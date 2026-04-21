Akeneo läutet den „Great Restack“ des Commerce ein

Die Akeneo Product Cloud wird zur adaptiven, erweiterbaren Plattform – mit Produktdaten als Fundament für Erfolg im Zeitalter des Agentic Commerce.

Düsseldorf – 21. April 2026_ Akeneo, die Product Experience Company und führender Anbieter von Product-Information-Management-(PIM-)Lösungen, stellt mit seinem Spring Release den „Great Restack“ der Commerce-Architektur vor. Während Agentic Commerce klassische Omnichannel-Strategien grundlegend verändert, entwickelt sich Akeneo vom reinen System of Record zur intelligenten Plattform, die Marktsignale direkt in Katalogverbesserungen überführt.

„Agentic Commerce verändert grundlegend, wie Unternehmen arbeiten und verkaufen“, sagt Romain Fouache, CEO von Akeneo. „Mit unserem Spring Release vollziehen wir den Wechsel zu einer adaptiven Architektur, die die Time-to-Market von Monaten auf Minuten reduziert. Wer jetzt modernisiert, gestaltet seine Zukunft aktiv mit.“

Vom statischen Datensatz zum intelligenten Feedbackkreislauf

Das Spring Release macht Akeneo zum zentralen Motor der Produktdaten-Journey. Ein kontinuierlicher Feedbackkreislauf verbindet externe Signale wie KI-Discoverytrends (GEO), Suchperformance und Marktplatz-Feedback direkt mit dem Produktdatensatz und überführt sie in konkrete Verbesserungen. So entwickeln sich Produktdaten dynamisch anhand der Informationen weiter, wie Produkte tatsächlich gefunden, bewertet und gekauft werden.

Zentrale Neuerungen sind:

-Responsive Catalog Modeling: Überwacht Marktplatzablehnungen und SEO-/GEO-Trends und schlägt Echtzeit-Verbesserungen am PIM-Datenmodell vor.

-AI Discoverability Bridge: Gleicht externe KI-Suchsignale mit internen Produktattributen ab und liefert einen klaren Fahrplan für Generative Engine Optimization (GEO).

Maximale Flexibilität mit Enterprise-Governance

Akeneo führt eine erweiterbare Architektur ein, die Teams die Freiheit gibt, ihren Tech-Stack anzupassen, ohne die Datenintegrität zu gefährden:

-Integriertes Development Framework: Entwickler bauen und deployen eigene Geschäftslogik direkt in Akeneo – auf Basis vorhandener APIs und des adaptiven Datenmodells. So müssen sie keine eigene Infrastruktur aufbauen.

-Vibe Coding: Fachbereiche und Entwickler entwerfen und deployen Logik gemeinsam per natürlicher Sprache und KI-gestützter Entwicklung und kommen so schneller von der Idee zur Umsetzung.

-Universal Model Support: Unternehmen binden eigene, geprüfte KI-Modelle direkt in Akeneo-Workflows ein – innerhalb der unternehmenseigenen Security- und Brand-Leitlinien.

„Wir schließen die Lücke zwischen Marktsignalen und PIM-Architektur“, sagt Andy Tyra, Chief Product Officer bei Akeneo. „Dieses Release gibt unseren Kunden das Beste aus beiden Welten: die Flexibilität, das zu bauen, was sie brauchen, und die Governance, um mit Vertrauen zu skalieren.“

Akeneo präsentiert das Spring Release auf dem Akeneo Unlock Digital, 21.-22. April. Weitere Informationen finden Sie hier.

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product Information Management (PIM). Das Unternehmen ermöglicht es, jede Interaktion durch eine konsistente und überzeugende Product Experience in ein Kundenerlebnis zu verwandeln, das Verbraucher und Fachleute jederzeit und überall zum bestmöglichen Kauf führt. Akeneo unterstützt Führungskräfte mit Software, Schulungen und einer engagierten Community, die sich alle auf die Praxis des Product Experience Management konzentrieren.

Führende globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und anzupassen. Mit der intelligenten Produkt-Cloud von Akeneo können Unternehmen ein optimales Produkterlebnis schaffen. Durch benutzerfreundliche und KI-gestützte Produktdatenanreicherung, Verwaltung, Syndizierung und Onboarding von Lieferantendaten sowie einen umfassenden App-Marktplatz und ein Partnernetzwerk, das die Anforderungen von Unternehmen und Käufern erfüllt. Für weitere Informationen: https://www.akeneo.com/de/

Firmenkontakt

Akeneo

Benedicte Ferrari

The Peak Blake Street 1514

94105 San Francisco, California

+1 857 285 1515



https://www.akeneo.com/de/

Pressekontakt

ELEMENT C

Sabine Tritschler

Aberlestraße 18

81371 München

089 720 137 16



https://elementc.de/