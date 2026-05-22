Akeneo kürt die PX Champion Award-Gewinner 2026: Fünf Unternehmen setzen neue Maßstäbe im Product Experience Management

Auf der Unlock 2026 zeichnete Akeneo führende Unternehmen aus, die mit der Akeneo Product Cloud Product Information Management (PIM), Omnichannel-Commerce und KI-gestützte Produktdaten auf ein neues Level heben.

Düsseldorf – 22. Mai 2026_ Akeneo, führender Anbieter von Product Experience Management (PXM)-Lösungen, hat auf seiner jährlichen Konferenz Unlock 2026 die Gewinner der PX Champion Awards 2026 bekannt gegeben. Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die mit der Akeneo Product Cloud – bestehend aus Akeneo PIM, Akeneo Activation und KI-gestützten Funktionen – herausragende Ergebnisse in der Verwaltung, Anreicherung und Aktivierung von Produktdaten erzielt haben.

Die PX Champion Awards 2026 gehen an:

Digital Foundation Award: LG Electronics USA

Der Digital Foundation Award zeichnet Unternehmen aus, die eine einzige, verlässliche Quelle für Produktdaten – eine „Single Source of Truth“ – aufgebaut haben. LG Electronics USA, Anbieter von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten und B2B-Lösungen, gewann diese Kategorie für die konsequente Zentralisierung von Produktinformationen in Akeneo PIM.

Durch die Migration auf Akeneo PIM konnte LG Electronics USA Produktspezifikationen zentral verwalten, die Governance standardisieren und die Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen vollständig eliminieren. Das Ergebnis: Die Verarbeitungszeit für Produktdaten sank um 71 Prozent – von einer Woche auf nur noch zwei Tage. Gleichzeitig skalierte das Datenmodell von 110 auf über 1.000 Attribute.

Product Storyteller Award: Tanner

Der Product Storyteller Award würdigt Teams, die technische Produktdaten in überzeugende digitale Produkterlebnisse verwandeln. Gewinner in dieser Kategorie ist Tanner, ein Großhändler für Verbindungselemente, Befestigungstechnik und Industriebedarf.

Mit Akeneo PIM transformierte Tanner technische Informationen in ansprechende, conversion-optimierte Produktbeschreibungen. Die Folge: verbesserte Auffindbarkeit in Suchmaschinen und auf Marktplätzen, höhere Conversion Rates sowie eine spürbar reduzierte Retourenquote, weil Kunden fundierter einkaufen.

Market Maker Award: Petra

Der Market Maker Award geht an Unternehmen, die Produkterlebnisse konsequent über alle Kanäle und Marktplätze hinweg aktivieren. Die Auszeichnung 2026 erhält Petra, ein Großhändler für Unterhaltungselektronik mit über 800 Lieferantenmarken und mehr als 60 Produktkategorien.

Mit Akeneo PIM und Akeneo Activation als zentraler Omnichannel-Infrastruktur zentralisierte Petra über 15.000 SKUs und automatisierte Marktplatz-Listings vollständig. Gleichzeitig wurden zwei externe Dienstleister und redundante Datenpflegeprozesse abgelöst. Das Resultat: kürzere Time-to-Market und deutlich schlankere Marketplace-Prozesse.

Growth Architect Award: AutoQuotes

Der Growth Architect Award zeichnet datengetriebene Teams aus, die mit Analytics und Automatisierung kontinuierliches Wachstum generieren. Gewinner ist AutoQuotes, eine der führenden CPQ- und Produktdatenplattform der Foodservice-Equipment- und Zulieferbranche.

Durch den gezielten Einsatz von Automatisierungs- und Regelwerken in Akeneo PIM konnte AutoQuotes die Kosten pro angereicherter SKU um 71 Prozent senken und den Anreicherungs-Output um 55 Prozent steigern. An einem einzigen Tag wurden dabei knapp 16.000 Produkte aktualisiert.

PX Champions of the Year 2026 – Regionale Auszeichnungen

Die Auszeichnung „PX Champion of the Year“ ist die höchste Ehrung und würdigt Unternehmen, die eine ganzheitliche Product-Experience-Management-Strategie über die gesamte Akeneo Product Cloud hinweg umsetzen.

Nordeuropa: ASSA ABLOY Durch die Zentralisierung von Produktdaten in Akeneo PIM und den Aufbau einer skalierbaren, modularen Produktstruktur kann ASSA ABLOY (ein schwedischer Anbieter von Zutrittskontroll-, Identifikations- und Sicherheitslösungen) neue Marken-Websites heute in nur zwei Wochen launchen – ein entscheidender Beschleuniger für die globale digitale Expansion bei gleichzeitiger Verwaltung von Zehntausenden von Produkt-Assets auf einer einzigen Plattform.

Zentraleuropa: tectake Mit Akeneo Product Cloud – PIM und Activation – zentralisierte und aktivierte tectake (ein deutsches E-Commerce-Unternehmen für Haus, Garten, Freizeit und Haushalt) Produkterlebnisse über 10.000 SKUs und 24 Locale hinweg. Das Ergebnis: über 1,6 Millionen ausgespielte Produkterlebnisse in einem einzigen Monat bei gleichzeitiger Reduzierung der Time-to-Market um bis zu 40 Prozent.

Südeuropa: Synchro Diffusion Synchro Diffusion (ein französischer Großhändler für Kfz-Zubehör, Werkstattausrüstung und Servicelösungen) steigerte die Vollständigkeit seines Produktkatalogs innerhalb von sechs Monaten von 22 auf 81 Prozent – und erreichte letztlich eine Datenvollständigkeit von 98 Prozent. Parallel dazu wuchs der Marktplatz-Umsatz von 2024 auf 2025 um 20 Prozent.

„Die PX Champion Awards 2026 zeigen eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Unternehmen Produktdaten als strategischen Wettbewerbsvorteil begreifen“, sagt Max Henrychowski, VP Sales EMEA Central bei Akeneo. „Unsere Gewinner haben bewiesen, dass Product Experience Management kein IT-Projekt ist – sondern ein Wachstumstreiber.“

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product Information Management (PIM). Das Unternehmen ermöglicht es, jede Interaktion durch eine konsistente und überzeugende Product Experience in ein Kundenerlebnis zu verwandeln, das Verbraucher und Fachleute jederzeit und überall zum bestmöglichen Kauf führt. Akeneo unterstützt Führungskräfte mit Software, Schulungen und einer engagierten Community, die sich alle auf die Praxis des Product Experience Management konzentrieren.

Führende globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und anzupassen. Mit der intelligenten Produkt-Cloud von Akeneo können Unternehmen ein optimales Produkterlebnis schaffen. Durch benutzerfreundliche und KI-gestützte Produktdatenanreicherung, Verwaltung, Syndizierung und Onboarding von Lieferantendaten sowie einen umfassenden App-Marktplatz und ein Partnernetzwerk, das die Anforderungen von Unternehmen und Käufern erfüllt. Für weitere Informationen: https://www.akeneo.com/de/

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