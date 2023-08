Akku-Allianz wächst weiter: Cleanfix bringt kabellose Reinigungsmaschine mit CAS-System auf den Markt

Das Schweizer Unternehmen wird der 37. Partner des Cordless Alliance Systems (CAS) – ein akkubetriebener Rückenstaubsauger ist bald verfügbar.

Clean, Cleaner, Cleanfix: Wenn es um manuelle, maschinelle oder autonome Reinigung geht, setzen viele Kunden aus den Bereichen Reinigung, Facility Management, Industrie, Handwerk oder Nah- und Fernverkehr auf die Maschinen der Cleanfix Reinigungssysteme AG mit Stammsitz im schweizerischen Henau-Uzwil. Bei seinen akkubetriebenen Geräten geht das 1975 gegründete Unternehmen jetzt ganz neue Wege und bringt einen neuen Rückenstaubsauger auf Basis der von Metabo initiierten, markenübergreifenden Akku-Allianz CAS auf den Markt.

Starke Kooperationspartner

Bei CAS ist man über den jüngsten Familienzuwachs sehr erfreut, betont Henning Jansen, CEO von Metabo und COO von Koki Holdings Europe. „Damit wächst CAS auf 37 Mitglieder. Der Vorteil für Anwender: Alle Akkus und Ladegeräte sind hundertprozentig kompatibel, sodass sie nun mehr als 300 Maschinen und Geräte mit einem Akku betreiben können.“ Cleanfix sei ein hervorragendes Beispiel dafür, wie vielseitig einsetzbar CAS sei. „Die Allianz wurde zwar in der Elektrowerkzeug-Branche geboren, ist aber natürlich nicht auf diesen Bereich beschränkt. Als Spezialist für Reinigungsmaschinen passt Cleanfix ausgezeichnet in die CAS-Produktpalette.“ Auch Felix Rüesch, CEO von Cleanfix Reinigungssysteme AG freut sich über den Zusammenschluss: „Unsere Kunden und Kooperationspartner profitieren enorm von der Akku-Allianz: Viele professionelle Anwender besitzen bereits Akkuwerkzeuge wie Bohrschrauber, Bohrhammer oder Winkelschleifer oder spezielle Reinigungsmaschinen für den Außenbereich wie Sprühsysteme, die auf Basis von CAS laufen. Nun können sie mit den gleichen Akkus auch unsere Reinigungsmaschinen für den Innenbereich betreiben. So deckt ein Akkusystem das gesamte Facility Management – außen und innen – ab.“

Power auf dem Rücken

Die erste Cleanfix Maschine mit CAS-Technologie ist der Akku-Rückenstaubsauger RS05 CAS. Er ist ideal für Orte mit engen Platzverhältnissen, wie Kinos, Busse und Flugzeuge, oder für weitläufige Gebäude und überall, wo höchste Flexibilität bei der Gebäudereinigung gefragt ist. Mit seinem Gewicht von 7,5 Kilogramm inklusive der zwei CAS-Akkupacks und seinem schlanken Design sitzt er bequem auf dem Rücken der professionellen Anwender. Mit seiner starken Saugleistung von 600 Watt kann der RS05 CAS bis zu 60 Minuten auf dem Eco-Programm und bis zu 40 Minuten im Normalprogramm saugen bei einem Fassungsvermögen von 4,5 Litern. Der RS05 CAS wird im September 2023 auf der Berliner CMS und im Mai 2024 auf der Interclean in Amsterdam vorgestellt. „Wir wünschen Cleanfix viel Erfolg für die Messen und für die Einführung des RS05 CAS,“ sagt Jansen. Und das aktuelle Modell ist erst der Anfang: Cleanfix plant und entwickelt auch Einscheibenmaschinen, Kesselsauger und Teppichreinigungsgeräte auf Basis des CAS-Akkusystems.

Die Metabowerke GmbH in Nürtingen ist ein traditionsreicher Hersteller von Elektrowerkzeugen für professionelle Anwender aus den Kernzielgruppen Metallhandwerk und -industrie sowie Bauhandwerk und Renovierung. Metabo steht für leistungsstärkste Akku-Werkzeuge und ist mit seiner LiHD-Technologie führender Anbieter im Akkusegment. So hat Metabo seine Vision der Kabelfreien Baustelle zur Wirklichkeit gemacht. Die LiHD-Technologie ist zudem die Basis des Akku-Systems CAS (Cordless Alliance System), das Maschinen und Elektrowerkzeuge verschiedener, branchenspezifischer Hersteller umfasst. Unter dem Markennamen Metabo bietet der Vollsortimenter Maschinen und Zubehör für alle gängigen Anwendungen, aber auch Kompetenzprodukte und Systemlösungen für spezielle Anforderungen. Das Metabo Programm umfasst außer dem umfangreichen Sortiment an Akkugeräten auch kabelgebundene Netzmaschinen und Druckluftwerkzeuge. 1924 im schwäbischen Nürtingen gegründet, ist Metabo heute ein mittelständisches Unternehmen, das außer am Stammsitz Nürtingen auch im chinesischen Shanghai produziert. 25 Vertriebsgesellschaften und mehr als 100 Importeure sichern die internationale Präsenz. Weltweit arbeiten rund 2.000 Menschen für Metabo. Sie haben im Geschäftsjahr 2018 (April 2018 bis März 2019) einen Umsatz von 493 Millionen Euro erwirtschaftet. Mehr über das Unternehmen Metabo und seine Produkte unter www.metabo.com

