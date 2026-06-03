AI-SECURITY-REPORT 2026: MICROSOFT-365-NUTZUNG IM BLINDFLUG

FÜHRUNGSKRÄFTE SOWIE MITARBEITENDE UNTERSCHÄTZEN SICHERHEITSRISIKEN UND AWARENESS-LÜCKEN

– Bewusstsein für vielfältige Cyberrisiken, die auf Microsoft 365 abzielen, ist in deutschen Unternehmen noch nicht flächendeckend angekommen.

– Einigkeit bei Entscheidern und Mitarbeitenden: Unter Angestellten fehlt es an Awareness und Handlungssicherheit im Umgang mit Bedrohungsszenarien im Arbeitsalltag

– Mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden (51 %) hält sich für begrenzt bis gar nicht handlungsfähig und schätzt die Lage damit kritischer ein als das Management

HANNOVER, DEUTSCHLAND – Juni 2026 – Microsoft 365 gehört zu den am weitesten verbreiteten Office-Lösungen in deutschen Unternehmen. Mindestens 8 von 10 Unternehmen setzen für ihre Zusammenarbeit auf Microsoft 365 oder Microsoft Teams. Gleichzeitig sind Cyberrisiken im Kontext von Microsoft 365 in vielen Organisationen noch nicht umfassend im Bewusstsein verankert. Das zeigt der aktuelle AI-Security-Report 2026 von

Über Hornetsecurity by Proofpoint:

Hornetsecurity by Proofpoint ist der Geschäftsbereich von Proofpoint, der die Hornetsecurity-Produktsuite speziell für Managed Service Provider (MSPs) sowie kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) bereitstellt. Das Unternehmen bietet cloudbasierte Sicherheits-, Compliance-, Backup- und Security-Awareness-Lösungen der nächsten Generation, die Unternehmen und Organisationen jeder Größe auf der ganzen Welt unterstützen. Das Flaggschiffprodukt 365 Total Protection ist die umfassendste Cloud-Sicherheitslösung für Microsoft 365 auf dem Markt. Angetrieben von Innovation und Cybersecurity-Exzellenz, baut Hornetsecurity mit seinem preisgekrönten Portfolio eine sicherere digitale Zukunft und nachhaltige Sicherheitskulturen auf.

Hornetsecurity ist über sein internationales Vertriebsnetz mit über 12.000 Channel-Partnern und MSPs in mehr als 120 Ländern aktiv. Seine Premium-Dienste werden von mehr als 125.000 Kunden genutzt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hornetsecurity.com/de/

Firmenkontakt

Hornetsecurity by Proofpoint

Angelica Micallef Trigona

Am Listholze 78

30177 Hannover

00495115154640



http://www.hornetsecurity.com

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Emma Deil-Frank

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

08941959953



http://www.maisberger.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.