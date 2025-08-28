AGT Smarter 4in1-WLAN-Wasseranalysator WWA-400

Permanente Überwachung der Wasserqualität in Aquarium, Pool & Co.

– Digitaler Wasseranalysator für stets bestes Wasser in Aquarium, Pool und mehr

– Misst pH-Wert, Redox-Potenzial (ORP), Salzgehalt sowie Wasser-Temperatur

– Kostenlose App „ELESION“: zeigt Werte an, mit kalibrierbarem pH-Wert

– Mit Warnung, wenn Wasserqualität außerhalb definierter Werte liegt

– WLAN für weltweite App-Anbindung an den Analysator

– Austauschbarer pH-Sensor

Die wichtigsten Wasser-Werte des Aquariums, Pools und mehr stets im Blick: Der smarte Wasseranalysator von AGT misst pH-Wert, Redox-Potenzial, Salzgehalt und Temperatur – für klares und hygienisches Wasser.

Per App „ELESION“ bleibt man weltweit informiert: Alle Werte lassen sich einfach in der App auf dem Smartphone und Tablet abrufen. Unter- oder überschreiten die gemessenen Werte festgelegte Grenzen, erhält man auch eine Push-Benachrichtigung zur Warnung. So erkennt man kritische Veränderungen sofort und kann rechtzeitig reagieren.

Stets präzise pH-Messungen durch einfache Kalibrierung des pH-Sensors per App. Auch ist er rasch austauschbar, z.B. wenn er verbraucht ist und keine zuverlässigen Werte mehr liefert. Damit ist man stets auf der sicheren Seite und erhält immer zuverlässige Werte.

Bereits vorhandene Smart-Life- und Tuya-Geräte sind mit unseren ELESION-Produkten kompatibel. Auf Wunsch lassen sich alle Geräte gemeinsam steuern – auch per automatischer Funktionen!

– WLAN-Analysator zum Überprüfen der Wasserqualität von Aquarium, Pool, Whirlpool und mehr auf dem Mobilgerät

– Misst 4 Parameter: pH-Wert, Redox-Potenzial (ORP), Salzgehalt und Temperatur

– Messbereich pH-Wert: 0 bis 14, Genauigkeit: +/-0,1 %

– Messbereich Redoxpotential (ORP): 0 bis 999 mV, Genauigkeit: +/-20 mV

– Messbereich Salzgehalt: 0 bis 15 g/l, Genauigkeit: +/-0,1 %

– Messbereich Temperatur: 5 bis 50 °C

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App ELESION für iOS und Android: für Anzeige von Messwerten, Kalibrierung des pH-Werts sowie für Push-Benachrichtigungen bei Werten außerhalb definierbarer Werte

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Austauschbarer pH-Sensor (Ersatz-Sensor bitte dazu bestellen): Austausch nach max. 12 Monaten empfohlen

– Schutzart: IP65

– Stromversorgung: 3 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x H): 114 x 119 mm, Gewicht: 492 g

– Wasseranalysator WWA-400 inklusive und deutscher Anleitung

Der AGT Smarte 4in1-WLAN-Wasseranalysator WWA-400 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5762-625 zum Preis von 119,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

AGT 2er-Set 4in1-WLAN-Wasseranalysatoren WWA-400 für pH, ORP, Salz, Temperatur

Preis: 209,99 EUR

Best.-Nr. ZX-5781-625

AGT pH-Sensor zum Austausch für 4in1-WLAN-Wasseranalysator WWA-400

Bis zu zwölf Monate präzise Messungen mit neuem Sensor

– Günstiger Ersatz zum einfachen Austausch des verbrauchten Sensors

– Nutzbar bis zu 12 Monate

– Einfaches Kalibrieren per App „ELESION“

Präzise Messwerte für zuverlässige Wasseranalysen: Der verbrauchte pH-Sensor lässt sich schnell und einfach austauschen. Und schon erhält man wieder exakte Messdaten mit dem Wasseranalyse-System. So ist jederzeit sichergestellt, dass die Wasserqualität optimal bleibt.

Langlebige Elektrode für dauerhaften Einsatz: Die hochwertige Elektrode sorgt für konstante und präzise Messergebnisse. Mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten ist sie ideal für den langfristigen Gebrauch geeignet.

Einfache Installation und sofort einsatzbereit: Der Sensor ist im Handumdrehen montiert. So setzt man die Messungen praktisch ohne Unterbrechung fort.

– Austausch-pH-Sensor für WLAN-Analysator WWA-400

– Messungen über App zum WLAN-Analysator kalibrierbar

– Messbereich pH-Wert: 0 bis 14, Genauigkeit: +/-0,1 %

– Austausch nach max. 12 Monaten empfohlen

– Maße (Ø x H): 22 x 106 mm, Gewicht: 35 g

Der AGT pH-Sensor zum Austausch für 4in1-WLAN-Wasseranalysator WWA-400 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5774-625 zum Preis von 18,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/e5o2EEPtnpkWiEj

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.