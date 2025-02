AGT Digitales Dezibel-Schallpegelmessgerät, 30 – 130 dB

Umgebungsgeräusche Zuhause oder am Arbeitsplatz präzise messen

– Ideal um zu testen, wie laut es wirklich ist

– Großer Messbereich: 30 – 130 dB

– Präzises Messen dank einer Genauigkeit von +/- 1,5 dB

– Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfaches Ablesen: 35 x 30 mm

– Mobil einsetzbar durch Stromversorgung per Batterien (3x Typ AAA / Micro)

Mit dem digitalen Schallpegelmessgerät von AGT können Lärmquellen genau erfasst werden. Es ermöglicht eine einfache und zuverlässige Messung des Schallpegels in verschiedenen Umgebungen – in Innenräumen, im Freien oder am Arbeitsplatz.

Ein kontrollierter Lärmpegel trägt dazu bei, Gehörschäden und stressbedingte Belastungen zu vermeiden. Die Erfassung des Schallpegels hilft, die Lärmbelastung zu analysieren und gegebenenfalls Maßnahmen zur Lärmminderung zu ergreifen.

Ein integrierter Minimal- und Maximalwertspeicher dokumentiert die niedrigsten und höchsten Messwerte während der Messung. So können Lärmspitzen erkannt und ausgewertet werden.

Durch den Batteriebetrieb ist das Schallpegelmessgerät flexibel einsetzbar. Ein Mikrofon-Windschutz und eine robuste Schutzhülle ermöglichen auch zuverlässige Messungen im Freien. Das große LCD-Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung sorgt für eine gute Ablesbarkeit der Messwerte – auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.

– Schallpegelmessgerät mit präzisem Kondensator-Mikrofon

– Misst alle Geräusche, von leise bis laut: Messbereich 30 bis 130 dB

– Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung (35 x 30 mm) zum einfachen Ablesen

– Minimum-/Maximum-Speicher für Messwerte

– Hold-Funktion zum Speichern des aktuellen Wertes

– Warn-Funktion beim Überschreiten eines individuell eingestellten Maximal-Schallpegels

– Messgenauigkeit: +/- 1,5 dB

– Auch für den Einsatz im Freien: mit Schutzhülle und Mikrofon-Windschutz (Pop-Schutz)

– Einfaches Kalibrieren mit Standard-Schallquelle

– Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA / Micro (enthalten)

– Maße: 135 x 40 x 25 mm, Gewicht: 116 g

– Schallpegelmessgerät inklusive Schutzhülle, Mikrofon-Windschutz, Batterien und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107438261

Preis: 17,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3646-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3646-3630.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/FA9TerBppTf8qw2

