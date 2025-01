ALEXA bestätigt 2024 seine Spitzenposition im deutschen Retail-Markt

Ziele für 2025: weitere Schärfung des Profils als Trendcenter

Das Shopping- und Freizeitcenter ALEXA in Berlin-Mitte zieht für das Jahr 2024 eine äußerst positive Bilanz. Das im Eigentum von Union Investment befindliche und von Sonae Sierra gemanagte Center konnte mit 17 Neuvermietungen und 18 Mietvertragsverlängerungen seine Position als einer der attraktivsten Retail-Standorte Deutschlands weiter ausbauen und wurde als bestes innerstädtisches Center Deutschlands ausgezeichnet. Für 2025 sind weitere Optimierungen geplant.

Starke Marken setzen auf den Standort

Eines der Highlights für das ALEXA im vergangenen Jahr war sicherlich das Erscheinen des Shoppingcenter Performance Reports im September 2024: Darin wurde das ALEXA als bestes innerstädtisches Center Deutschlands ausgezeichnet und belegt bundesweit Platz 7 in der Gesamtwertung. Durch die frei formulierten Antworten der Befragten landete das ALEXA zudem unter den Top 3 der stärksten Centermarken in Deutschland.

Der großartige Erfolg in 2024 zeigt sich nicht nur an steigenden Besucherzahlen und Umsätzen, sondern auch an Neuvermietungen und Vertragsverlängerungen. Insgesamt konnten 17 vakante Einzelhandelsflächen an internationale Marken wie Hugo, Lacoste, Stradivarius, Skechers und Lindt vermietet werden. Gleichzeitig verlängerten 18 etablierte Mieter, darunter Douglas, Eterna, The North Face, Thalia und Quiksilver ihre Verträge. Diese Entwicklungen unterstreichen die hohe Standortqualität am Berliner Alexanderplatz. Zum 31.12.2024 lag die Vermietungsquote des Centers bei 99 Prozent.

Doch nicht nur große Marken zählen im ALEXA. Auch Berliner Lokalkolorit ist ein Erfolgsfaktor bei der jungen, begeisterungsfähigen Zielgruppe: Das neueste „Zeughaus“ des 1. FC Union Berlin, eröffnet im Oktober 2024 als Pop-up-Store im ALEXA, war daher ein weiteres Perfect Match. Gleichzeitig starteten die beiden Berliner Partner eine erfolgreiche Marketingkooperation.

„Die hervorragende Performance des ALEXA bestätigt unsere langfristig angelegte Vermietungsstrategie. Die konstant hohe Nachfrage namhafter Einzelhändler und die ausgezeichneten Besucherzahlen unterstreichen die besondere Qualität des Standorts im Herzen Berlins“, sagt Markus Diers, Abteilungsleiter Asset Management Retail bei Union Investment.

Innovatives Retail-Konzept etabliert

Regelmäßige Events mit jungen Online-Brands sind ein zentraler Bestandteil der ALEXA Markenstrategie. Mit BRANDSFORYOU setzte das Center 2024 sein innovatives D2C-Showroomingkonzept zum vierten Mal um. Über 300 potenzielle Handelspartner wurden auf das ALEXA aufmerksam, das so neue Zielgruppen erschließt und sich als Wegbereiter für innovative Retail-Konzepte positioniert.

„Wir sind höchst zufrieden und sehr stolz auf die Entwicklung im Jahr 2024. Die Erholung nach der Corona-Phase ist uns im ALEXA nun vollständig gelungen. Des Weiteren zeigen Innovationen wie der größte innerstädtische Tesla Schnellladehub in unserem Parkhaus, dass wir aktuelle Trends erfolgreich aufgreifen und gewinnbringend im Center umsetzen“, sagt Dirk von der Ahe, Leiter der Vermietungsabteilung Deutschland bei Sonae Sierra.

„Das ALEXA war 2024 weiterhin auf Erfolgskurs. Die gestiegenen Umsätze und Frequenzen zeigen, dass sich unser Center im Herzen Berlins großer Beliebtheit erfreut und für viele eine Einkaufsadresse erster Wahl sowie ein attraktiver Treffpunkt ist“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Wir freuen uns über die Bestätigung unseres Engagements und werden auch 2025 jeden Tag aufs Neue dafür sorgen, dass die Menschen gerne zu uns kommen.“

Positive Perspektiven für 2025

Für das Jahr 2025 plant das ALEXA die weitere Schärfung seines Profils als Trendcenter. Der sich stetig wandelnde Markt wird dabei als Chance gesehen, das Portfolio des Centers um neue Lifestyle-Marken zu erweitern und die Attraktivität für Berliner und Touristen weiter zu steigern.

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Kontakt

B. C Neumann PR

Birgit Neumann

Kronprinzenstr. 9

40217 Düsseldorf

+49-0211-230 95 901



http://www.neumann-pr.de/

Bildquelle: Fotografie Neuhaus für Sonae Sierra