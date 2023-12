Albers Food gewinnt World Steak Challenge 2023

Das Unternehmen hat bei der World Steak Challenge 2023 im Londoner Restaurant „Smith & Wollensky“ das beste Fleisch des Wettbewerbs präsentiert.

Für das Jack’s Creek Australian Cross Breed Wagyu Sirloin Steak nahmen Frank Albers und sein Team gleich vier Auszeichnungen mit nach Düsseldorf: World“s Best Steak, World“s Best Sirloin Steak, World“s Best Grain Fed Steak und Oceania“s Best Steak. Der vollmundige und kräftige Geschmack des Fleisches überzeugte die Jury genauso wie seine butterzarte Textur. Der Gewinnercut der World Steak Challenge verfügt über einen Marbling Score von 8-9 (Spitzenklasse) und ist ab sofort im Albers Onlineshop für 69,80 EUR pro 300g Steak erhältlich.

Frank und Udo Albers, Inhaber von Albers Food, gehören zu den führenden Fleischexperten in Deutschland. Seit Jahrzehnten sind sie international unterwegs, um für ihre Kunden die besten Fleischerzeuger der Welt ausfindig zu machen. Neben australischen Wagyu Rind haben sie auch japanisches Kobe, US-amerikanisches Nebraska Beef, argentinisches Ojo de Agua Rindfleisch und dry-aged Beef von John Stone sowie weitere ausgesuchte Top Marken teils exklusiv im Programm. „Die World Steak Challenge ist für uns ein wichtiger Wettbewerb. Hier messen sich die besten der Welt“, sagt Frank Albers. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die Trophäe bereits zum dritten Mal für eines unserer Produkte erhalten haben. Das spricht für die exzellente Fleischqualität unserer handverlesenen Lieferanten!“

Die World Steak Challenge wurde 2015 ins Leben gerufen, um eine internationale Qualitätsmarke für erstklassige Steakproduktion zu etablieren. Der Wettbewerb bietet Erzeugern und Händlern aus aller Welt die Möglichkeit, Produktqualität, Zuchtmerkmale und Verarbeitungsstandards auf einer internationalen Bühne zu vergleichen. Seit ihrem Start wurden bei der World Steak Challenge Tausende von Steaks aus 25 steakproduzierenden Ländern verkostet und durch einen fairen Bewertungsprozess getestet. Hinter dem Wettbewerb steht der Fachverlag William Reed, der unter anderem auch die „The World’s 50 Best Restaurants“ Liste veröffentlicht.

„Die World Steak Challenge schafft eine Plattform für die Weltelite der Steakproduktion“, sagt Frank Albers. „Hier werden Standards gesetzt, Innovationen vorangetrieben und nicht zuletzt die besten Steaks der Welt verkostet. Die Veranstaltung trägt auch dazu bei, das Bewusstsein für nachhaltige Landwirtschaft und hochwertige Fleischproduktion zu fördern.“

Von den besten Farmen in Australien, Argentinien, den USA, Irland oder Japan exklusives Gourmetfleisch kaufen: Der Albers Food Shop liefert das erlesene Sortiment von Rind, Schwein und Geflügel jetzt direkt zu seinen Kunden nach Hause.

