Akeneo ernennt Romain Fouache zum neuen CEO

Der ehemalige COO und CRO von Dataiku wechselt zu Akeneo und läutet so im Bereich KI-gestützte Product Experience eine neue Ära ein

Düsseldorf – 29. Oktober 2024: Akeneo, die Product Experience Company, ernennt Romain Fouache mit Wirkung zum 4. November 2024 zum neuen CEO. Fouache bringt mehr als 22 Jahre Erfahrung in wachstumsstarken Softwareunternehmen mit und war zuletzt als COO und CRO bei Dataiku, der führenden KI-Enablement und Betriebsplattform, tätig. Seine Ernennung markiert für Akeneo eine Zäsur und steht im Einklang mit der globalen Expansion des Unternehmens sowie dem anhaltenden Engagement für innovative, KI-gestützte Produktlösungen.

Akeneo ist als Marktführer im Bereich Produktinformationsmanagement (PIM) etabliert und eine der am schnellsten wachsenden Lösungen im Markt. Fouache wird unter anderem Akeneos Präsenz in Nordamerika weiter ausbauen sowie allgemein den Einsatz von KI bei der Optimierung von Product Experience (PX) vorantreiben.

„Jetzt bei Akeneo einzusteigen, ist eine großartige Chance. Das Unternehmen führt den Markt in eine neue Ära KI-gestützter PX, die Verbraucher jederzeit und überall das beste Kauferlebnis ermöglicht“, sagt Fouache. „Meine Mission ist es, Akeneo weiter auszubauen, das Wachstum zu beschleunigen und unseren Kunden weltweit einen noch größeren Mehrwert zu bieten.“

Fred de Gombert, Co-Fournder und derzeitiger CEO von Akeneo, wird sich als Präsident und Mitglied des Vorstands auch weiterhin aktiv im Unternehmen engagieren. „Nach zwölf spannenden Jahren als CEO von Akeneo bin ich sehr stolz auf das, was wir erreicht haben. Ich bin überzeugt, dass Romain die richtige Person ist, um Akeneo erfolgreich voranzubringen. Im Jahr 2024 wird unsere Plattform mehr als 4 Milliarden Produkterfahrungen generieren. Romain wird erfolgreich an diese Dynamik anknüpfen und unsere Mission weiter vorantreiben“, so de Gombert.

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product Information Management (PIM). Das Unternehmen ermöglicht es, jede Interaktion durch eine konsistente und überzeugende Product Experience in ein Kundenerlebnis zu verwandeln, das Verbraucher und Fachleute jederzeit und überall zum bestmöglichen Kauf führt. Akeneo unterstützt Führungskräfte mit Software, Schulungen und einer engagierten Community, die sich alle auf die Praxis des Product Experience Management konzentrieren.

Führende globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und anzupassen. Mit der intelligenten Produkt-Cloud von Akeneo können Unternehmen ein optimales Produkterlebnis schaffen. Durch benutzerfreundliche und KI-gestützte Produktdatenanreicherung, Verwaltung, Syndizierung und Onboarding von Lieferantendaten sowie einen umfassenden App-Marktplatz und ein Partnernetzwerk, das die Anforderungen von Unternehmen und Käufern erfüllt. Für weitere Informationen: https://www.akeneo.com/de/

Firmenkontakt

Akeneo

Benedicte Ferrari

The Peak Blake Street 1514

94105 San Francisco, California

+1 857 285 1515



https://www.akeneo.com/de/

Pressekontakt

ELEMENT C

Sabine Tritschler

Aberlestraße 18

81371 München

089 720 137 16



https://elementc.de/