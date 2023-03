Aleia Holding AG: Erster Solar-Freiflächenpark mit 50 MWp geplant – noch größeres EE-Portfolio und schnellere Umsätze

Freiflächenparks können nach Baurecht zügig genehmigt werden; Baubeginn noch in diesem Jahr möglich

Hamburg (27.03.2023) – Die ME Müritzer Energie AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Aleia Holding AG, hat in der vergangenen Woche die Pachtverträge zur Errichtung des ersten Photovoltaik-Freiflächenparks abgeschlossen. Voraussichtlich kann auf diesen Flächen ein Solarpark mit einer Leistung von 50 MWp errichtet werden.

Da Freiflächenanlagen nach Baurecht und damit recht zügig genehmigt werden können, ist ein Baubeginn noch in diesem Jahr möglich, sodass bereits 2024 Umsätze und Erträge erwirtschaftet werden.

Die Flächen für den geplanten Solarpark befinden sich ebenfalls im Bereich der Mecklenburgischen Seenplatte, wo die ME Müritzer Energie AG seit Jahren erfolgreiche Geschäftsbeziehungen unterhält und in der Region als mit Abstand führender Entwickler von Windenergieprojekten angesehen wird. Aufgrund dieser ausgezeichneten Positionierung geht die Gesellschaft davon aus, in naher Zukunft weitere Flächen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen anzupachten und auch dieses neue Geschäftsgebiet im Bereich der Erneuerbaren Energien (EE) schnell auszubauen.

Die Aleia Holding AG deckt damit innerhalb des Konzerns die drei wichtigsten Energiequellen im Bereich der Erneuerbaren Energien ab, Windenergie, Biomasse (Biogas) und nun auch Solarenergie, und verfolgt damit ihr Ziel konsequent weiter, zu einem der führenden Anbieter von Energie aus erneuerbaren Quellen in Deutschland zu werden.

Über die Aleia Holding AG Unternehmensgruppe

Die Aleia Holding Unternehmensgruppe entwickelt und realisiert Projekte im Bereich der Ressourcenschonung und Erneuerbaren Energien, insbesondere Biogas und Windenergie. Dabei beschäftigt sich das Unternehmen mit der nachhaltigen Erzeugung von Elektrizität und Biomethan und der Anwendung von Technologien zur Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit in allen Stufen dieser Erzeugungsprozesse.

