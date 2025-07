Akeneo stellt ersten KI-Agenten für Datenarchitektur vor

Neue KI-Funktionen erstellen automatisch Datenmodelle für Produkte, entwickeln sie weiter und optimieren auf Einkaufssignale aus den Channels hin.

Düsseldorf – 31. Juli 2025_ Akeneo, die Product Experience Company stellt mehrere neue Features vor, die Unternehmen auf den KI-gestützten Handel vorbereiten. Im Mittelpunkt stehen dabei der erste KI-Assistent des Unternehmens, Akeneo Data Architect Agent (DAA) sowie Erweiterungen der PX Insights Channel Analytics Suite. Beide Neuerungen entschlüsseln, wie generative KI-Einkaufsassistenten und Google Shopping Produkte einstufen und anzeigen.

KI-gestützte Produktmodellierung in wenigen Minuten

Mit DAA können Unternehmen deutlich schneller präzise, steuerbare Datenmodelle erstellen – und reduzieren so die Dauer von Implementierungen. Marken, Einzelhändler und Hersteller können nun Kataloge auf Unternehmensebene einführen oder neugestalten, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren oder die Datenqualität zu beeinträchtigen.

„Wir haben unsere agentenbasierte KI entwickelt, um das Modellieren als größtes Problem im Produktdatenmanagement zu lösen“, sagt Andy Tyra, Chief Product Officer von Akeneo. „Mit DAA können Teams flexible Modelle einmal entwerfen und dann dauerhaft anpassen. So verwandeln sich Produktdaten vom trägen Risikofaktor zu einem flexiblen, strategischen KI-gestützten Vorteil.“

Wichtige Erweiterungen der Akeneo Product Cloud unterstützen den Data Architect Agent zusätzlich, indem sie Governance, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit verbessern:

Ein KI-gestütztes Product Enrichment extrahiert sofort strukturierte Daten aus Bildern und PDFs, beschleunigt die Erstellung von SKUs und reduziert manuelle Eingaben.

Composable Products, eine moderne Alternative zu traditionellen Produktverknüpfungen, bieten eine intuitive und skalierbare Möglichkeit, Produktbündel, Sets und modulare Komponenten zu modellieren.

Die Migration von Attributtypen erlaubt es Datenverantwortlichen, bestehende Attribute (z.B. von einfachem Text zu lokalisiertem Rich Text, kanal-spezifischen oder Maßeinheiten-Attributen) spontan umzuwandeln.

Optimierung der Produktpräsenz im Zeitalter des KI-Handels

PX Insights ist der Teil der Akeneo Product Cloud, die reales Kundenverhalten, Meinungen und Einkaufssignale direkt mit den Produktdaten im Akeneo PIM verknüpft. Auf diese Weise erhalten Marken umsetzbares Feedback, um ihre Leistungen und ihr Engagement zu verbessern.

Mit dem Summer Release 2025 erhält PX Insights neue leistungsstarke Funktionen, die Unternehmen im Zeitalter der KI-gestützten Produkterkennung zum Erfolg verhelfen können. Die neue Funktion AI Discovery Optimization zeigt, wie Produkte von KI-Einkaufsassistenten wie ChatGPT interpretiert und empfohlen werden – und hilft Teams dabei, Inhalte und unterstützende Strukturen für maximale Sichtbarkeit und Relevanz zu optimieren.

Darüber hinaus markiert das neue Google Shopping Optimization Dashboard Lücken in Produktlistings und Kampagnenleistung – und ermöglicht schnelle, datenbasierte Verbesserungen, die Conversion-Rates und ROI steigern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akeneo.com.

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product Information Management (PIM). Das Unternehmen ermöglicht es, jede Interaktion durch eine konsistente und überzeugende Product Experience in ein Kundenerlebnis zu verwandeln, das Verbraucher und Fachleute jederzeit und überall zum bestmöglichen Kauf führt. Akeneo unterstützt Führungskräfte mit Software, Schulungen und einer engagierten Community, die sich alle auf die Praxis des Product Experience Management konzentrieren.

Führende globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und anzupassen. Mit der intelligenten Produkt-Cloud von Akeneo können Unternehmen ein optimales Produkterlebnis schaffen. Durch benutzerfreundliche und KI-gestützte Produktdatenanreicherung, Verwaltung, Syndizierung und Onboarding von Lieferantendaten sowie einen umfassenden App-Marktplatz und ein Partnernetzwerk, das die Anforderungen von Unternehmen und Käufern erfüllt. Für weitere Informationen: https://www.akeneo.com/de/

