Akeneo veröffentlicht praxisnahe SEO-Tipps

Im Fokus stehen Nutzerorientierung sowie die Rolle konsistenter Produktinformationen für bessere Rankings.

Düsseldorf – 19. August 2025_ Suchmaschinenoptimierung (SEO) bleibt für Unternehmen ein zentrales Instrument für Sichtbarkeit im digitalen Raum – trotz neuer Entwicklungen wie KI-gestützte, intent-basierte Suche. Die Product Experience Company Akeneo hat dafür jetzt zentrale Empfehlungen zusammengestellt. Denn: Wer auf nutzerfreundlichen Content, eine positive User Experience sowie technisch optimierte Webseiten setzt und anpassungsfähig bleibt, wird auch bei sich wandelndem Suchverhalten der Verbraucher erfolgreich bleiben.

Die Unternehmen sollten daher:

1.Die Suchintention analysieren – Es gilt, über reine Keywords hinauszugehen, um zu verstehen, welche Ziele die Nutzer mit ihrer Suchanfrage tatsächlich verfolgen.

2.Relevante Inhalte mit Mehrwert bieten – Fragen der Zielgruppe sollten direkt beantwortet werden. Tools wie Google People Also Ask, AnswerThePublic oder Community-Foren helfen, die tatsächliche Sprache der Kunden zu erfassen.

3.Struktur und Lesbarkeit der Inhalte optimieren – Klare Überschriften, kurze Absätze, Aufzählungen und visuelle Elemente erleichtern es den Lesern, Inhalte zu erfassen.

4.Technische Grundlagen überprüfen – Schnelle Ladezeiten, mobile Optimierung, sichere Verbindungen (HTTPS), saubere URLs und vollständige Metadaten sind Pflicht und sollten regelmäßig überprüft werden.

5.Die Strategie regelmäßig anpassen – es gilt, Inhalte zu aktualisieren, Keyword-Trends zu beobachten und Maßnahmen laufend zu optimieren.

6.Interne Verlinkung gezielt nutzen – Inhalte so verknüpfen, dass Zusammenhänge für Nutzer und Suchmaschinen erkennbar sind – und gezielt zu wichtigen Seiten führen.

7.Nutzerzentriert schreiben – Content sollte immer mit Blick auf Menschen verfasst werden; Suchmaschinen bevorzugen relevante, hilfreiche und gut strukturierte Informationen.

„SEO ist kein statischer Prozess. Wer Inhalte kontinuierlich optimiert, technisch sauber umsetzt und die Perspektive der Nutzer einnimmt, schafft langfristig Sichtbarkeit und Vertrauen“, sagt Romain Fouache, CEO bei Akeneo.

SEO und PIM – Qualität der Produktinformationen als Erfolgsfaktor

Effektive SEO-Maßnahmen hängen nicht nur von Keywords ab. Entscheidend für den Erfolg sind die Qualität, Konsistenz und Vollständigkeit der Produktdaten. Ein Product Information Management (PIM)-System wie das von Akeneo ermöglicht es Unternehmen, Produktinformationen zentral zu pflegen und kanalübergreifend aktuell zu halten – sei es auf der eigenen Website, in Apps oder auf Marktplätzen. Diese Einheitlichkeit steigert nicht nur die Nutzerzufriedenheit, sondern wird auch von Suchmaschinen positiv bewertet.

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product Information Management (PIM). Das Unternehmen ermöglicht es, jede Interaktion durch eine konsistente und überzeugende Product Experience in ein Kundenerlebnis zu verwandeln, das Verbraucher und Fachleute jederzeit und überall zum bestmöglichen Kauf führt. Akeneo unterstützt Führungskräfte mit Software, Schulungen und einer engagierten Community, die sich alle auf die Praxis des Product Experience Management konzentrieren.

Führende globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und anzupassen. Mit der intelligenten Produkt-Cloud von Akeneo können Unternehmen ein optimales Produkterlebnis schaffen. Durch benutzerfreundliche und KI-gestützte Produktdatenanreicherung, Verwaltung, Syndizierung und Onboarding von Lieferantendaten sowie einen umfassenden App-Marktplatz und ein Partnernetzwerk, das die Anforderungen von Unternehmen und Käufern erfüllt. Für weitere Informationen: https://www.akeneo.com/de/

