen, Farbe und viel Experimentierfreude.

Nachhaltige Online-Gewinnchancen

Ab dem 1. Juli verlost das ALEXA auf Instagram eine hochwertige Nähmaschine von MediaMarkt TechVillage und drei 100 € Einkaufsgutscheine von Dalink Stoffe. Viel Glück!

Ausstellung zum 12. Plakatwettbewerb von wirBERLIN

Parallel zu den Eventtagen „ALEXA bewusst (er) leben“ kann im ALEXA die Ausstellung zum 12. Plakatwettbewerb von wirBERLIN besucht werden. Unter dem Motto „Gemeinsam Wertstoffe retten – so gestalten wir die Zukunft!“ waren Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren aufgerufen, Plakate mit ihren Visionen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Wertstoffen zu entwerfen. Bis zum 18. Juli sind alle Besucherinnen und Besucher des ALEXA eingeladen, die rund 160 Plakate zu bestaunen und für den Publikumsliebling abzustimmen.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra (www.sonaesierra.com) aus Portugal.

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Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Kontakt

B. C Neumann PR, Business+Communication GmbH

Birgit Neumann

Kronprinzenstr. 9

40217 Düsseldorf

+49-0211-230 95 901



http://www.neumann-pr.de/

Bildquelle: Sonae Sierra