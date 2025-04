Alarmierend: Zecken selbst nach Frost aktiv – Klimawandel fordert neues Bewusstsein für Zeckenschutz

75 % aller Tierärzte im Webinar sahen Zeckenaktivität im Winter 2024/2025

Zeckenaktivität trotz Nachtfrost: Zecken sind seit jeher für ihre

Anpassungsfähigkeit bekannt, doch aktuelle Beobachtungen zeigen, dass diese Parasiten

selbst bei niedrigen Temperaturen und Nachtfrost aktiv bleiben. Und damit in Deutschland und

Österreich inzwischen ganzjährig. Verantwortlich dafür ist der Klimawandel.

Eine vermehrte Aktivität ist bereits ab 4°C festzustellen. Trotz harscher Umwelteinflüsse

wie Nachtfrost sind Zecken aktiv. „Zecken sind ganzjährig aktiv und stechen unsere Haustiere.

Feldstudien belegen, dass Zecken ganzjährig auch bei Kälte aktiv sind. Wenn im Winter die

Sonne scheint, sind Zecken mittlerweile selbst nach Frost zu finden“, sagt Prof. Dr. Christina

Strube, Universitätsprofessorin und Direktorin des Instituts für Parasitologie der TiHo Hannover

im Rahmen eines Live-Webinars für Tierärzte von MSD Tiergesundheit. „Durch den

Klimawandel kennen Zecken keine Saison mehr“. Auch Schlamm und Wasser halten die

Parasiten nicht auf. Laut Prof. Dr. Strube wies selbst ein durch Überschwemmung betroffener

Standort, hier am Beispiel Hannover, nach Rückgang des Wassers im Winter 2023/2024

Aktivitäten von Zecken auf. (1)

Nicht nur in der Forschung, auch in den Tierarztpraxen zeigt sich die ganzjährige

Zeckenaktivität. 75 Prozent der teilnehmenden Tierärzte aus Deutschland und Österreich im

Webinar haben im Winter 2024/2025 Zeckenaktivität in ihrer Praxis gesehen. „Durch den

Klimawandel müssen wir uns an die neuen Gegebenheiten anpassen. Wir brauchen ein neues

Bewusstsein dafür. Häufig werden Zecken verschleppt und nicht entdeckt. Das erfordert einen

erweiterten, ganzjährigen Zeckenschutz“, warnt Dr. Christian Ebenböck, Fachpraxis für

Kleintiere Traunstein. Auch in seiner Praxis bemerkt er vermehrte Zeckenaktivität im Winter.

Die Mehrheit der Tierhalter ist sich der damit verbundenen Gefahren noch nicht

bewusst. Eine regelmäßige Zeckenkontrolle nach Spaziergängen mit Hunden reicht nicht aus.

Nach Einschätzung vieler Tierärzte und aktueller Studienlage (2) überschreitet die Saugzeit von

Zecken häufig über 80 Stunden bis sie entdeckt werden. Diese Zeitspanne begünstigt die

Übertragung von Krankheiten wie Borreliose, Anaplasmose oder Babesiose. „Es ist äußerst

bedenklich, wenn Tierhalter zu lange mit der Behandlung warten. Dies kann dazu führen, dass

ein Zeckenbefall nicht rechtzeitig erkannt wird und dadurch ernsthafte Erkrankungen bei den

Tieren unentdeckt bleiben. Die klassischen Symptome einer Erkrankung sind oft nicht sofort

offensichtlich, was die Situation weiter verschärft“, erklärt Simon Reinelt, Geschäftsführer der

Viechdoktorei Tierarztpraxis aus Leithaprodersdorf bei Wien.

Zecken sind nicht nur lästige Parasiten, sondern auch Überträger gefährlicher

Krankheiten, die unbehandelt für Hunde auch tödlich enden können. Daher empfehlen Tierärzte

einen lückenlosen Schutz. Der Klimawandel wird mildere Winter noch weiter fördern. Und damit

auch die ganzjährige Zeckenaktivität. Um das Risiko von Zeckenstichen und der Übertragung

von Krankheiten zu minimieren, empfehlen Fachleute einen konsequenten Schutz über das

gesamte Jahr hinweg. Dazu gehört die ganzjährige Anwendung von Zeckenschutzmitteln. Zum

Schutz von Tier und Mensch.

(1) Rapp J, Springer A, Strube C. Ixodes ricinus ticks survive flooding. Ticks Tick Borne Dis. 2024 Nov;15(6):102417. doi: 10.1016/j.ttbdis.2024.102417. Epub 2024 Nov 23. PMID: 39580961.

(2) Ergebnisse einer Zeckensammelstudie: Julia Probst, Andrea Springer und Christina Strube. Parasite & Vectors 2023;16:7.0

MSD, in den USA und Kanada bekannt als Merck & Co., Inc., mit Sitz in Rahway, NJ, USA, ist ein führendes globales Gesundheitsunternehmen. Wir haben ein gemeinsames Ziel: Leben retten und verbessern durch die Ergebnisse von Spitzenforschung und Wissenschaft auf der ganzen Welt. Seit mehr als einem Jahrhundert sind wir führend in der Forschung und

entwickeln Medikamente, Impfstoffe und innovative Gesundheitslösungen für die weltweit schwerwiegendsten Krankheiten. MSD Tiergesundheit, ein Geschäftsbereich von Merck & Co., ist das globale Tiergesundheitsgeschäft von MSD. MSD Tiergesundheit bietet eines der größten Portfolios an Tierarzneimitteln, Impfstoffen, Gesundheitslösungen für Tierärzte, Landwirte, Tierhalter, Erzeuger und Regierungen sowie eine umfangreiche Palette von digital vernetzter Technologie zur Identifizierung, Rückverfolgbarkeit und Überwachung. MSD Tiergesundheit hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gesundheit, das Wohlbefindens und die Leistungsfähigkeit von Tieren und den Menschen, die sich um sie kümmern, zu verbessern oder zu erhalten. Das Unternehmen investiert intensiv in Forschung und Entwicklung sowie in eine moderne, globale Lieferkette. MSD Tiergesundheit ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Die Produkte sind in rund 150 Märkten weltweit erhältlich. In Deutschland hat die Unternehmensgruppe ihren Hauptsitz in München. Weitere Informationen finden Sie auf der Website oder auf LinkedIn.

Firmenkontakt

MSD Tiergesundheit

Tonja Grassmann

Feldstraße 1a

85716 Unterschleißheim

+49 173 526 1158



https://www.msd-tiergesundheit.de/

Pressekontakt

Münchner Marketing Manufaktur GmbH

Julia Merzliakov

Westendstraße 147

85622 Feldkirchen

+49 (0)89-716720014



https://www.m-manufaktur.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.