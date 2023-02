ALEXA feiert Valentinstag mit Shopping is Love

Exklusives Gewinnspiel am 14. Februar

Am 14. Februar ist Valentinstag, der Tag der Liebenden und der Freundschaft! Da man Freundschaften pflegen sollte, lädt das ALEXA am Alexanderplatz an diesem besonderen Dienstag zu der Aktion „Shopping is Love“ ein. Das beliebte Shopping- und Freizeitcenter bedankt sich damit bei seinen treuen Kunden und verlost einen exklusiven Preis: Alle Teilnehmer haben die Chance, einen VIP-Shoppingtag mit der Mode-Bloggerin Isabelle Marie Waldbach (isabellemariew) im ALEXA zu gewinnen. Zusätzlich darf sich der Gewinner oder die Gewinnerin über einen ALEXA-Shopping-Gutschein im Wert von 500 Euro freuen. Mitmachen bei „Shopping is Love“ ist einfach: Am 14. Februar ins ALEXA kommen, die Gewinnspielkarte ausfüllen, am Aktionsstand vor H&M und Zara im Erdgeschoss in die Losbox werfen und mit etwas Glück gewinnen. Alle ab 18 Jahren sind eingeladen, mitzuspielen. Die Teilnahme ist kostenlos. Ebenfalls am Valentinstag verteilt das ALEXA süße Überraschungen an die Gäste.

„Das ALEXA ist ein beliebter Treffpunkt für Berliner und Touristen. Sie alle schätzen unser abwechslungsreiches Shoppingangebot, unsere Fashionkompetenz und die innovativen Events“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des ALEXA. „Mit „Shopping is Love“ möchten wir uns bei unseren Kundinnen und Kunden für ihre Treue bedanken und Shopping in Berlin zu einem einzigartigen Erlebnis machen.“

Das ALEXA ist ein beliebter Mode- und Lifestyle-Hot Spot. Mit dem Gewinnspiel „Shopping is Love“ beweist das Center im Herzen von Berlin einmal mehr seine Liebe für Mode und einzigartige Erlebnisse. Das Center lädt den Gewinner oder die Gewinnerin zu einem VIP-Shoppingtag mit Fashion-Influencerin Isabelle Marie Waldbach ein. Die beliebte Bloggerin steht einen Tag lang exklusiv als Personal Shopperin im ALEXA bereit, gibt individuelle Modetipps und berät in Stylingfragen. Und damit nicht genug! Für einen perfekten Shoppingtag spendiert das ALEXA einen 500-Euro-Shopping-Gutschein obendrauf. Da wird der Ausflug ins ALEXA zum unvergesslichen Erlebnis!

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

