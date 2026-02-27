Akrida Trends – Trendkonzept mit erfolgreichem Start nach sechs Monaten

Ruderting (IRW-Press/27.02.2026) –

27. Februar 2026 – Die Akrida Capital GmbH, eine spezialisierte Asset Management-Boutique für liquide alternative Investments, zieht sechs Monate nach dem Start ihres Anlage-Zertifikats „Akrida Trends“ (WKN: UBS3AC) eine erste positive Bilanz. Nach dem Start im August 2025 notiert das von der UBS aufgelegte Zertifikat (Stand 26.2.) bei EUR 1.077 und stellt damit das Prinzip des aktiven, momentum-basierten Investmentansatz erfolgreich unter Beweis.

Den Markt verstanden: Trends als Renditetreiber

In einem Marktumfeld, das zunehmend durch passives Investieren via ETFs und dem Wachstum von Neobrokern geprägt ist, verändern sich klassische Börsenmuster schneller denn je. „Wir beobachten, dass sich Trends in Sektoren und bei Einzeltiteln heute schneller und stärker entfalten“, erklärt das Portfoliomanagement-Team von Akrida Capital. Die Investment-Strategie im Akrida Trends Zertifikat setzt genau hier an: durch ein konzentriertes Portfolio von maximal zehn Aktien werden die identifizierten Trends abgebildet.

Bei den Anlagestrategie orientiert sich Akrida Capital an den Methoden von Hedgefonds. Diese zeichnen sich vor allem durch erweiterte Handelsinstrumente, Flexibilität, und rigoroses Risikomanagement aus.

Das Portfoliomanagement von Akrida Trends baut darauf auf und folgt dabei klaren Leitlinien wie dem „Stelle dich nicht gegen Markt“-Prinzip und dem Fokus auf fundamentale Wendepunkte. Klassische Bewertungsmaßstäbe spielen eine untergeordnete Rolle; vielmehr zählen Momentum, Liquidität und die Auswahl von führenden-Unternehmen innerhalb eines dynamischen Universums. Im Risikomanagement lautet das Credo von Akrida Trends: Gewinner-Aktien werden in steigende Kurse hinein erhöht, während Underperformer konsequent aussortiert werden. Stop-Loss Limite schließen größere Verluste bei Einzelpositionen aus. Dieser aktive Ansatz ermöglicht es, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und die Cash-Quote situativ zu steuern.

Aktuelle Trends und Gewinner

Der Erfolg der ersten sechs Monate stützt sich auf eine präzise Auswahl aktueller Markttrends. Marko Grassmann von der Caute Advisors GmbH berät als Sub-Advisor bei der Aktienauswahl:

Verteidigung: Mit Huntington Ingalls positionierte sich Akrida Trends frühzeitig beim „Hoflieferanten der US Navy“, der von Rekord-Auftragsbeständen profitiert.

Globale Inflation: Pan American Silver diente als Qualitätsstandard im Silberbereich, der eine nachhaltige steigende industrielle Nachfrage erfahren hat.

Energie & Rohstoffe: Unternehmen wie Siemens Energy und das schwedische Minenunternehmen Boliden deckten den enormen Hunger nach Netzinfrastruktur und Industriemetallen ab.

Ausblick

Sechs Monate nach Auflage sieht sich Akrida Capital in ihrem Investmentansatz bestätigt. Das von der UBS emittierte Zertifikat verfügt über einen klaren USP. Es bietet Anlegern einen liquiden Zugang zu einer opportunistischen Strategie, die auf die aktuellen Trendbewegungen an den Börsen mit aktivem Risikomanagement setzt.

Hinweis: Die Caute Advisors GmbH handelt als vertraglich gebundener Vermittler der BN & Partners Capital AG.

Risikohinweise: Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen, wobei die historische Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Performance ist. Anleger unterliegen zudem dem Bonitätsrisiko des Emittenten, da im Falle einer Insolvenz ein Totalverlust droht und kein Schutz durch Entschädigungseinrichtungen besteht. Vor einer Anlageentscheidung sollten daher unbedingt die Verkaufsunterlagen sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sorgfältig geprüft werden.

Über Akrida Capital:

Die Akrida Capital GmbH ist eine regulierte und eigentümergeführte Assetmanagement Boutique für Alternative Investments. Kernprodukt ist das Akrida Chances Zertifikat, eine Equity Long/Short Trading-Strategie mit einem proprietären Risikomanagement. Als Partner unterstützen wir erfolgreiche Trader bei der Lancierung von Strategien mit unserem Netzwerk aus Produktpartnern, Investoren und unserer Erfahrung.

