Ainscough Crane Hire erweitert seine Flotte mit Scania-Lkw der S-Serie

Ainscough Crane Hire hat vor kurzem in seinen branchenführenden Fuhrpark investiert und 18 neue Scania-Lastwagen mit einem Kraftstofftank angeschafft.

Die neuen Scania 660 SXT Lkw sind Teil des laufenden Investitionsprogramms von Ainscough. Die aerodynamisch gestalteten Modelle sind leichter als die bisherigen Lkw und ermöglichen einen geringeren Kraftstoffverbrauch, was dem Ziel von Ainscough entspricht, kohlenstoffneutral zu werden.

Außerdem können die Mitarbeiter des Unternehmens mit den neuen Fahrzeugen die Vorteile der HVO-Tankstellen (hydriertes Pflanzenöl) nutzen, die in allen Depots vorhanden sind, nachdem das Unternehmen kürzlich auf HVO umgestellt hat.

Die Fahrzeuge sind mit Elektrosteckern ausgestattet, die im Ruhezustand auf den Betriebshöfen und an bestimmten Kundenstandorten genutzt werden können, was die Kraftstoffeffizienz von Ainscough weiter erhöht. Das Team arbeitete außerdem mit Scania zusammen, um die Positionen der Werkzeugkästen zu verlagern und so einen einfachen Zugang zu den Lkw am Straßenrand zu ermöglichen, was den Bedarf an manueller Handhabung und die damit verbundenen Risiken reduziert.

Das Fahrzeuginnere verfügt über einen flachen Boden, der dem Fahrer beim Übergang vom Fahren zum Ruhen und Schlafen maximale Bewegungsfreiheit bietet – dafür gibt es einen verstellbaren Sitz und ein um 1.000 mm ausziehbares Bett. Die neuen Fahrzeuge verfügen über einen integrierten Kühlschrank mit Gefrierfach und andere grundlegende Ausstattungsmerkmale, um dem Team ein komfortables Zuhause zu bieten.

Anfang dieses Jahres hat sich Ainscough Crane Hire als erstes nationales Kranunternehmen der Welt verpflichtet, HVO (hydriertes Pflanzenöl) in seinem Fuhrpark zu verwenden, was einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg der Bauindustrie zu einem umweltfreundlichen Betrieb darstellt.

Die Umstellung betrifft Ainscoughs mehr als 400 Kräne und mehr als 30 Transport- und Schwerlastfahrzeuge (HGVs).

Zuvor hatte Ainscough im Jahr 2021 in zehn Scania Lkw, Modell 5580/650A6X4NZ Premium Highline XT (schauen hier https://www.alle-lkw.de/dealers/dingemanse), investiert. Die neuen Fahrzeuge wurden nach den Grundsätzen von Ainscough in Bezug auf Sicherheit, Umwelt und Komfort (SEC) und der Politik „Make the Safe Choice“ beschafft.

Bildquelle: @ https://www.scania.com