Alcatel-Lucent Enterprise und Fachhändler-Genossenschaft GFT eG schließen Kooperation in Österreich

Kornwestheim, Deutschland – 08. April 2021: Alcatel-Lucent Enterprise, einer der führenden Anbieter branchenspezifischer Kommunikations-, Netzwerk- und Cloud-Lösungen, und die GFT eG haben eine Partnerschaft für den österreichischen Markt geschlossen. Die genossenschaftlich organisierte GFT ist der einzige Einkaufsverband in Österreich, der sich speziell an Fachhändler im Sicherheitstechnik-, Informations- und Telekommunikationsbereich wendet. Dank der neuen Vereinbarung mit Alcatel-Lucent Enterprise können GFT-Mitglieder in Österreich auf das innovative Service- und Produktportfolio des weltweit tätigen Konzerns zurückgreifen. Beim Einkauf durch GFT profitieren die Fachfirmen nicht nur von hervorragenden Konditionen, sondern auch von einem umfangreichen und praxisnahen Vertragswerk. Dieses deckt auch komplexe Themen, wie z.B. den DSGVO-konformen Schutz der Endkundendaten beim Verkauf und den Betrieb von Cloud-Lösungen, ab. In Deutschland besteht eine vergleichbare Partnerschaft zwischen Alcatel-Lucent Enterprise und der GFT eG bereits seit vielen Jahren.

Ebenso wurde ein Partnervertrag mit Voice & Data Kommunikationslösungen GmbH aus Salzburg abgeschlossen. Somit wird den österreichischen GFT-Mitgliedern der Einkauf der ALE -Systeme und weiterer ITK-Lösungen über einen etablierten Distributionspartner ermöglicht.

“Lösungen in der Telekommunikationsbranche werden nicht nur aus technischer, sondern auch aus rechtlicher Sicht immer komplexer – unabhängig davon, ob es um kleine oder große Anlagen geht”, erklärt Ing. Günter Rappan, Geschäftsführer der GFT Austria GmbH. “Durch die Partnerschaft mit Alcatel-Lucent Enterprise profitieren unsere Mitglieder von verbesserten Konditionen, vereinfachten Prozessen und fairen Geschäftsbedingungen. Dadurch können sie sich voll auf ihr Kerngeschäft, den Verkauf, die Errichtung und Instandhaltung konzentrieren.”

“Es freut mich sehr, dass unsere österreichischen Fachhändler nun auch Zugriff auf die vielfältigen genossenschaftlichen Dienstleistungen der GFT erhalten”, bekräftigt auch Christian Doleschal, Country Business Leader für Alcatel Lucent Enterprise in Österreich.

Über GFT

Die GFT eG ist ein genossenschaftlicher Einkaufsverbund für die ITK- und Sicherheitstechnik. Seit Jänner 2021 ist die GFT, die in Deutschland auf eine fast 50-jährige Geschichte zurückblickt, mit der neugegründeten GFT Austria auch in Österreich präsent. Ihre 180 Mitgliedsunternehmen repräsentieren einen Umsatz von mehr als 1,3 Mrd. Euro. Auf der Lieferantenseite arbeitet die GFT mit rund 100 Produkt- und Dienstleistungsanbietern der ITK- und Sicherheitstechnik-Branche zusammen.

https://www.gft-eg.at/de/startseite.html

Über Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise liefert individuelle Technologieerlebnisse, mit denen Unternehmen alles miteinander vernetzen können, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.

Die sicheren und nachhaltigen Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen werden flexibel implementiert: in der Cloud, vor Ort oder hybrid. Alle Lösungen bieten integrierte Sicherheit und schonen die Umwelt.

Mehr als 100 Jahre Engagement für Innovation und den Erfolg der Kunden haben Alcatel-Lucent Enterprise zu einem führenden Anbieter gemacht, der heute mehr als 830.000 Kunden in 100 Ländern betreut.

Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in Frankreich. Mit mehr als 2.900 Geschäftspartnern in aller Welt verbindet es globale Reichweite mit lokaler Ausrichtung.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.al-enterprise.com/de-de

Aktuelle Nachrichten finden Sie auf:

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/alcatellucententerprise/

Facebook https://www.facebook.com/ALUEnterprise

Twitter https://twitter.com/aluenterprise

Kontakt

Alcatel-Lucent Enterprise

Alexandra Biebel

Stammheimer Str. 10

70806 Kornwestheim

+491713029405

alexandra.biebel@al-enterprise.com

https://www.al-enterprise.com/de-de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.