Akeneo übernimmt die KI-Plattform Unifai und bietet damit die erste KI-zentrierte Produkt-Cloud

Gründung eines „AI Center of Excellence zur Unterstützung von Unternehmen bei der Verbesserung ihrer KI-Strategie für eine optimierte Product Experience

Akeneo, die Product Experience Company, übernimmt Unifai, die marktführende KI-Plattform zur Datenerfassung, -bereinigung, -kategorisierung und -anreicherung. Diese strategische Übernahme bedeutet eine signifikante Erweiterung der Akeneo Product Cloud und verspricht durch die Integration von fortschrittlichster KI-Technologie eine erhebliche Verbesserung der Produktqualität für Marken und Hersteller.

Trotz des Hypes rund um Künstliche Intelligenz hat Akeneo einen pragmatischen Ansatz gewählt, um gemeinsam mit den Kunden die optimale Nutzung von KI für Product Experiences finden. Zu diesem Zweck bietet Akeneo direkten Zugang zu mehr als 20 KI-Apps, die im hauseigenen App Store verfügbar sind. Diese Apps konzentrieren sich auf drei Schritte im Prozess der Aktivierung von Produkterlebnissen:

1.Erfassung und Bereinigung von Produktdaten – Unternehmen haben noch immer Probleme bei der Erfassung, Kategorisierung, Bereinigung und Vervollständigung von Kernproduktdaten; die KI-Anwendungen nutzen Deep Learning, um diesen Prozess zu automatisieren.

2.Anreicherung von Produktinformationen – Unternehmen, die ein PIM nutzen, um ihre Produktdaten zentral und präzise zu verwalten, sind in einer guten Position, um von Generative-KI-Apps zu profitieren. Diese ermöglichen die Erstellung ansprechender Texte und formatierter Produktbeschreibungen.

3.Übersetzung von Produktinhalten – Sobald Unternehmen Produktbeschreibungen in ihrem PIM angereichert haben, sind sie nun in der Lage, KI-Apps zu nutzen, um ihre Inhalte effizient zu übersetzen und zu lokalisieren.

Unifai ist die am häufigsten verwendete unter allen Akeneo KI-Apps. Dies unterstreicht die entscheidende Bedeutung von Unifai für die erste und kritischste Phase der Produktaktivierung. Denn Unifai löst drei zentrale Herausforderungen bei der Erfassung und Bereinigung von Produktdaten. Durch die Integration der Unifai KI- und ML-Funktionen erzielten Anwender beim Daten-Onboarding einen sehr hohen Präzisionsgrad (98 Prozent).

„Die Generierung von Produktbeschreibungen per KI auf einer E-Commerce-Website oder einem Marktplatz ohne zentralisierte, vollständige und präzise Produktattribute führt aus Kundensicht zu fehlgeleiteten Produkterfahrungen. Und das schädigt letztendlich das Markenimage. Mit Unifai haben wir uns einen strategischen Partner ins Akeneo-Boot geholt, der diese Defizite mit seinem Know-how systematisch beseitigen und einen äußerst positiven Einfluss auf die Qualität der Product Cloud haben wird“, sagt Fred de Gombert, CEO and Gründer von Akeneo.

Um Unternehmen weiterhin dabei zu unterstützen, ihre Marken vor unbedachten KI-Fehlern zu schützen, nutzt Akeneo die Übernahme auch dazu, das erste „AI for PX Center of Excellence“ zu gründen. Diese Initiative wird PX-Experten Best Practices für KI-Anwendungen, Fallstricke und die neuesten Innovationen aufzeigen.

Weitere Informationen zur Unifai-Akquisition sowie zu KI und deren PX-spezifische Anwendung gibt es hier www.akeneo.com/ai-for-px.

Über Akeneo

Akeneo bietet eine komplette und kompatible SaaS-basierte Losung fur die Verwaltung, Orchestrierung, Aktivierung und Optimierung des gesamten Produktdatensatzes. Somit lassen sich uberzeugende und konsistente Produkterlebnisse uber alle eigenen und fremden Kanale und Vermarktungswege hinweg schaffen. Mit einer offenen Plattform, dem fuhrenden PIM fur das Produktdaten- und Asset-Management, den Add-Ons, Konnektoren und dem Akeneo App Store ermoglicht Akeneo Product Cloud Handelsunternehmen, erstklassige Produkterlebnisse zu liefern, die Wachstum fordern.

Führende Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhandler wie Kneipp, KaDeWe, bergfreunde.de oder Liqui Moly vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und zu individualisieren. Mit der Akeneo Product Cloud konnen Marken und Handler Produkterlebnisse uber alle Kanale hinweg aktivieren und somit die Customer Experience verbessern, den Umsatz steigern, die Time-to-Market verkurzen, global agieren sowie die Produktivitat ihrer Teams steigern.

Weitere Informationen unter akeneo.com.

