AGT Smarte Akku-Luftpumpe ALP-250

Zeigt beim Aufpumpen den Luftdruck an – auch via Smartphone

– Adapter für viele Einsatzbereiche: Auto-, Motorrad-, Fahrrad-Reifen u.v.m.

– Auch für Bälle, aufblasbares Spielzeug und Strandgeräte geeignet

– OLED-Display mit digitalem Druck-Manometer

– Mit integrierter Taschenlampe

– Kostenlose App ELESION für Kontrolle des Luftdrucks, Aufpumpen und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Vielseitiger Einsatz: Fahrrad-, Motorrad- und Autoreifen sind mit der Mini-Luftpumpe von AGT im Nu mit der optimalen Menge an Luft befüllt. Luftmatratzen, Bälle und aufblasbares Spielzeug bringt man ebenso schnell in Form.

Einfache Bedienung: Über das OLED-Display des Digital-Manometers liest man den exakten Druck ab. Für bessere Sicht im Dunklen lässt sich die LED-Taschenlampe hinzuschalten.

Per App „ELESION“ die volle Kontrolle behalten: Die App starten und mit der Luftpumpe koppeln und schon pumpt man ohne umständliches Bücken auf. Und natürlich liest man auch hier den Luftdruck bequem vom Mobilgerät ab.

Akku-Energie für unterwegs: Einfach die Luftpumpe mit dem beigefügten USB-Kabel an eine Powerbank anschließen und diese zum Beispiel während einer Fahrrad-Tour aufladen Die im Lieferumfang enthaltene Tasche eignet sich bestens dafür, sie per Klettverschluss am Fahrrad-Rahmen zu befestigen. So ist man auf unvorhersehbare Reifen-Pannen vorbereitet.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Smarte Akku-Luftpumpe ALP-250 im Mini-Format

– Ventil-Adapter für viele Einsatzbereiche: Fahrrad-, Motorrad- und Autoreifen sowie Luftmatratzen, Bälle und aufblasbares Spielzeug

– Maximaler Druck: 120 psi / 8 bar, Luftdurchlass: 20 l/Min.

– Bluetooth für Steuerung mit dem Mobilgerät

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Bedienung der Pumpe per Smartphone und Tablet-PC

– Kompatibel zum Smart-Life-System: „ELESION“- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Auto-Stop-Funktion: Luftpumpe stoppt automatisch, wenn der gewünschte Luftdruck erreicht ist

– Digital-Manometer mit beleuchtetem OLED-Display

– Taschenlampen-Funktion: 1 LED zur besseren Sicht bei Dunkelheit

– Inklusive Tasche mit Klettverschluss zum Befestigen am Fahrrad-Rahmen

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 154 x 62 x 41 mm, Gewicht: 382 g

– Mini-Luftpumpe inklusive Transporttasche, USB-Ladekabel, Ventil-Adaptern und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107398176

Preis: 59,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8200-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8200-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/yDB8ooQKbjZyxta

