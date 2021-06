“Aktien & Mehr”: WH SelfInvest stellt neues Multiwährungskonto vor

Der renommierte Broker WH SelfInvest erweitert mit “Aktien & Mehr” sein Portfolio um ein echtes Multiwährungskonto. So können die Kunden ihre Gelder in 20 verschiedene Währungen tauschen und damit Aktien, Fonds, ETFs und sogar Kryptowährungen handeln. Das neue Kontomodell wird in Zusammenarbeit mit der Swissquote Bank Europe angeboten und unterliegt der europäischen Bankenregulierung.

Mit einem herausragenden Angebot, preisgekröntem Service und der hauseigenen Trading-Plattform NanoTrader begeistert der internationale Online-Broker WH SelfInvest bereits seit 2009 Trader in ganz Deutschland. Nun erweitert der Finanzdienstleister sein Angebot und bietet seinen Kunden neben dem Handel mit Forex, CFDs, Futures und Aktien mit “Aktien & Mehr” ein echtes Multiwährungskonto mit einer fantastischen Produktpalette. So können die Kunden ihr Geld nicht nur aus 20 unterschiedlichen Währungen auswählen und ihr Geld in bis zu neun Währungen aufteilen, sondern auch 17 Kryptowährungen, mehr als 20.000 ETFs, über 10.000 Fonds und Aktien an 21 Börsenplätzen handeln.

“Unser neues Kontomodell ist ideal für all jene, die Wert auf Sicherheit legen, aber trotzdem vom Boom der Kryptowährungen profitieren wollen. Mit “Aktien & Mehr” müssen sie dafür nicht extra ein Wallet einrichten, sondern können Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Co. direkt von ihrem europäisch regulierten Konto aus handeln – ohne Emittentenrisiko oder den Umweg über eine der Kryptobörsen”, erklärt Dominic Schorle, Niederlassungsleiter von WH SelfInvest in Deutschland. “Zusätzlich profitieren die Kunden von unseren umfangreichen Services wie den kostenlosen Realtime-Kursen, dem inkludierten Zugang zu Morningstar sowie Analystenberichten, Marktanalysen und den Investui Trading-Alarmen.”

Das neue Kontomodell “Aktien & Mehr” bietet WH SelfInvest in Zusammenarbeit mit der Swissquote Bank Europe an. Damit handelt es sich um ein reguläres Konto bei einer luxemburgischen Bank mit Top-Ratings, das der europäischen Bankenregulierung unterliegt. Die Kunden können dort ihre Gelder in 20 verschiedene Währungen umtauschen und in bis zu neun unterschiedlichen Währungen gleichzeitig halten. Neben dem Handel mit Kryptowährungen ist der Handel mit Aktien an 21 Börsenplätzen mit nur einer einzigen Kommission und kostenlosen real-time Kurse möglich. Daneben stehen über 20.000 ETFs zu niedrigen Kommissionen und mehr als 10.000 Investmentfonds von 200 Fondsmanagern ohne Depotgebühren zur Verfügung. Und in der heutigen Zeit aktuell besonders investorenfreundlich: Negative Zinsen bzw. Verwahrentgelte fallen für aktive Kunden erst ab einem Barbestand von über 250.000 Euro an.

Weitere Informationen zu WH Selfinvest und dem neuen Multiwährungskonto “Aktien & Mehr” stehen unter https://www.whselfinvest.com/de-lu/investieren/aktien-waehrungen-etf-fonds-kaufen/kostenlose-echtzeit-kurse zur Verfügung.

Über WH SelfInvest:

Der unabhängige Finanzdienstleister WH SelfInvest S.A. wurde 1998 von Wouter Warmoes und Pascal Hirtz in Luxemburg als Broker für US-Aktien gegründet. Im Jahr 2002 kam der Handel mit Futures hinzu. Drei Jahre später wurde das Angebot erneut ausgeweitet und um den Forex-Handel ergänzt. Seit 2006 stehen den Kunden des Brokers darüber hinaus auch CFDs zur Verfügung.

Damit bietet WH SelfInvest seit 15 Jahren die volle Produktpalette aus Forex-, CFD- und Futures-Handel für aktive Investoren und Trader auf höchstem Niveau. Insbesondere Premium- und Heavy-Trader schätzen den vielfach ausgezeichneten Service des Brokers. Mit dem NanoTrader verfügt das Unternehmen über eine eigene Handelsplattform, die keine Wünsche offenlässt und mit einem breiten Informationsangebot inklusive Tick-by-Tick-Daten und Highspeed-Orderausführung die optimalen Voraussetzungen für das erfolgreiche Trading bietet.

Derzeit ist WH SelfInvest in Belgien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Österreich aktiv.

Firmenkontakt

WH SelfInvest S.A.

Dominic Schorle

Niedenau 36

60325 Frankfurt am Main

+49 (69) 2 71 39 78-0

info@whselfinvest.de

https://www.whselfinvest.de

Pressekontakt

Quadriga Communication GmbH

Felicitas Kraus

Potsdamer Platz 5

10785 Berlin

030-3030 80 89 14

kraus@quadriga-communication.de

https://www.quadriga-communication.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.