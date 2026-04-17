AGT E-Scooter-Handschellenschloss

Maximaler Diebstahlschutz für den E-Scooter – jederzeit und überall

-Sicheres E-Scooter-Schloss: Handschellenschloss mit 3 Schlüsseln

-Komfortable Gesamtlänge von 92 cm

-Schellen mit 74 mm Ø: zum Anschließen an Fahrradbügel, Zaun, Verkehrsschild u.v.m.

-Robuste Stahlkette mit 6 mm Ø und Textilschlauch

-Schellen mit Silikonschutzschicht gegen Kratzer

-Ideal für E-Scooter, Roller, Fahrrad, Kinderwagen u.v.m.

Maximale Sicherheit im Alltag: Dieses robuste Handschellenschloss von AGT schützt E-Scooter zuverlässig vor Diebstahl – mit massivem Stahlgehäuse, drei stabilen Schlüsseln und einer flexiblen Gesamtlänge von 92 cm. Die stabile Konstruktion macht es nahezu unmöglich, das Schloss ohne Werkzeug zu öffnen. Das Fahrzeug lässt sich so in Sekundenschnelle und mit einem Handgriff beruhigt vor Schule, Büro oder Supermarkt sichern.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Ob E-Scooter, Fahrrad, Kinderwagen oder Roller – das Schloss passt sich flexibel an. Dank des drehbaren Gelenks lässt es sich bequem um Lenkstangen, Rahmen oder Metallgitter legen.

Schützende Ummantelung: Ein hochwertiger Textilschlauch umschließt die Metallglieder vollständig und verhindert Kratzer an Lack oder Rahmen. Selbst bei täglicher Nutzung bleibt die Oberfläche des Scooters makellos. Die Gummierung sorgt zudem für angenehmes Handling – besonders an kalten Tagen.

Langlebige Mechanik: Der Schließzylinder besteht aus gehärtetem Stahl und bleibt selbst bei häufigem Gebrauch leichtgängig. Staubschutz und präzise Verarbeitung verlängern die Lebensdauer erheblich – ein Schloss, das viele Jahre zuverlässig schützt, ganz ohne Wartungsaufwand.

Einfach sichern, sicher fühlen: Schloss um eine feste Halterung führen, Handschellen schließen – und der Scooter bleibt, wo er stehen soll. Ein durchdachtes System, das Tag für Tag Sicherheit gibt.

– Robustes E-Scooter-Schloss

– Zum sicheren Anschließen des Scooters über das Lenkerrohr an einem Gegenstand wie z.B. Fahrradbügel, Gartenzaun, Metallgitter, Verkehrsschild u.v.m.

– Auch geeignet für Fahrrad, E-Bike, Kinderwagen, Roller u.v.m.

– Äußerst stabile Stahlketten mit 6 mm Ø und schützendem Textilschlauch

– Komfortable Stahl-Schellen mit 74 mm Ø und Silkonüberzug: lassen sich zum Befestigen weit öffnen

– Schützt den E-Scooter dank Silikonüberzug und Textilschlauch vor Kratzern

– 3 Sicherheits-Schlüssel und geschützter Schließzylinder

– Gesamtlänge: 92 cm, Gewicht: ca. 1,65 kg

– E-Scooter-Schloss inklusive 3 Schlüsseln und deutscher Anleitung

Das AGT E-Scooter-Handschellenschloss mit 3 Schlüsseln und 92 cm Gesamtlänge ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8083-625 zum Preis von 39,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

AGT 2er-Set E-Scooter-Handschellenschloss, je 3 Schlüssel, 92 cm Länge

Preis: 74,99 EUR

Bestell-Nr. JX-9130

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/bywbQ2p7pgfG6yX

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