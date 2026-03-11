AKAD Plus: Das Plus, das den Unterschied macht

Die AKAD University integriert wertvolle und kostenlose Module für Community, Kompetenzen und Coaching in ihre Bachelor-Studiengänge.

Stuttgart, 11. März 2026 – Mit AKAD Plus hat die AKAD University seit Februar ihr Studienangebot um ein innovatives Erfolgsprogramm für alle Bachelor-Studierenden erweitert. Im Sinne eines Coaching-Ansatzes sollen Studierende durch Workshops und Seminare individuelle Orientierung und praktische Unterstützung erhalten. Alle Angebote sind vollständig in das Studium integriert und stehen außerhalb des Curriculums zur Verfügung. Studierende können sie unabhängig vom individuellen Studienfortschritt jederzeit flexibel nutzen.

Ein integriertes Begleitkonzept für nachhaltigen Studienerfolg

Die Inhalte der Workshops und Seminare reichen von grundlegenden Studienkompetenzen bis hin zu spezialisierten Tools sowie praxisnahen Anwendungen und sind für alle gleichermaßen interessant, unabhängig von der Studienrichtung. Alle Veranstaltungen werden über den Online Campus der AKAD organisiert.

Vor allem berufsbegleitend Studierende stehen vor der besonderen Herausforderung, das optimale Zeitmanagement zwischen Beruf, Familie und Studium zu meistern. Entsprechend basiert AKAD Plus auf zwei zentralen Bausteinen:

* Study Community:

Ein gemeinsamer digitaler Kommunikationsraum für den gesamten Studiengang. Studierende vernetzen sich untereinander und mit der Studiengangsleitung, tauschen Erfahrungen aus und profitieren von einem lebendigen akademischen Dialog.

* AKAD Toolbox:

Ein strukturiertes Workshop- und Seminarangebot mit über 20 Veranstaltungen. Alle Formate sind praxisorientiert, auf unterschiedliche Erfahrungslevels abgestimmt und speziell auf die Bedürfnisse für Fernstudierende zugeschnitten.

KI-Kompetenzen als Schlüsselqualifikation

Ergänzend dazu greift die AKAD Plus auch aktuelle Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz mit dem Format „KI-Kompetenzen: Wechselnde Themen“ auf. Hier erhalten Studierende regelmäßig Einblicke in neue Anwendungen und Entwicklungen im Bereich der KI und lernen, diese sinnvoll im Studium und im beruflichen Kontext einzusetzen.

Darüber hinaus bietet eine KI-Sprechstunde Studierenden die Möglichkeit, in einer geschlossenen Seminargruppe individuelle Fragen zur Nutzung von KI-Anwendungen zu stellen, um sowohl über Möglichkeiten als auch Rahmen-bedingungen für den Einsatz von KI im Studium zu diskutieren.

Orientierungswerkstätten für Abschlussprojekte

Für fortgeschrittene Studierende bietet AKAD Plus fachspezifische Orientierungswerkstätten zur Vorbereitung auf Projektberichte und Abschlussarbeiten an. Jene sind differenziert nach den Studienbereichen: Wirtschaft und Management, Technik und Informatik, Gesundheits- und Sozialwissenschaften sowie Internationale Kommunikation und Kultur. Hier erhalten Studierende in einem interaktiven Setting Unterstützung bei der Themenfindung, Suche von Betreuer:innen und dem Antragsverfahren.

AKAD Plus als klares Signal für nachhaltigen Studienerfolg

Mit AKAD Plus unterstreicht die AKAD University ihr Verständnis von modernem Studienerfolg. Dieser entsteht nämlich nicht allein durch die Vermittlung von Fachinhalten, sondern durch eine individuelle Begleitung und einen systematischen Kompetenzaufbau.

Gleichzeitig zielt das Programm darauf ab, die fachliche Sicherheit und die persönliche Resilienz zu stärken, um wesentlich zur erfolgreichen Bewältigung eines Fernstudiums beizutragen.

Die AKAD University ist ein führender Bildungsanbieter im Bereich des Fernstudiums und der beruflichen Weiterbildung. Seit 1959 bietet sie staatlich und international anerkannte Studienabschlüsse sowie praxisorientierte Weiterbildungsprogramme an. Mit einem breiten Angebot in den Bereichen Digitalisierung & Innovation, Wirtschaft & Management, Technik & Informatik, Kommunikation & Kultur sowie Gesundheit & Soziales unterstützt AKAD berufstätige Menschen dabei, ihren persönlichen und beruflichen Erfolg zu fördern.

Die AKAD University bietet über 65 akkreditierte und staatlich anerkannte Studiengänge sowie über 100 Weiterbildungskurse, die durch einen flexiblen Medien- und Methodenmix optimal auf die Bedürfnisse ihrer Studierenden abgestimmt sind. Mit einer hohen Erfolgsquote und über 72.000 Alumni blickt AKAD auf eine Erfolgsgeschichte von über 65 Jahren zurück. Die AKAD bietet zudem maßgeschneiderte Lösungen für Firmenkooperationen. Die AKAD University steht für Qualität in der Bildung, hohe Flexibilität und ausgezeichnete Betreuung, was durch hohe Zufriedenheitswerte der Studierenden bestätigt wird.

