ALBA bringt echtes Matchmaking ins digitale Zeitalter – One Match at a Time

Düsseldorfer Dating-Startup setzt mit KI-gestütztem Kuratierungs-Ansatz ein Zeichen gegen Swipe-Kultur, Ghosting und Oberflächlichkeit

In einem Markt, der von Swipen und unverbindlichen Matches dominiert wird, startet ALBA mit einem grundlegend anderen Ansatz: einer Dating-App, die jedem Nutzer genau einen kuratierten Match zur Zeit vorschlägt – ausgewählt auf Basis von Persönlichkeit, Werten und Beziehungszielen, unterstützt durch künstliche Intelligenz.

ALBA wurde 2025 von Jessica Fothen (Co-Founder, Brand & Product Vision) und Larissa Mar Wischhusen (Co-Founder, Strategy & Operations) in Düsseldorf gegründet. Die beiden Gründerinnen reagieren damit auf ein weit verbreitetes Problem: Laut einer Parship-Studie (2022) beklagen über 70 Prozent der Nutzer:innen von Dating-Apps Oberflächlichkeit, Ghosting und emotionale Unsicherheit. 54 Prozent der Frauen meiden Dating-Apps sogar gänzlich aus Sicherheitsbedenken (Statista, 2023).

„Wir haben ALBA gegründet, weil Dating mehr verdient als Swipe und Small Talk. Unser Ziel ist ein Rahmen, der Orientierung schafft, Vertrauen stärkt und Raum für echte Verbindung lässt.“

– Jessica Fothen & Larissa Mar Wischhusen, Co-Gründerinnen von ALBA

So funktioniert ALBA: Nutzer:innen durchlaufen zunächst einen geführten Prozess zu Persönlichkeit, Attachment-Stilen und klaren Beziehungsintentionen. Auf dieser Basis erstellt ALBA dir ein sorgfältig kuratiertes Match – keine endlose Liste, kein paralleles Swipen. Alle Profile sind verifiziert, Ghosting wird durch strukturierte Kommunikation aktiv entgegengewirkt.

Die App befindet sich aktuell im Early Access und rollt schrittweise Stadt für Stadt aus. ALBA richtet sich an Singles, die eine ernsthafte Verbindung suchen – einem Segment mit rund 6 Millionen aktiven Nutzer:innen allein in Deutschland.

Technologie mit Haltung: ALBA setzt KI bewusst als kuratierende Instanz ein, nicht als Spielmechanik. Das Ziel sind nicht mehr Matches, sondern bessere – mit weniger verlorener Zeit, weniger gescheiterten Dates und weniger emotionaler Erschöpfung.

ALBA ist eine auf Kompatibilität basierende Dating-App aus Düsseldorf. Gegründet von Jessica Fothen und Larissa Mar Wischhusen, verbindet ALBA Menschen durch einen geführten Persönlichkeitsprozess und KI-gestütztes Matching – mit dem Fokus auf echte Verbindung statt endloser Auswahl. Weitere Informationen unter www.alba-app.de

Kontakt

ALBA GmbH

Larissa Wischhusen

Mainzer Landstraße 33

60329 Frankfurt am Main

017622164352



https://www.alba-app.de/

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