Air Astana erhält das DHL GoGreen Plus Zertifikat

DHL hat Air Astana mit dem GoGreen Plus Zertifikat ausgezeichnet. Damit würdigt DHL den Beitrag der führenden Fluggesellschaft Kasachstans und Zentralasiens zur Verringerung von CO2-Emissionen in Verbindung mit internationaler Logistik durch den Einsatz von nachhaltigem Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF). Air Astana ist das erste kasachische Unternehmen, das das DHL GoGreen Plus Zertifikat erhält.

„Bei der Air Astana Group ist Nachhaltigkeit ein wesentlicher Bestandteil der Betriebsabläufe und bei wichtigen Entscheidungen“, betonte Ibrahim Canliel, CEO von Air Astana. „Wir unterstützen aktiv verschiedene Initiativen unserer Branche in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, kurz ESG (Environmental, Social and Governance), darunter auch Nachhaltigkeitsprogramme der IATA. Daher setzen wir zusammen mit Partnern auf praktische Lösungen, die zu einer nachhaltigeren Zukunft der Luftfahrt beitragen.“

Yevgeniy Bagdashkin, General Director von DHL Express in Kasachstan, überreichte das GoGreen Plus Zertifikat an Air Astana und sagte: „Für DHL Express ist es sehr wichtig, wenn führende Unternehmen in ihren jeweiligen Märkten Lösungen implementieren, mit deren Hilfe sie ihren CO2-Fußabdruck verringern. In der Luftfrachtlogistik stellt der Einsatz von SAF eines der wirksamsten Mittel zur Dekarbonisierung dar. Daher freuen wir uns sehr, Air Astana auf diesem Weg zu unterstützen.“

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS“ gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).

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