AirportTransfer.com ist auf der Bühne der weltgrößten Reise- und Tourismusmesse ITB in Berlin!

Die weltweit führende Reisefachmesse trifft sich vom 7. bis 9. März auf der ITB Berlin mit Branchenführern und Key Playern.

Die ITB Berlin vereint seit mehr als 50 Jahren die Meilensteine von Tourismusfachleuten und der globalen Reisebranche und musste ihre Aktivitäten digital fortsetzen, während die Corona-Pandemie die ganze Welt erfasste. Derzeit bereitet sie sich jedoch darauf vor, wie in der Vergangenheit die besten internationalen Referenten und Gäste auf dem Messegelände zu beherbergen. Die Störungen im Tourismus während des Pandemieprozesses kommen mit der ITB Berlin 2023, nur noch wenige Tage, auf die stärkste und effektivste Weise zurück!

AirportTransfer.com wird mit dem wachsenden Markt immer beliebter!

Stellen Sie sich eine ITB mit internationalen Top-Referenten und Branchenexperten vor… Dieses Jahr findet airporttransfer.com, das mit seinen professionellen Partnern, B2B-Partnern und reibungslosen Kooperationen weltweit umfassende private Flughafentransferdienste anbietet, auf der ITB Berlin in Halle 6.1 statt – STAND 140 vom 7. bis 9. März dieses Jahres.

Die Vorbereitungen für die Messe ITB Berlin laufen auf Hochtouren, hier werden die besten Netzwerke geknüpft, Ideen präsentiert und Kooperationen geschlossen. Mit Hauptsitz in England, aber aktiven Diensten an mehr als 500 Flughäfen weltweit, trifft AT auf die internationale Tourismuswelt.

Ecem Seker, Head of Business Development- AT :

Mit Partnern aus der ganzen Welt wird sich AT auf der ITB Berlin 2023 auch physisch mit seinen Geschäftspartnern treffen. Wir sind gespannt und stolz. Zu wissen, dass wir als AirportTansfer.com auf dieser großartigen Messe solide und loyale Kooperationen mit vielen Unternehmen aus der Branche eingehen werden, motiviert uns als Team noch mehr; Wir sind mit den besten Argumenten und Angeboten dabei!

VERSCHIEDENE INSPIRATIONEN, TOURISMUSTRENDS, BRANCHENFÜHRER

Drei Tage lang diskutieren alle Führungskräfte der internationalen Reisebranche auf der ITB BERLIN, wie eine nachhaltige und prosperierende Reisebranche auf der Grundlage der neuesten Trends und Entwicklungen funktionieren sollte; und präsentieren ihre B2B-Angebote ihren aktuellen und potenziellen Partnern.

DIE TOURISMUSINDUSTRIE ÜBERLEBT IMMER GEGEN EPIDEMIEN UND WIRTSCHAFTSKRISEN!

Für weitere Informationen über AirportTransfer.com besuchen Sie bitte https://airporttransfer.com/ Für Anfragen zu Medieninterviews oder Pressereisen wenden Sie sich bitte an Cisil und das Team unter cisil@airporttransfer.com und at@airporttransfer.com

AirportTransfer.com bietet einen außergewöhnlichen Service exklusiv für weltweite Flughafentransfers, die bequem, überraschend pünktlich und sicher sind! Dieser Service ist ein Service der Neuen Welt, der einen privaten Flughafentransfer an mehr als 500 Flughäfen weltweit anbietet und mit lokalen Partnern zusammenarbeitet, um lokale Präferenzen basierend auf spezifischen Kundenanforderungen schnell zu erfüllen.

