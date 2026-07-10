Akeneo integriert KI-Agenten in das Produktdatenmanagement

Neue Funktionen der Product Cloud unterstützen Unternehmen dabei, Produktdaten für KI-basierten Commerce effizienter zu pflegen und bereitzustellen

Düsseldorf, 10. Juli 2026 – KI verändert zunehmend, wie Verbraucher Produkte finden und Kaufentscheidungen treffen. Denn immer häufiger entscheiden KI-Agenten darüber, welche Produkte Kundinnen und Kunden überhaupt zu sehen bekommen. Für Marken, Hersteller und Händler bedeutet das: Ihre Produktdaten müssen vollständig, korrekt und maschinenlesbar sein

Vor diesem Hintergrund erweitert Akeneo seine Product Cloud um KI-Funktionen, die zentrale Aufgaben im Produktdatenmanagement automatisieren. Unternehmen können damit spezialisierte KI-Agenten einsetzen, die Aufgaben wie Datenanreicherung, Datenqualität, Kanalmanagement und Produktdatenpflege eigenständig koordinieren und ausführen. Ziel ist es, Produktdaten schneller, effizienter und in der für KI-gestützten Commerce erforderlichen Qualität bereitzustellen.

Herzstück der Erweiterung ist die neue KI-Orchestrierung Agentic Ziggy. Sie koordiniert die KI-Agenten, die verschiedene Aufgaben entlang des gesamten Produktdaten-Lebenszyklus übernehmen. Mitarbeitende steuern die Prozesse per natürlicher Sprache, während die Plattform die passenden Workflows automatisiert ausführt. Entscheidungen und Freigaben verbleiben dabei jederzeit unter der Kontrolle der Anwender.

Drei neue Funktionen im Überblick

KI-Orchestrierung: Nutzer lösen über natürliche Sprache automatisierte Workflows aus, inklusive eingebauter Freigabe- und Kontrollmechanismen – ganz ohne manuelle Konfiguration.Intelligentes Fehlermanagement: Komplexe Fehlermeldungen von Handelspartnern werden automatisch analysiert und in konkrete Handlungsempfehlungen übersetzt. Dadurch lassen sich Probleme schneller identifizieren und beheben, ohne dass technische Kenntnisse erforderlich sind.KI-gestützte Bildbearbeitung im Digital Asset Management: Produktbilder können künftig direkt per Texteingabe angepasst werden – etwa für unterschiedliche Farbvarianten, Kampagnen oder länderspezifische Anforderungen. Die Bearbeitung erfolgt innerhalb der bestehenden Arbeitsabläufe und beschleunigt die Erstellung kanal- und marktspezifischer Produktassets.In der Praxis sieht das so aus: Ein Merchandiser lässt einen Anreicherungsagenten Produktbilder in Sekunden für verschiedene Kanalvarianten anpassen. Ein Syndication Manager erhält komplexe Fehlermeldungen von Handelspartnern automatisch in verständliche Handlungsempfehlungen übersetzt. Ein Katalogteam setzt einen Datenqualitätsagenten ein, der fortlaufend die Vollständigkeit von Millionen SKUs prüft.

Tiaan Heystek, Product Data Strategy Manager beim Kosmetikhersteller Elemis, betont: „Die neue KI-Lösung macht den Status unserer Datenanreicherung deutlich greifbarer. Wir sehen jetzt auf Abschnittsebene, wo Handlungsbedarf besteht, finden relevante Informationen viel schneller als durch manuelles Filtern und können komplexe Aktualisierungen umsetzen, die sonst mehrere Runden aus Extraktion, Prüfung und Vorbereitung erfordert hätten.“

Romain Fouache, CEO von Akeneo, ergänzt: „Produktdatenteams kämpfen seit Jahren damit, mit wachsender Sortimentskomplexität Schritt zu halten. Durch KI beschleunigt sich dieser Druck weiter. Agentic Ziggy verbindet 15 Jahre Produktdaten-Expertise mit KI-gestützter Ausführung, damit Unternehmen ihre Produktdatenprozesse skalieren, schneller auf Veränderungen reagieren und mehr Geschäftswert aus ihren Daten ziehen – bei gleichzeitig vollständiger Governance.“

Kontrolle bleibt beim Menschen

Trotz wachsender Automatisierung bleibt die Entscheidungshoheit bei den Unternehmen. Rollenbasierte Berechtigungen, Freigabeprozesse sowie vollständige Transparenz über sämtliche Aktivitäten der KI-Agenten sorgen dafür, dass Unternehmen auch bei automatisierten Prozessen jederzeit die Kontrolle über ihre Produktdaten behalten.

Mit den neuen Funktionen baut Akeneo seine Product Cloud zu einer Plattform aus, die Unternehmen nicht nur bei der Verwaltung von Produktinformationen unterstützt, sondern Produktdatenprozesse zunehmend automatisiert. Ziel ist es, Produktinformationen kontinuierlich aktuell, vollständig und für den Einsatz in Agentic-Commerce-Szenarien bereitzustellen.

Weitere Informationen unter https://www.akeneo.com/seasonal-release/summer-26/

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product-Cloud-Lösungen für den KI-gestützten Handel. Mit der Product Cloud unterstützt Akeneo Marken, Hersteller, Distributoren und Händler dabei, Produktinformationen zentral zu verwalten, zu steuern und kanalübergreifend bereitzustellen. So entstehen Produkterlebnisse, die Verbraucher bei ihrer Kaufentscheidung unterstützen und Unternehmen dabei helfen, ihre Commerce-Ziele effizient zu erreichen.

Durch die Integration von PricingHUB vereint Akeneo Produktdaten und Preisinformationen auf einer Plattform. Unternehmen erhalten damit die Möglichkeit, ihre Produkt- und Preisstrategien besser aufeinander abzustimmen, ihre KI-Sichtbarkeit zu erhöhen und somit ihre Geschäftsergebnisse nachhaltig zu verbessern.

Führende globale Marken wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes und Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Commerce-Initiativen zu skalieren und konsistente Produkterlebnisse zu schaffen.

Weitere Informationen unter: https://www.akeneo.com/de/

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