ALEXA 2025: Bestbewertet in der Hauptstadt, vollvermietet und Zuwachs bei Umsatz und Frequenz

Das innerstädtische Einkaufszentrum ALEXA hat das Jahr 2025 stark abgeschlossen. Mit einer Vermietungsquote von 99 Prozent war es nahezu vollvermietet und verzeichnete bei Besucherfrequenzen und Umsätzen ein Plus im Vergleich zum Vorjahr. Im Shoppingcenter Performance Report 2025 wurde das ALEXA erneut als bestes Center Berlins bewertet. Zu den Highlights des Jahres 2025 gehörten außerdem Markteintritte bekannter Einzelhändler, allen voran die Eröffnung von Pop Mart, die für großen Andrang und Medieninteresse sorgte. Insgesamt gab es 46 Neuvermietungen, Erweiterungen und Vertragsverlängerungen. Eigentümer des ALEXA ist Union Investment, das Management liegt bei Sonae Sierra.

„Seit 18 Jahren ist das ALEXA auf Erfolgskurs und sorgt immer wieder für Aufsehen. Dieses Jahr haben wir mit der sensationellen Pop Mart Eröffnung gezeigt, dass es keinen besseren Ort für angesagte Marken gibt als das ALEXA,“ sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Wir freuen uns mit allen Berlinern und Berlinbesuchern auf weitere Aktionen, die unvergessen bleiben und den Standort Alexanderplatz aufwerten.“

ALEXA ist Place-to-be für Mieter und Besucher

Zum Stichtag 31.12.2025 war das ALEXA mit seinen über 170 Geschäften nahezu vollständig vermietet. Im Vergleich zum Vorjahr erzielte das Center 2025 ein Plus von 2,5 Prozent bei Besucherfrequenzen und ein Plus von 4,3 Prozent bei den Umsätzen.

Insgesamt freute sich das ALEXA-Team im Jahr 2025 über 19 neue Mietverträge und Erweiterungen sowie über 27 Verlängerungen von Mietverträgen. Der Markenmix wurde 2025 neben Pop Mart unter anderem ergänzt durch die trendige Brand U.S. Polo Assn., die mit dem neuen Shop ihren Markteintritt in Deutschland vollzog. Only & Sons und Miniso eröffneten im ALEXA ihre ersten Stores in Berlin. Der Bundesligist 1. FC Union Berlin schenkte seinen Anhängern im Center einen neuen Fan-Shop. Weitere Highlights: Thalia hat seine größte Berliner Filiale umfassend modernisiert, und Bershka öffnete nach umfangreichem Umbau wieder seine Türen auf einer fast doppelt so großen Fläche.

Bei Berlinern und Berlinbesuchern hat sich das ALEXA mit seinen bundesweit bekannten Aktionen als Publikumsmagnet etabliert. Dafür standen im Jahre 2025 mit „Touchdown ALEXA“ das große American Football-Event mit ehemaligen Spielern der NFL und ELF, das Serienfestival Serienale, das kostenlose Familienkino, die Autogrammstunde mit Spielern und Spielerinnen des 1. FC Union Berlin, die Teilnahme am 47. CSD Berlin Pride, die Nachhaltigkeitstage „Bewusst (er) leben“, der Plakatwettbewerb 2025 mit der gemeinnützigen Initiative wirBERLIN und vieles mehr.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Bildquelle: Sonae Sierra