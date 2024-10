ALEXA heizt mit BÄM! und Men in Blech dem Berliner Publikum ein

Exklusives Sonntagsshopping zum Herbstjazz am Alex

„Rhythm and Brass!“, so lautet das Motto am 6. Oktober, wenn das ALEXA Shoppingcenter und das Kaufhaus Galeria am Alexanderplatz gemeinsam zum Herbstjazz am Alexanderplatz einladen. BÄM!, die Berliner Drum-Marching-Band von Musiker Peter Fox, die mobile Bläser-Band „Men in Blech“ aus Hamburg und spektakuläre Walkings Acts verbreiten gute Vibes und machen den „Alex“ zu einer riesigen Open-Air-Bühne. Die Künstler begeistern mit kraftvollen Rhythmen und bewegenden Tanzeinlagen und sorgen für ausgelassene Party-Stimmung. Zusätzlich dürfen sich alle Gäste auf eine Extra-Portion Shoppingvergnügen freuen, denn an diesem Sonntag haben das ALEXA Shoppingcenter und Galeria am Alexanderplatz exklusiv geöffnet. Die Geschäfte laden von 13 bis 18 Uhr zum ausgiebigen Einkaufsbummel ein. Und das ist noch nicht alles: Auf dem Alexanderplatz gibt es am Stand von Top Radio Shoppinggutscheine im Gesamtwert von 1000 Euro zu gewinnen. Einfach am Glücksrad drehen und mit etwas Glück gewinnen. Da lohnt sich der Besuch des „Alex“ gleich dreifach!

„Der Alexanderplatz ist das pulsierende Zentrum im Herzen von Berlin und ein beliebter Treffpunkt für Berliner und Besucher aus nah und fern. Wir freuen uns, ihnen allen am 6. Oktober unser Herbstjazz-Event zu präsentieren“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des ALEXA. „Die Live-Auftritte der bekannten Bands sorgen für fröhlich-ausgelassene Stimmung und der verkaufsoffene Sonntag lädt zu einem exklusiven Shoppingbummel ein. So wird der Besuch auf dem Alex zum Gute-Laune-Ausflug für die ganze Familie.“

Exklusive Sonntagsöffnung am „Alex“

Das Berliner Ladenöffnungsgesetz sieht jährlich bis zu zwei Sonntagsöffnungen vor, die von den Verkaufsstellen zu besonderen Anlässen beantragt werden können. Am 6. Oktober 2024 führt das ALEXA Shoppingcenter zusammen mit Galeria am Alexanderplatz unter dem Motto „Herbstjazz“ eine dieser frei wählbaren Sonntagsöffnungen durch. An diesem Tag laden das ALEXA und Galeria zum exklusiven Shoppingvergnügen auf den Alexanderplatz ein und machen Lust auf die neuen Saisontrends. Ob Mode und Accessoires, Elektronik, Dekorationen oder Geschenkartikel – die Shops bieten eine große Auswahl. Alle Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Restaurants und Cafes verwöhnen mit kulinarischen Genüssen und laden zum Verweilen ein.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

