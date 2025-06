Akeneo: So nutzen Unternehmen Customer Feedback richtig

Ein Customer Feedback Loop in vier Schritten ermöglicht strukturierte Nutzung von Rückmeldungen aus dem Kundenkreis

Düsseldorf – 23. Juni 2025_ Akeneo, die Product Experience Company, zeigt auf, wie Unternehmen die Rückmeldungen ihrer Kunden über Customer Feedback Loops für sich nutzen können. Dabei handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess, in dem Unternehmen Kundenfeedback sammeln, analysieren, Änderungen umsetzen – und den Kunden zurückmelden, dass ihr Beitrag etwas bewirkt hat. Mit diesem Zyklus stellen Unternehmen sicher, dass sie die Erwartungen ihrer Kunden richtig einschätzen.

Die vier Schritte des Customer Feedback Loop sind:

1. Feedback sammeln

Im ersten Schritt geht es darum, den Kunden wirklich zuzuhören – sei es durch Umfragen, Bewertungen, Social-Media-Kommentare, Support-Tickets oder Chatbots.

2. Feedback analysieren

Das Feedback an sich ist schon hilfreich – aber erst die Analyse bringt den Mehrwert. Unternehmen, die Feedback systematisch auswerten und nutzen, erzielen fast den zehnfachen Umsatzanstieg pro Jahr im Vergleich zu denen, die es nicht tun.

3. Erkenntnisse umsetzen

Zuhören allein reicht nicht – entscheidend sind die Konsequenzen, die ein Unternehmen aus dem Feedback zieht. Ob es um Fehlerbehebungen, neue Funktionen, die Weiterentwicklung von Produktbeschreibungen oder einen optimierten Check-Out geht – nur so fühlen sich Kunden wirklich gesehen und die Customer Experience verbessert sich.

4. Den Kreis schließen

Unternehmen sollten den Kunden mitteilen, was sie verändert haben und warum. Das vermittelt Wertschätzung, stärkt das Vertrauen in die Marke – und fördert zukünftiges Feedback.

Feedback ist immer hilfreich

Ein häufiger Irrglaube ist, dass Unternehmen nur von positiven Rückmeldungen profitieren – aber das Gegenteil ist der Fall. Ob schlechte Bewertungen, Kritik, Social-Media-Beschwerden oder sinkendes Engagement – all das sind zwar Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Es bietet aber auch Potenzial für Verbesserungen. Da bedeutet: zuhören, lernen, anpassen.

Positive Rückmeldungen – zum Beispiel in Form von begeisterten Bewertungen, hohen Net Promoter Scores (NPS), positiven Social-Media-Erwähnungen oder Mundpropaganda – zeigen Unternehmen, was bereits gut läuft und können das Vertrauen in die Marke verbessern sowie Conversion Rates und die langfristige Loyalität steigern.

Viele Probleme, die Kunden in ihrem Feedback ansprechen – z.B. unklare Produktinfos oder fehlende Angaben – haben ihre Ursache in chaotischen oder dezentralen Produktdaten. Ein Product Information Management (PIM)-System verwaltet alle Produktinformationen zentral und hilft dabei, Inhalte schneller zu aktualisieren und konsistent über alle Kanäle bereitzustellen.

Durch die bessere Verwaltung von Produktinformationen ermöglicht ein PIM auch zügigere Reaktionen auf Feedback – und gezielte Verbesserungen in großem Maßstab. Das Ergebnis: Weniger Beschwerden, schnellere Updates und ein reibungsloseres Kundenerlebnis. So bleibt das Feedback Loop in Bewegung.

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product Information Management (PIM). Das Unternehmen ermöglicht es, jede Interaktion durch eine konsistente und überzeugende Product Experience in ein Kundenerlebnis zu verwandeln, das Verbraucher und Fachleute jederzeit und überall zum bestmöglichen Kauf führt. Akeneo unterstützt Führungskräfte mit Software, Schulungen und einer engagierten Community, die sich alle auf die Praxis des Product Experience Management konzentrieren.

Führende globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und anzupassen. Mit der intelligenten Produkt-Cloud von Akeneo können Unternehmen ein optimales Produkterlebnis schaffen. Durch benutzerfreundliche und KI-gestützte Produktdatenanreicherung, Verwaltung, Syndizierung und Onboarding von Lieferantendaten sowie einen umfassenden App-Marktplatz und ein Partnernetzwerk, das die Anforderungen von Unternehmen und Käufern erfüllt. Für weitere Informationen: https://www.akeneo.com/de/

