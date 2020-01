Aktualisierte Neuauflage: Fachbuch “Die 100 besten Traureden” von WEKA MEDIA

Kissing, 30. Januar 2020 – Die 9. Auflage des Trauredenklassikers bietet Reden für verschiedenste Paare, eine reichhaltige Zitate-Sammlung und eine neue Auswahl besonders schöner Zitate Liebender aus Schauspiel und Oper quer durch die Jahrhunderte.

Mit “Die 100 besten Traureden” wird eine Traurede unvergesslich für das Brautpaar und seine Gäste. Dabei kann der Leser aus über hundert Reden die optimal passende Ansprache auswählen. Oder Teile verschiedener Ansprachen miteinander kombinieren und so in kürzester Zeit eine einzigartige Traurede gestalten.

Mit dem Fachbuch für jede Eventualität gerüstet

Die gesellschaftlichen Themen und Einflüsse verändern die Umwelt in einem rasanten Tempo – und auch die Sicht auf die Institution der Ehe und die Art der Hochzeit wandelt sich. Die 9. Auflage ist ein Buch, das diesen Wandel mit seinen neuen und aktualisierten Reden abbildet. So finden sich zum Beispiel zum Thema Umweltschutz zwei neue Texte für die Trauung von in diesem Bereich engagierten Paaren. Wenn von einer Keimzelle die Rede ist, so ließe sich die Ehe auch als eine von vielen Keimzellen für mehr Umweltschutz und eine bewusstere Lebensweise ansehen. Egal ob es sich um ein Brautpaar mit Migrationshintergrund handelt oder um ein Brautpaar reifen Alters, ein gleichgeschlechtliches Paar oder ein junges Brautpaar mit Kind. Alle diese Themen beinhaltet die Neuauflage.

Eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration für alle Standesbeamten und Bürgermeister

Dieses Buch speziell für Standesbeamte und Bürgermeister garantiert professionelle Reden. Jede einzelne Ansprache ist rhetorisch stimmig aufgebaut und enthält einen Spannungsbogen, der sich zum Schluss der Rede hin zunehmend verdichtet. Ob würdevoll, feierlich oder heiter: Den Abschluss bildet immer ein positiver Ausblick auf die gemeinsame Zukunft des Paares.

Neben allen Reden aus dem Buch enthält die CD 100 weitere schöne Traureden. Alle Reden stehen im bearbeitbaren Word-Format zur Verfügung. Die Autoren sind beruflich mit der Erstellung von Hochzeitsreden betraut und verfügen über einen reichen Schatz an erprobten schönen und unvergesslichen Redensequenzen und Reden.

“Die 100 besten Traureden”

Fachbuch A5, ca. 340 Seiten mit CD-ROM

FB6342, ISBN: 978-3-8111-0251-4

Preis: 79,00 Euro zzgl. MwSt. und 3,00 EUR Versand

