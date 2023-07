Akeneo setzt als Premium-Partner auf der K5 Konferenz 2023 neue Maßstäbe

Düsseldorf – 14. Juli 2023_ Am 20. und 21. Juni fand mit der K5 Future Retail Konferenz das wichtigste Branchentreffen für E-Commerce und digitalen Einzelhandel im deutschsprachigen Raum statt. Über 250 Referenten, 200 Aussteller und 4.000 Besucher kamen in Berlin zusammen und machten die diesjährige K5 Konferenz zu einem unvergesslichen Klassentreffen des Onlinehandels.

Akeneo präsentierte als Premium-Partner Insights

Akeneo, die Product Experience Company, war dieses Jahr als Premium-Partner auf der Messe vertreten. Mit dabei waren die exklusiven Akeneo-Partner hmmh, TechDivison, Tessa, InBetween und Vanilla Reply.

Am Stand von Akeneo gaben die Product Experience Experten rund um die Uhr Einblicke, wie die perfekte Omnichannel-Produktaktivierung gelingen kann und wie Händler mit der Akeneo Product Cloud ansprechende und erstklassige Produkterlebnisse gleichzeitig über eigene und fremde Kanäle anbieten können. Der Stand entwickelte sich so zur zentralen Anlaufstelle rund um das Thema E- Commerce, wo sich zahlreiche Kunden und Interessenten vor allem über Customer und Product Experiences Insights und Best Practices austauschen konnten.

Mehr Besucher als Plätze: KaDeWe x Akeneo Masterclass

Unter dem Titel „My data is better than your data: Warum Produktdaten die Grundlage einer Omnichannel Customer Experience sind“ präsentierten Philipp Engelmann, General Manager Omnichannel des KaDeWe, und Elvira Pfeffer, Customer Success Manager bei Akeneo, wie sich das Berliner Luxuskaufhaus in Sachen Produktdaten in den letzten Jahren entwickelt hat, welche Herausforderungen es zu meistern galt und wie das Akeneo PIM den Weg hin zu einer Omnichannel Customer Experience geebnet hat. Das Interesse an der Masterclass war so überwältigend, dass nicht alle Interessierten einen Platz fanden und dem Vortrag im Stehen lauschen mussten.

Ein weiteres erfolgreiches Event für Akeneo

Die diesjährige Teilnahme an der K5 Future Retail Konferenz war für die Product Experience Company ein voller Erfolg. „Mit dem Abschluss der K5 Future Retail Konferenz blickt Akeneo auf ein weiteres erfolgreiches Branchentreffen zurück. Bereits die SCORE! in der Schweiz, bei der Akeneo Premium- und Award-Sponsor war, stellt mit rund 900 Gästen ein Event-Highlight des Onlinehandels dar und wurde von den 4.000 Gästen der K5 noch einmal übertroffen. Wir bedanken uns bei unseren Partnern und allen interessierten Besuchern für eine mehr als gelungene Messe“, so Thomas Grasser, VP Sales Central & Eastern Europe bei Akeneo.

Über Akeneo

Akeneo bietet eine komplette und kompatible SaaS-basierte Lösung für die Verwaltung, Orchestrierung, Aktivierung und Optimierung des gesamten Produktdatensatzes. Somit lassen sich überzeugende und konsistente Produkterlebnisse über alle eigenen und fremden Kanäle und Vermarktungswege hinweg schaffen. Mit einer offenen Plattform, dem führenden PIM für das Produktdaten- und Asset-Management, den Add-Ons, Konnektoren und dem Akeneo App Store ermöglicht Akeneo Product Cloud Handelsunternehmen, erstklassige Produkterlebnisse zu liefern, die Wachstum fördern.

Führende Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Kneipp, KaDeWe, bergfreunde.de oder Liqui Moly vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und zu individualisieren. Mit der Akeneo Product Cloud können Marken und Händler Produkterlebnisse über alle Kanäle hinweg aktivieren und somit die Customer Experience verbessern, den Umsatz steigern, die Time-to-Market verkürzen, global agieren sowie die Produktivität ihrer Teams steigern.

Weitere Informationen unter akeneo.com.

