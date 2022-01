Akupunktur – eine jahrtausendealte Behandlungsform der chinesischen Medizin

Muskuläre Verspannungen, Verdauungsbeschwerden, Übergewicht, Schlaflosigkeit: Dies ist nur ein Bruchteil ganz unterschiedlicher Beschwerdebilder, bei denen die Akupunktur eingesetzt werden kann. Die Akupunktur in Wiesbaden erfreut sich großer Resonanz und Beliebtheit.

Seit Jahrtausenden wird Akupunktur erfolgreich praktiziert. Ursprünglich aus China stammend, wird ihre Wirkweise weltweit geschätzt. Akupunktur – was ist das?

Die Energielinien des menschlichen Körpers

In der Lehre der Akupunktur gibt es Energielinien, die den Körper durchströmen. Die Positionen dieser Linien sind genau definiert. In diesen zwölf Meridianen – so der Fachausdruck für die Energielinien – fließt die Lebensenergie, das Qi. Auf den Meridianen befinden sich bestimmte Punkte. Werden sie stimuliert, verändert sich die Energie, die durch den Körper fließt.

Auf diese Weise lindert, heilt und verändert die Akupunktur bei ganz unterschiedlichen Indikationen, vom Kinderwunsch bis zu Migräne, von der Stresslinderung bis zur Stärkung des Immunsystems.

Immer wieder werden wir gefragt, ob die Behandlung nicht schmerzhaft ist. Die ganz einfache Antwort darauf lautet: Nein. Im Gegenteil: Während der Akupunktur in Wiesbaden kommen Patienten in der Regel zur Ruhe. Dies ist ein wertvoller Teil der Behandlung. Neben den Nadeln, der bekanntesten Form der Akupunktur, gibt es weitere Möglichkeiten, die wir in unserer Praxis einsetzen:

– Akupressur: Durch Druck der Hände werden die Energiepunkte stimuliert.

– Moxibustion: Wärme wird vom Körper aufgenommen und setzt ihre Wirkung frei.

– Laserakupunktur: Stimulation durch Lichtenergie

– Elektroakupunktur: schmerzlose Elektrostimulation

Akupunktur Wiesbaden verspricht keine Heilung, der Erfolg in der Geschichte der Akupunktur spricht jedoch Bände. Regelmäßige Behandlungen können schnell eine deutliche Änderung herbeiführen.

Bei chronischen und akuten Beschwerden, Schmerzen und Symptomen

Die „Nadeltherapie“ reguliert den Energiefluss. Dies kann sich wohltuend sowohl bei chronischen als auch akuten Schmerzen und Beschwerden auswirken. Nur beispielhaft seien genannt:

– Kopfschmerzen

– Rückenschmerzen

– Gelenkschmerzen

– Fibromyalgie

– Trigeminusneuralgie

– Menstruationsschmerzen

Die regelmäßige Behandlung unterstützt die Linderung und Heilung der Symptome.

Doch auch eine ganz andere Problemstellung kann mit der Akupunktur in Wiesbaden hervorragend behandelt werden: Übergewicht. Dies ist ein häufiger Grund, weshalb Patienten unsere Praxis aufsuchen.

Mit der Reduktion des Übergewichts bessern sich oft auch Begleitsymptome. Der Bewegungsapparat, der Magen-Darm-Trakt und das Immunsystem profitieren vom neuen Lebensgefühl und der neuen Energie. Für die dauerhafte Gewichtsreduktion ist es entscheidend, das passende Mindset zu kreieren und Glaubenssätze aufzulösen. Auch hier unterstützt die Akupunktur in Wiesbaden nachhaltig.

Akupunktur Wiesbaden: individuell und wohltuend

Wer sich dafür entscheidet, Akupunktur in Wiesbaden auszuprobieren, nimmt seine Gesundheit aktiv in die Hand. Mit dieser sanften, schonenden und gleichzeitig kraftvollen Methode dürfen wir vielen Patienten helfen.

Eine ausführliche Anamnese leitet die Behandlung ein. Gibt es Vorerkrankungen? Wie zeigen sich die Schmerzen? Wie ist der Ist-Zustand? Welches Ergebnis soll erreicht werden? Wir beantworten die Fragen unserer Patienten und klären über die wichtigsten Punkte der Behandlung ausführlich auf.

Neben der Akupunktur in Wiesbaden behandelt Tarek Ali als Facharzt für Allgemeinmedizin auch auf dem Gebiet der Homöopathie, Komplementärmedizin und rituellen Beschneidung.

Im Zentrum unserer Praxis für Allgemeinmedizin in Wiesbaden sind Sie als Patient mit Ihren individuellen gesundheitlichen Fragen. In der ganzheitlichen Medizin wird ein bestimmtes Symptom nicht für sich alleine betrachtet, sondern immer im Zusammenhang mit allen anderen Symptomen und individuellen Einflussfaktoren, um die richtige Diagnose und ihre Ursachen ermitteln zu können

Eine patientenorientierte Betreuung und detaillierte Aufklärung, regelmäßige Weiterbildungen, leitliniengerechte Organisations- und Behandlungsabläufe sowie eine optimale Kommunikation mit den kooperierenden Ärzten in Wiesbaden sichern die Qualität unserer Praxis. Ihre Gesundheit gemeinsam mit Ihnen zu bewahren ist unser Anliegen und dafür setzen wir unser umfassendes Wissen und unsere Erfahrung ein.

Firmenkontakt

Tarek Ali

Tarek Ali

Webergasse 22

65183 Wiesbaden

0611 811 03 83

office@hausarzt-wiesbaden.net

https://www.hausarzt-wiesbaden.net/

Pressekontakt

Sellwerk | TG Telefonbuch-Verlag Frankfurt/M. – Chemnitz GmbH & Co.KG

Asya Onatca

Wiesenhüttenstraße 18

65329 Frankfurt/Main

069 – 63 19 89 76

info.ffm@sellwerk.de

https://www.sellwerk-frankfurt.de/

Bildquelle: Bild von jorgeparedes1992 auf Pixabay